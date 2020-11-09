5 причин, почему я плевать хотела на саморазвитие и больше не пытаюсь кому-то что-то доказать

Вы заметили, что в последние годы модным становится то, что раньше считалось уделом небольшой группы людей или даже аутсайдеров? Татуировки, медитации, сыроедение, дауншифтинг, личностный рост. Из каждого утюга кричат о том, что пора выходить из зоны комфорта и развиваться. Перейди на новые линии жизни. Освой профессию XXI века и зарабатывай миллионы, лежа под пальмой на Бали. Все или ничего. Сейчас или никогда.

Меня зовут Рита, и я самый обычный человек на свете. Живу с мужем и 2 котами, работаю, о чем-то мечтаю, люблю выбирать бытовую химию в магазине, а на выходных смотрю старые фильмы. Я вообще не занимаюсь саморазвитием и расскажу читателям AdMe.ru, почему мне за это нисколечко не стыдно.

Сверхлюди существуют только в инстаграме

Я бы еще долго вела размеренную жизнь ждуна-прокрастинатора, но черт меня дернул установить инстаграм. Мое сердце остановилось, прямо как в песне группы «Сплин». Со всех сторон полились откровения просветленных людей, селфмейд-бизнесменов, идеальных жен и счастливых матерей. Их кожа безупречна, глаза светятся всевозможными фильтрами, а профили заполнены на английском языке. Мне даже рядом постоять стыдно. Ведь быть простым человеком — страшный моветон, а в 25+ лет не иметь собственного бизнеса — вообще дно. Рассматривая фотографии всех этих суперуспешных людей, я чувствовала себя жалкой неудачницей. Пока случайно не наткнулась на профиль своей старой знакомой Ирки. Она написала о себе: «Писательница, певица, мастер боди-арта и просто Личность». Перевожу с инстаграмного на русский: «Веду страничку, хожу в караоке по выходным, имею несколько неудачных опытов с хной для кожи, читала „Алхимика“ Коэльо». Я не осуждаю Ирку, но меня начали терзать смутные сомнения. А буквально через месяц мне довелось побывать на встрече одноклассников. Кто-то поступил на второе высшее, кто-то ездил на сбор клубники и теперь покупает квартиру, кто-то ведет богемный образ жизни или продает товары «Гербалайф». И все пытаются продемонстрировать свое превосходство. «Если есть мозги, миллион баксов можно и за год поднять». «На дядю пахать — себя не уважать». «Если в браке нет саморазвития, зачем такой брак?» Когда первое желание произвести впечатление спало, вылезла колючая правда. Денег почти у всех не хватает, после клубники жутко болит спина, жена выносит мозг, а из-за детей приходится работать сразу на 2 дядь. Кажется, у многих саморазвитие сводится к хештегам в инстаграме.

Я вообще не поняла, из-за чего весь сыр-бор

Вы смотрели фильм «Путешествия Гектора в поисках счастья»? Если да — дайте пять, если нет — обязательно посмотрите, замечательная картина. Главный герой, потрепанный жизнью и проблемами пациентов психиатр, плюнул на все и отправился колесить по миру, попутно спрашивая людей, как они понимают слово «счастье». Я сделала дешевый косплей Гектора и провела мини-исследование на тему «Что такое саморазвитие». Вот самые интересные мнения, которые мне удалось собрать. Преподаватель философии: «Всестороннее развитие всех аспектов личности всю жизнь и по нарастающей».

«Всестороннее развитие всех аспектов личности всю жизнь и по нарастающей». Инструктор по йоге: «Медитативное состояние гармонии тела и ума, которое ты можешь удерживать все дольше и дольше».

«Медитативное состояние гармонии тела и ума, которое ты можешь удерживать все дольше и дольше». Денис, 6 лет: «Когда ты все лучше делаешь то, что тебе нравится, и тебе все равно, что скажут другие».

«Когда ты все лучше делаешь то, что тебе нравится, и тебе все равно, что скажут другие». Моя мама: «Господи, лучше бы о детях подумала, тебе рожать давно пора!» Так мне знания обогащать или детей рожать? Какие аспекты личности развивать? Какие у нее вообще есть аспекты, брать по Фрейду или по Юнгу? Когда я смотрю мультфильмы Миядзаки, это ведь занятие и я прокачиваю свои знания японского анимационного искусства? Или так не в счет? Кто-то знает правильный ответ? Я пока возле Дениса постою.

