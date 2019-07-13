6 вещей, о которых люди не краснея врут друг другу в Instagram

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Instagram знает о нас все: что мы едим, где отдыхаем, с кем дружим, какую сторону своего лица считаем более выигрышной. А мы усвоили, как делать лучшие селфи, какие фильтры создают эффект «без фильтра» и какие маски прячут круги под глазами лучше любых кремов. Симбиоз с приложением порождает красивую картинку, в которую так хочется поверить, и пользователи не жалеют постов и историй, чтобы этот образ поддерживать. А стоит ли? Разбираемся, в каких моментах людей так и тянет приврать в Instagram и почему это происходит.

AdMe.ru предлагает вспомнить самые часто встречающиеся посты, чтобы разобраться, что же стоит за ними кроме желания запостить фото.

«Да, мое лицо выглядит именно так»

Фильтры Instagram, Snapchat и приложения для обработки фото вроде Facetune помогают в пару касаний сотворить «лучшего себя». И в желании отредактировать фото нет ничего плохого до тех пор, пока пользователь не забывает, как на самом деле выглядит его лицо. Точнее что оно ничем не хуже версии в Instagram. В некоторых смартфонах приложения для улучшения фото встроены в камеру по умолчанию: делая селфи, человек сразу же получает отредактированный снимок, даже не увидев оригинала фото. Почти все маски в Instagram сужают лицо, стирают поры, увеличивают глаза и уменьшают нос — и неважно, что человеку просто хотелось «примерить» дурацкие танцующие брови ради смеха. Глядя на экран смартфона, он не видит своего настоящего лица. Возможно, кто-то и так был доволен своими губами, но после десятков автоматически отредактированных фото легко начать ставить под вопрос свою внешность и завидовать Кайли Дженнер. Медицинский журнал JAMA Facial Plastic Surgery опубликовал отчет, в котором говорится, что фото с фильтрами, «размывающими грань между реальностью и фантазией», могут спровоцировать телесное дисморфическое расстройство. Это психическое расстройство, из-за которого человек зацикливается на несуществующих недостатках своей внешности.

Если раньше к пластическим хирургам приходили с фотографиями кинозвезд и просили «сделать так же», то сегодня в качестве образца врачам показывают отредактированные селфи. Это стало так распространено, что некоторые специалисты дали название этому феномену — «снэпчатовая дисморфия». Причем не всегда запрос пациента может быть удовлетворен: полностью убрать носогубные складки или увеличить глаза, как это делает маска, просто не получится. Даже если человек не бежит на операцию после экспериментов с масками и приложениями для улучшения фото, эти манипуляции бьют по самооценке. Лишь в 60–65 % случаев люди отличают реальное фото от редактированного. Стоит зайти в Instagram, и кажется, что вокруг одни идеальные лица и только у тебя расширенные поры, тусклая кожа, нос толстоват и вообще все не то — вот и хочется наложить фильтр и спрятать это «безобразие» за короной из звездочек.

«Я похудел(а) к лету»

Instagram пестрит фотографиями стройных моделей и подтянутых фитоняшек, и от них никуда не деться. Исследования доказывают: если людям показывать профили тех, кого они считают привлекательнее себя, то они перестанут быть довольными своей внешностью. Более того, была выявлена связь между частым использованием Instagram и усилением симптомов нервной орторексии — расстройства приема пищи, для которого характерно навязчивое стремление к правильному питанию. Интересен и следующий факт: ни одна другая соцсеть не вызывает такого эффекта. В погоне за идеальным телом из Instagram люди обращаются к жестким диетам, голоданию, чрезмерным тренировкам. Но тело среднестатистического человека почти всегда будет далеко от красивой (и отредактированной) картинки, продающей очередной детокс-напиток. Тут-то на помощь и приходят выигрышные позы, одежда, редактирование фото — все, чтобы скрыть тот факт, что наш индекс массы тела — о, ужас! — не ниже нормы.

«Да, мне нужна была эта новая вещь»

Мы больше не ходим в магазин, потому что нам что-то нужно. Мы отправляемся за покупками, потому что увидели в Instagram что-то новое, модное и красивое. 85 % пользователей этого сервиса подписаны на профили о моде, стиле и образе жизни. Многие следят за блогерами, которые то и дело рекламируют разные товары. Кроме того, 80 % людей, пользующихся Instagram, подписаны на страницы брендов. 72 % опрошенных совершили покупку, связанную с модой, стилем и индустрией красоты, после того как увидели товар в Instagram. В корзине чаще всего оказываются одежда, косметика, обувь и украшения. Сегодня магазинам стало проще продавать в Instagram: бренды могут отмечать товары на фото, как людей. Понравилось платье на модели? Кликните на него, и соцсеть сразу перенаправит вас в корзину магазина, а рука сама потянется за карточкой. На фоне таких импульсивных покупок уже не кажется странным делать фото в примерочной и там же оставлять понравившуюся вещь. Это даже разумно: так хотя бы деньги будут целее (до следующего сотрудничества популярного бренда с любимым блогером).

