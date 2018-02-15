Каково это — быть женой лидера самой закрытой страны в мире

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О жизни грозного правителя Северной Кореи Ким Чен Ына известно очень мало, а потому и первая леди государства — фигура таинственная. Она редко появляется на публике, а ее имя, Ли Соль Чжу, не мелькает в сводках новостей, как в случае с женами прочих политических лидеров. Более того, нет точных сведений даже о ее возрасте. Но, несмотря на это, некоторые факты из биографии это загадочной дамы обнаружить все же удалось.

AdMe.ru собрал любопытные сведения о жизни жены корейского диктатора, которые могут стать для вас настоящей неожиданностью.

1. Ли Соль Чжу — дочь корейских интеллигентов

Она родилась в портовом корейском городе Чхонджин в семье преподавателя и врача. Возможный год рождения жены Ким Чен Ына колеблется в промежутке между 1985-м и 1989-м, а значит, ей от 28 до 33 лет.

2. В юности она была чирлидером

До брака с корейским вождем девушка обучалась в самом крупном высшем учебном заведении КНДР — Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, и в 2005 году побывала в Южной Корее, будучи членом группы поддержки делегации Северной Кореи на чемпионате Азии по легкой атлетике.

3. До замужества она была певицей

Ли Соль Чжу увлекалась пением, некоторое время изучала в Китае вокал, а будущий муж впервые увидел ее во время трансляции выступления государственного оркестра «Ынхасу», участницей которого она являлась.

4. Ли Соль Чжу — мать троих детей

Средства массовой информации полагают, что девушка родила главе северокорейского государства двух дочерей (ориентировочно в 2010-м и 2013-м годах) и сына (в феврале 2017 года). По данным южнокорейской разведки, рождение третьего малыша — не желание самой женщины, а исполнение приказа, ведь стране нужен наследник.

5. Жена корейского лидера — бунтарка

Ли Соль Чжу стала единственной первой леди Северной Кореи, которая дерзко изменила стиль прически и сделала короткую стрижку — до нее все жены глав государства носили длинные волосы. Более того, девушка питает страсть к модным западным брендам: например, среди аксессуаров в ее гардеробе имеются сумки от Chanel и Dior. А вместо обязательного для всех северокорейцев значка с портретами вождей эта отчаянная женщина позволяет себе носить драгоценные броши.

6. Она убедила мужа дать корейским женщинам больше свободы

Несмотря на всю мощь и авторитет супруга, Ли Соль Чжу удалось смягчить его грозный нрав: Ким Чен Ын позволил северокорейским женщинам надевать брюки и даже джинсы, носить черные колготки, туфли на каблуке и платформе, а также разрешил им ездить на велосипеде.

А что вы думаете о молодой супруге корейского диктатора? Делитесь с нами в комментариях!