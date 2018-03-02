6 уловок, благодаря которым журналисты нас искусно обманывают, а мы им верим

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В наш век информационных технологий мы неизбежно сталкиваемся с фейковыми новостями. Для этого явления теперь есть специальный термин — постправда, он даже стал словом года по версии Оксфордского словаря. Граница между правдой и вымыслом стирается и становится непринципиальной для журналистов. Чтобы не поддаваться пропаганде и манипуляциям недобросовестных СМИ, важно понимать, по каким принципам работает эта система.

AdMe.ru расскажет о 6 способах манипуляции общественным сознанием, которые помогут свободнее ориентироваться в современном медиапространстве.

1. Субъективная оценка

Сравните два заголовка одной и той же новости: «Отчаявшийся студент из-за нищеты идет на преступление» и «Мерзавец обокрал пенсионерку и угрожал ей расправой». Согласитесь, эти примеры формируют разное отношение к преступнику. В первом случае его хочется пожалеть, а во втором — наказать. Читатель, не зная реальных обстоятельств и фактов, не может здраво рассудить о новости, поэтому принимает точку зрения журналиста.

Этот эффект давно известен психологам. В Советском Союзе проводили эксперимент: людям показывали портреты разных мужчин и просили рассказать о них. Предварительно психолог говорил испытуемому, убийца это или ученый. В зависимости от того, каким образом был представлен изображенный человек, участники находили в чертах его лица положительные или отрицательные признаки, присущие ученым или преступникам. Этот эксперимент часто повторяли в разное время в других странах, но результат оставался прежним: люди видят в человеке преступника, если его таким назвать.

2. Опросы общественного мнения

Статистика и опросы — это сильные аргументы, которым доверяют, поэтому журналисты любят ссылаться на них. Так любят, что начали проводить свои собственные опросы. Замечали ли вы, как многие журналы, газеты и информационные сайты собирают мнения читателей, экспертов или случайных людей, а потом делают из них выводы? Так вот, верить им социологи (это те люди, которые занимаются опросами профессионально) не советуют. И сейчас объясним, почему.

Журналисты не используют выборку. Это очень важный принцип, который зависит от математических законов и имеет сложную вычислительную формулу. На составление выборки у социологов уходит очень много времени, журналисты же опрашивают всех подряд.

Это очень важный принцип, который зависит от математических законов и имеет сложную вычислительную формулу. На составление выборки у социологов уходит очень много времени, журналисты же опрашивают всех подряд. Неправильно задают вопросы. Чтобы результаты опроса можно было считать объективными, нужно максимально беспристрастно задавать вопросы и формулировать предполагаемые ответы. Журналисты часто грешат эмоциональными формулировками и не учитывают всю палитру мнений, чем ограничивают ответы опрашиваемых или подталкивают их к определенному ответу.

Чтобы результаты опроса можно было считать объективными, нужно максимально беспристрастно задавать вопросы и формулировать предполагаемые ответы. Журналисты часто грешат эмоциональными формулировками и не учитывают всю палитру мнений, чем ограничивают ответы опрашиваемых или подталкивают их к определенному ответу. Не соблюдают анонимность. Люди склонны утаивать свое мнение, если оно отличается от большинства. И наоборот, открыто его демонстрировать и преувеличивать, если согласны с мнением остальных. Этот эффект описала немецкий политолог Элизабет Ноэль-Нойман и назвала его «спиралью молчания».

3. Вырывание из контекста

Публичные люди после интервью часто остаются недовольны результатом беседы, о чем потом гневно пишут в своих аккаунтах в соцсетях. Это происходит потому, что журналисты не передают суть разговора, а используют отдельные реплики и придают им новое значение. Представьте, что вы рассказывали о том, как в начальной школе влюбились в футболиста, а журналист написал об этом, опуская подробность о школе. Без этой поправки другие могут додумать, что вы влюблены прямо сейчас. Так обычно и рождаются слухи. Часто этим приемом журналисты пользуются для аргументации: они берут отдельную фразу авторитетного человека и комментируют ее в свою пользу. Люди поверят такой уловке, потому что склонны доверять мнению экспертов и знаменитых людей, и вряд ли кто-то станет проверять, в каком именно контексте была произнесена фраза и какой изначальный смысл она несла.

4. Развешивание ярлыков

«Оппозиционеры», «продажные чиновники», «диктаторы», «террористы» — все это готовые образы, которыми пользуются журналисты для манипулирования нашим сознанием. Американский журналист Уолтер Липпман в своей работе «Общественное мнение» писал, что стереотип — это защитный инструмент нашей психики, который позволяет избежать информационной перегрузки. Желание вписать происходящее в простые и знакомые схемы, чтобы легче разобраться с новой информацией, естественно для человека. Но стереотипы мешают нам здраво рассуждать и ограничивают взгляды на окружающую действительность.

5. Фильтрация

Еще один прием «полуправды» — фильтрация информации. Журналист сообщает новость, но не договаривает ее до конца. Ради создания сенсации он опускает подробности, выставляя все в выгодном для себя свете. Порой журналисты и вовсе игнорируют «неудобные» для них новости и, наоборот, культивируют малозначительные факты, удобные для политики издания. Все это делается в основном ради пропаганды. Теоретик медиа и коммуникации Маршалл Маклюэн говорил: «1 мертвый британец равен 5 мертвым французам, 20 мертвым египтянам, 500 мертвым индийцам и 1 000 мертвых китайцев». Звучит довольно цинично, но это правда. СМИ редко рассказывают о трагедиях в странах третьего мира. Зато если в одной из европейских стран, например, из-за несчастного случая упадет самолет, то происшествие непременно всполошит прессу. С подачи журналистов весь мир узнает об этом и воспримет как общую утрату.

6. Откровенные выдумки

Этим грешит, к сожалению, не только желтая пресса. Иногда из-за недостатка информации журналисты сами додумывают новость или просто верят слухам. Сигналом для сомнения можно считать такие формулировки: «источники информируют» или «ученые рекомендуют». Если не указан автор или достоверный источник (иначе «пруф»), то, скорее всего, аргументы выдуманы для придания убедительности.

Все это, конечно, не значит, что нужно саботировать СМИ и никому не верить. Мы скорее хотели напомнить, как важно взрослому человеку сохранять ясность ума, уметь критически мыслить, не поддаваться эмоциям и всегда проверять факты. Что думаете по этому поводу?