7 нескучных правил удаленной работы, которыми поделились наши сотрудники

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Более 4,5 млрд человек являются пользователями интернета, а это около 59 % населения Земли. С каждым годом этот процент растет, все больше людей открывают для себя прелести Всемирной сети. И одно из самых главных ее достоинств — возможность работать удаленно.

Мы в AdMe.ru — удаленщики со стажем и хотим поделиться своими правилами продуктивной работы и, конечно, послушать ваши истории и советы. А в конце статьи вас ждет бонус: хитрости и фишки, которые сделают ваш рабочий день приятнее.

1. Выработайте удобный для вас режим

Детей у меня пока нет, поэтому мне попроще. Но считаю, что главное — это режим. Встаю в 6:45, завтракаю, к 7:10 сажусь за работу и тружусь по схеме 45/15, строго по таймеру. То есть 45 минут работаю, 15 минут — на мессенджеры, уборку, разминку. Заканчиваю обычно в 17:30–18:00 и занимаюсь домашними делами, гуляю, иду в зал.

Если у вас есть дети, попробуйте начать рабочий день раньше. Я всегда встаю в 5 утра, поэтому могу работать в более спокойной обстановке. И к тому моменту, когда мои дети просыпаются, я уже успеваю выполнить часть заданий.

Если объективно нет срочных задач к вечеру, заканчивайте трудовой день как обычно. Находясь дома, как ни странно, нужно находить в себе силы не путать рабочее место и дом.

2. Грамотно организуйте рабочее пространство

Для меня важно, чтобы был пустой, чистый стол: ноут и кофе, ничего больше. Так я автоматически настраиваюсь на работу.

Нужно соблюдать некий дресс-код даже в условиях домашнего офиса. Я никогда не работаю в пижаме: надеваю ту одежду, в которой было бы не стыдно встретить гостей. Это настраивает на рабочий лад.

3. Если организовать пространство не получается, не расстраивайтесь, вы ведь удаленщик и можете работать где угодно и как угодно

Например, на ящиках с овощами.

И даже со спящим младенцем на руках.

4. Составляйте четкий план действий

Определитесь с рабочим расписанием, не откладывайте выполнение задач по принципу «вот сейчас поем, почитаю, позанимаюсь своими делами и пойду работать».

Не отвлекайтесь. Мне помогает сконцентрироваться приложение Forest, где необходимо установить таймер на время, которое ты собираешься провести сфокусированно. И пока тикают часы, у тебя растет виртуальное дерево. Таким образом, получается, что чем больше ты сконцентрирован, тем богаче у тебя сад. В общем, просыпается совесть, потому что не хочется губить дерево, пусть даже и виртуальное.

Не злоупотребляйте мелкими перерывами: мол, я не в офисе, пойду еще раз попью кофе, задание выполнить успею. Вы все равно уложитесь в график и в итоге сделаете работу, но ваш трудовой день из-за лишних перерывов сильно растянется, вы будете сильнее уставать и находиться в напряжении из-за незаконченных задач.

Продумайте свои действия в чрезвычайных ситуациях: если ваш компьютер сломается или будут проблемы с электропитанием. Создайте точку доступа с помощью телефона, договоритесь с другом о том, чтобы использовать его компьютер в подобных случаях.

Будьте осторожны с тем, что вы говорите. Во время общения в интернете люди легко могут неправильно истолковать ваши слова. Например, шутка или сарказм могут быть восприняты как оскорбление.

5. Не прирастайте к стулу

У детей стоит шведская стенка, и я стараюсь пару раз в течение дня повисеть на турнике. Еще делаю элементарные упражнения на растяжку, даже не отходя далеко от рабочего места.

Каждые 45 минут я отрываюсь от компьютера и выполняю простейшие упражнения, чтобы не болели спина и шея, — делаю планку и березку.

Важно не забывать про нормальный обед. Это должен быть не перекус за компом в процессе работы, а полноценный перерыв. Сама грешу тем, что ем как попало днем из-за своей мантры «Вот еще чуть-чуть поработаю и пойду поем», в итоге хожу весь день на кофе, а вечером наедаюсь как гусь. Это неправильно.

6. Проведите беседу с родственниками (возможно, даже в жесткой форме)

Часто работу из дома окружающие воспринимают как отдых или хобби. Поговорите с близкими, объясните, что у вас такая же работа, сроки и обязанности. У меня поначалу случались конфликты с домашними, но я отстояла свои границы, и теперь меня не трогают в рабочее время. Ну разве что 4-летнему ребенку я пока не могу это объяснить.

7. Прислушивайтесь к домашним питомцам: они подскажут, когда пора отдохнуть

Разве можно устоять перед таким взглядом и продолжить работать?

Когда собака решила помочь и поработать за тебя.

Кажется, это требование закончить рабочий день пораньше.

Если завести попугая, то не придется ставить будильник, чтобы вовремя проснуться утром.

Бонус: хитрости и фишки, которые облегчат жизнь на удаленке

У меня есть столик с регулировкой высоты. Регулярная смена рабочего положения с сидячего на стоячее очень классно повлияла на состояние моей спины.

Я кладу под запястье эту подушечку в виде апельсина. Очень помогает, если приходится много печатать.

Я использую «метод помидора» и таймер. Разбиваю работу на 25-минутные блоки, после каждого устраиваю небольшой перерыв. А после 4 «помидоров» — отдых 15–30 минут.

Искал себе удобный стул в интернете и увидел пост, где говорилось о том, как сидеть правильно. И — о чудо! — сидеть стало действительно намного удобнее. Суть в том, что нужно сидеть точно на вершинах седалищных костей. Тогда не придется напрягать мышцы, чтобы удержать спину прямой.