5 установок, которые тайно управляют нашей жизнью

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Если вы вечно опаздываете, делаете все в последний момент, бросаете дела незаконченными из-за страха неудач и страдаете от перфекционизма — эта статья будет для вас особенно полезной. AdMe.ru подскажет, как решить эти проблемы.

1. «Быстрее»

Если вы часто опаздываете, собираетесь впопыхах, а потом несколько раз возвращаетесь за забытыми вещами, планируете на день бесчисленное количество дел, между которыми нет времени на отдых, — вашей жизнью управляет установка «Спеши». Что делать? Хитрость данной установки состоит в том, чтобы всегда спешить. А чтобы спешить, нужно опаздывать. Без первого не будет и второго. Поэтому разрешите себе опоздать. В следующий раз, когда почувствуете панику и начнете суетиться, напомните себе, что вы распоряжаетесь своим временем. Вот увидите, в спокойствии сборы пройдут быстрее, чем в спешке. Задумайтесь, в чем цель: спешить или жить, получая удовольствие?

2. «Я старался»

Начинаете дело и у самого финала бросаете его? Не заканчиваете работу вовремя или добавляете в нее все новые задачи? А может, даже не начинаете, ведь в мыслях сейчас же возникает сценарий со множеством трудностей и печальным концом? Если вам знакомы такие ситуации, вашей жизнью управляет установка «Старайся». Что делать? Любой промах и невезение люди с такой установкой легко оправдывают величиной своих стараний. Но в жизни важен результат. Осознайте вот что: вы можете прийти к успеху и имеете право на это. Для начала закончите какое-нибудь простое дело и похвалите себя, даже если результат не удовлетворит вас на 100 %.

3. «Нужно нравиться людям»

У вас наверняка есть знакомые, которые ставят свои интересы на второе место в угоду близким. Отвезти кого-то на вокзал в три часа ночи? Легко. Не пойти на долгожданный концерт, чтобы в очередной раз посидеть с ребенком подруги? Пожалуйста. Если человек не умеет отказывать и ставит свои интересы на второе место, его жизнью управляет послание «Радуй других». Что делать? Начните учитывать свои интересы и уважать себя. Главная задача — научиться говорить твердое «нет» на многочисленные просьбы о внимании и помощи со стороны близких. Первым будет страх: вдруг о вас плохо подумают? Со временем эти чувства пройдут и вы вздохнете наконец свободно.

4. «Все должно быть по правилам»

Тратите много времени и энергии на то, чтобы сделать все идеально? Бросаете начатое дело, если видите, что ваш знакомый уже довел все до конца? Вы действуете под установкой «Будь совершенством». Что делать? Противоядием для доморощенного перфекционизма станет право на ошибку. В психологии есть понятие «достаточно хороший». Оно создано специально для стремящихся к совершенству людей, которые теряют себя на пути к достижению цели. Победа действительно значима, но порой участие и полученный опыт важнее.

5. «Будь сильным»

Живете с мыслями «Сейчас еще немного напрягусь, на этот раз меня заметят и оценят»? Если вы решаете чужие проблемы и близкие воспринимают это без благодарности, как само собой разумеющееся, то вы находитесь под влиянием установки «Будь сильным». Что делать? Детство людей с установкой «Будь сильным» проходило под нравоучения о том, что испытывать чувства и эмоции — это слабость. Чтобы терпеть лишения, физическую и душевную боль, действительно нужно мужество. Вопрос лишь в том, в какой степени и зачем? Важно вовремя уметь остановиться и передохнуть. Принимайте помощь, если вам предлагают, делегируйте задачи. И ваша открытость скорее поможет людям оценить ваши труды и достижения и признать их ценность.