«У меня все хорошо»

Если бы Instagram нужно было описать одним предложением, это было бы: «Здесь все красивее и счастливее тебя». Умом мы понимаем, что в большинстве случаев это далекая от реальности картинка для сбора лайков, но она все равно давит на нас. Использование соцсетей уже связывали с повышенным чувством депрессии и одиночества, но Instagram в этом деле идет дальше остальных платформ. Королевское общество здравоохранения провело опрос 1 500 молодых людей (14–24 лет) в Великобритании. Их попросили оценить разные соцсети по параметрам, которые эксперты назвали важными для здоровья и хорошего самочувствия. По итогам опроса самой вредной платформой для психического здоровья был признан Instagram. Соцсеть, делающая упор на красивую картинку, может вызывать чувства неполноценности и тревоги у молодых людей. Snapchat, кстати, в этом догоняет Instagram. Кроме того, последний может спровоцировать ситуации буллинга и FOMO (аббревиатура от англ. fear of missing out) — навязчивый страх пропустить интересное событие или хорошую возможность.

Некоторые эксперты считают, что, если не показывать количество лайков под постами, это пойдет на пользу ментальному состоянию пользователей. Instagram уже тестировал режим «без лайков» в Канаде. И если блогерам не понравилось такое нововведение, то обычным пользователям оно пришлось по душе. В таком случае люди перестают сравнивать себя с владельцами аккаунтов, на которые подписано много пользователей, и слишком тщательно отбирать фотографии для поста. Более того, пользователи становятся более честными с собой: «Я хотел бы поставить сердечко, потому что мне правда нравится фото или потому что этот пост уже лайкнуло много людей?»

«Красивые фото из отпуска не главное»

Идиллические пейзажи из профилей тревел-блогеров не прошли даром для индустрии туризма. 67 % тех, кто пользуется хештегами о путешествиях, с помощью Instagram выбирают, куда поехать, а 70 % — делятся планами своих поездок в этой соцсети. Некоторые места, например лавандовые фермы в Тасмании и фьорды Исландии, стали гораздо популярнее среди туристов за последние годы благодаря своей «инстаграмности». По результатам опроса, именно этот фактор является важнейшим при выборе путешествия среди людей 18–33 лет. Однако иногда желание привезти из отпуска не только впечатления, но и фотографии на зависть подписчикам достигает неожиданных масштабов. В 2016 году в Китае открылся самый длинный и высокий стеклянный мост. Через 13 дней его пришлось закрыть, так как достопримечательность не справилась с потоком людей, желающих сделать фото для Instagram.

«Я могу себе это позволить»

19-летний YouTube-блогер Брайан Дентон провел эксперимент: в течение недели он притворялся богачом в Instagram. Для этого ему почти ничего не пришлось делать: профиль легко заполнился фотографиями из дорогих магазинов и личного самолета с помощью лишь пары приложений (Facetune, PicsArt) и программы Lightroom. Шалость удалась: подписчики так и не раскусили его. Как признался сам Брайан, он был шокирован тем, как легко это оказалось. Другой блогер, Джордж Мейсон, провел похожий эксперимент: он неделю выкладывал свои фотографии из Испании, Франции, Нидерландов и Греции. Как вы уже догадались, ни в какие путешествия он не летал, а лишь использовал Photoshop. Но и в этом случае аудитория ничего не заподозрила.

Если для этих блогеров попытки выдать себя за богачей были просто экспериментом, то некоторые люди всерьез готовы платить за аренду букетов, коробок от последнего айфона и дорогих украшений ради селфи в Instagram. Конечно, не все впадают в крайности: кто-то ограничивается фото из ресторана, кто-то продолжает выкладывать фото с живописного курорта, когда уже давно вернулся из отпуска в офис. Кто-то не прочь похвастаться новым смартфоном, но, конечно, умолчит, что тот куплен в кредит. В Instagram все сплошь успешны и богаты — надо соответствовать.

Кто бы мог подумать, что одно лишь приложение для смартфона заставит нас чувствовать себя хуже других, тратить деньги, время и душевные силы на то, чтобы соответствовать идеалу, который был коллективно выдуман тысячами таких же обычных пользователей. Значит ли это, что нужно срочно удалить Instagram? Конечно нет. Это все еще отличное место, чтобы делиться кадрами из жизни. И чем больше они будут похожи на реальность, тем лучше. Ваше лицо хорошо и без масок, а из искренних непостановочных фото получится лучший виртуальный альбом, чем из одинаковых отполированных изображений. К тому же теперь, зная, как Instagram может влиять на наше ментальное состояние, проще отслеживать негативные эмоции и давать себе отдых от желания соответствовать «золотому стандарту». Как вы думаете, в каких еще случаях нам хочется приврать в Instagram? Почему это происходит? Поделитесь своими наблюдениями в комментариях.