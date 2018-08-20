7 не совсем обычных кружков, куда стоит записать ребенка сегодня

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Найти кружок, куда будет ходить ребенок, не проблема. Но не факт, что он там научится чему-то полезному, тому, что пригодится в жизни, а главное — что интерес не угаснет со временем. Хорошая новость в том, что этот вопрос уже решили и открыли не совсем обычные детские клубы, где учат полезным вещам и делают это невероятно интересно и нестандартно.

AdMe.ru постарался ответить на вечный вопрос всех родителей, куда отдать ребенка. Разобрался, какие детские клубы сейчас популярны, в каком возрасте стоит туда ходить и какие навыки они помогут развить.

1. Робототехника

Возраст: от 3 лет. Когда наблюдаешь за пятилетним ребенком, который разрабатывает своего робота, понимаешь, что робототехника — это реально круто. Кроме того, тут тренируется мелкая моторика, развиваются творчество, понимание физики и навык работы в команде. Кружки робототехники доступны для любого возраста и разделены на курсы, поэтому начинать никогда не поздно. Ребенка научат моделировать, создавать робота с нуля, программировать его «сердце». Затем расскажут про дизайн, научат создавать свои проекты. Есть и отдельные направления, такие как электротехника. Для тех детей, кто любит выкручивать винтики в телефонах и разбирать все подряд. Тут рассказывают, как работает техника, и учат проектировать свои приборы.

2. Астрономический кружок при планетарии

Возраст: от 8–12 лет. Марсоходы, межпланетные станции, космические туристы, колонии на других планетах. Космос — это сфера будущего, а астрономия и астрофизика — перспективные и востребованные направления. Астрономические кружки — это всегда захватывающе. Но из-за дороговизны оборудования такие кружки открывают только при планетариях, которые обычно находятся за городом, и стоят дороже, чем любые другие секции. Но это также означает маленькие группы увлеченных детей и индивидуальный подход. Это поможет развить аккуратность, усидчивость, внимательность и принесет ни с чем не сравнимую радость открытий.

3. Школа вкуса

Возраст: от 3–5 лет. Один из самых популярных и вкусных кружков практически для любого возраста. Здесь детей учат, как приготовить домашний хлеб, итальянскую пиццу, печенье ручной работы, конфеты и полноценные блюда дорогих ресторанов. Тут ребенка научат подсчету калорий, сочетанию разных вкусов и даже помогут создать рецепт фирменного блюда.

4. Лего-конструирование

Возраст: от 3 лет. На самом деле тут не только лего, но и макетирование. Из кубиков, бумаги или пластика дети создают макеты самолетов, машин, зданий, парков и комплексов. Маленьких детей научат собирать из мелких частей одно целое, обращать внимание на детали, работать в команде, не бояться ошибок и искать нестандартные решения. Такая работа поможет развить мелкую моторику, фантазию, логику, а еще моделирование очень затягивает и увлекает.

5. Научные лаборатории

Возраст: от 5 лет. Здесь помогут увидеть, как твердое вещество становится жидким, научиться создавать батарейки, проводить хирургические операции. Тут нет скучных рассказов у доски, зато много практики и экспериментов. Где еще детям разрешат изучать цвет пламени, смешивать реактивы, выращивать кристаллы и варить мыло? Советуем искать такие кружки при учебных заведениях, например университетах, так как там упор не только на развлекательную часть, но и на научную. Такие лабораторные кружки бывают как комплексные, так и по отдельным наукам: химии, физике, биологии, математике.

6. Клуб квестов и исследований

Возраст: от 8 лет. Кружки квестов и исследований занимаются водными путешествиями, разгадыванием головоломок и исследовательской работой. Здесь изучают морское дело, знакомят с историей и географией, обучают ландшафтоведению, ботанике, зоологии. И главное — позволят почувствовать себя Индианой Джонсом. Если ваш ребенок — настоящий исследователь, то советуем присмотреться к подобным кружкам, которые, как правило, находятся при научных центрах. Например, клуб «Зюйд-вест» в Москве входит в состав Московского центра Русского географического общества.

7. Цирковой кружок

Возраст: от 3–5 лет. «Но я не хочу, чтобы мой ребенок в будущем работал в цирке», — скажете вы. Это и необязательно. Цирковая школа — это спортивный и театральный кружок в одном. Тут учат жонглированию, акробатике, хореографии, эквилибристике, актерскому мастерству. А также тому, как не бояться сцены, быть открытым и общительным.