Гуру саморазвития должны ходить с удостоверением Капитана Очевидность и справкой о вменяемости

Мне не хотелось верить, что все те люди, которые изменили свое мышление и стали миллионерами (вышли замуж за олигарха / открыли бизнес / познали дзен — нужное подчеркнуть), нагло врут. Поэтому я взялась за книги по саморазвитию и даже ходила на семинары известных коучей. Большинство книг, в том числе модные Кийосаки с Кови и Шарма с Хиллом, сводились к мутным абстракциям. Ну ты постарайся, и у тебя все получится. Я смог — значит, это возможно. Когда хорошо — это хорошо, а когда плохо — не очень. Спасибо, кэп. Семинары оказались тотальным фейспалмом. На одном спикер битый час распинался, как важно осознать необходимость саморазвития и бросить вызов этому миру. Постойте, а что, обязательно бросать кому-то вызов? И как осознание вещи, которой я не понимаю, поможет мне разбогатеть? Ответ был один: «Осознай, и у тебя не будет таких вопросов». Наверное, спикер прав — ему-то осознание реально помогло разбогатеть. Или дело в билетах на его выступление, которые стоили как половина средней зарплаты по городу? На другом семинаре обещали научить, как использовать свой нереализованный потенциал для саморазвития. Для этого нужно было всего лишь вызвать внутри себя и отпустить на волю свое тотемное животное. Мол, твой внутренний тигр сидит в клетке, поэтому ты такой неудачник, а вот выпусти его — и он тебя сожрет прокачает на максимум. Мне удалось почувствовать себя героем «Бойцовского клуба», но даже пингвин не появился. Должно быть, я — растраченная жизнь Джека.

Советы о выходе из зоны комфорта пора выбросить в топку

Что я представляю, когда мне говорят выйти из зоны комфорта.

Моя однокурсница Светка занимается саморазвитием. Именно так она отвечает, когда ее спрашивают, что она по жизни делает. Светлана читает Карнеги и Луизу Хей, ходит на арт-терапию и ведет блог для осознанных женщин. А все потому, что сразу после университета она удачно вышла замуж и родила, а потому получила кучу денег при разводе. «Вам нужно выйти из зоны комфорта — только за ней начинаются чудеса!» — изрекает Света, попивая смузи в элитном салоне красоты. «Боже, как красиво сказала!» — восхищаются ее читательницы в перерывах между работой, готовкой, уборкой и проверкой домашних заданий. «Откройте свой бизнес, отправляйтесь жить на острова, пробуйте новое!» — предлагает Светка. И тут читательницы понимают, что саморазвитие — опция для избранных. Советы о выходе из зоны комфорта часто дают те, кто сам в ней удачно сидит. Спускать деньги на развлечения и летать по экзотическим странам — это тоже ведь зона комфорта. Многие считают, что за этим термином скрывается что-то ужасное и постыдное, хотя на деле речь о привычных действиях, которые дают нам чувство психологической защищенности. Света пребывает в ментальной безопасности, когда выбирает отель в ОАЭ, а ее читательница — когда покупает новые обои на кухню и целует ребенка перед сном. Они живут в разных мирах, а если попробуют выйти за пределы своей уютной вселенной, получат только дискомфорт.

Люди вырастают из прежних штанишек, и это нормально

В студенческие годы мы с друзьями ходили по клубам, спонтанно выбирались в другие города, обсуждали Канта с Витгенштейном и обещали никогда не становиться обывателями. Как губки, впитывали мир вокруг и чувствовали себя очень возвышенными. А потом мы все выросли. Сейчас я не могу сорваться с места и укатить в закат: у меня появились обязанности. Мама и папа больше не покупают мне одежду, а государство не дает стипендию. Мне нужно считать, планировать и пахать, а вместо выставок современного искусства я лучше поговорю о магазинах, где выгоднее купить продукты. Но это не история жизненного провала. Один хороший человек как-то мне сказал: «Хочешь понять, развиваешься ты или деградируешь? Вспомни себя год назад: ты была глупее или умнее?». В тот момент у меня случился катарсис. Я поняла, что прошлые переживания кажутся смешными, а опыта и знаний в голове явно стало больше. Мне хорошо там, где я сейчас. Я лучше буду расширять свою зону комфорта, чем вырываться в неизвестность, пытаясь угнаться за чужими отфотошопленными стандартами. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло (здесь нужно пропеть).