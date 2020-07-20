5 неочевидных причин выкроить время для сериала, даже когда у нас работы по горло

Всем знакома ситуация: собираешься посмотреть перед сном только одну серию, а спустя какое-то время обнаруживаешь, что досмотрел сезон, за окном светает, а кошка требует еду. Сериалы завлекают нас сильнее полнометражных фильмов, и порой от них просто невозможно оторваться.

Мы в AdMe.ru очень любим сериалы и не понаслышке знаем, как сложно не включить следующую серию. В бонусе расскажем, какие маленькие правила помогли нашим авторам вылезти из «сериальной зависимости» и сократить время за просмотрами сериалов с 15 до 3 часов в неделю.

Благодаря сериалам вырабатывается дофамин

Если мы делаем то, что нам нравится, в мозгу выделяется дофамин — гормон удовольствия. В такие моменты мы чувствуем себя спокойными и удовлетворенными. По факту дофамин как бы убеждает наш мозг: ты все делаешь правильно, продолжай делать то, что делаешь. Человек впадает в зависимость от дофамина и не может оторваться. Именно поэтому сериалы мы смотрим чаще всего запоем, а потом испытываем опустошение. Чтобы справиться с этим чувством, мы включаем следующий сезон или подсаживаемся на новое шоу — и так по кругу. Забавный факт: другой гормон, эндорфин, вырабатывается в организме, даже если мы смотрим грустный сериал. Сериалы смотрю раз в полгода, часто во время сессии, но обычно это недельный марафон, когда пытаюсь в день впихнуть весь сезон. Это, как мне кажется, вполне здравая мысль: не ждешь новую серию каждый раз, видишь всю картину сериала, всем хвастаешься, что не смотришь сериалы, но все равно понимаешь мемы из интернета. © Mary Самусева / The Question

Сопереживая героям, мы развиваем эмпатию

Для многих людей, особенно тех, кто ведет спокойный и размеренный образ жизни, сериалы — основной источник ярких эмоций. Мы ассоциируем себя с героями, переживаем за них, испытываем гнев или радость. Мы привязываемся к главным героям и стремимся узнать, как сложится их судьба, по той простой причине, что нашему мозгу все равно, как именно получены эмоции и чем они вызваны: событиями из реальной жизни или поступками главного героя. В этот момент в мозге задействованы одни и те же участки. Мне вообще противопоказаны сериалы. Потому что я слишком переживаю за героев и, когда сериал заканчивается, испытываю ужасный стресс. © seredkinak / Twitter

Переживаю за героев в драматичных моментах сильнее, чем за свои экзамены. © strangegirl_19 / Twitter

Наблюдая за развитием сюжета, нам проще пережить свои проблемы

Иногда, чтобы на время забыть о проблемах, мы включаем сериал — просто чтобы отвлечься. Таким образом мы с головой погружаемся в мир, придуманный сценаристами, и наши собственные проблемы уходят на второй план. Для многих людей сериалы — отдушина и способ справиться со стрессом. Тем более что в последние десятилетия на экраны вышло множество оригинальных и не клишированных сериалов. Каждый зритель найдет что-то на свой вкус: больше не нужно смотреть одно шоу всей страной. Иногда я просто хочу уйти от реальности и посмотреть, как люди испытывают что-то, что мне не дано. © unknown / Reddit

Люди, которые смотрят сериалы, вовсе не безвольные бездельники. Это их способ отвлечься от проблем, к слову, не самый плохой способ. Это не дурная привычка или что-то в этом роде.

Короткие серии — это удобно

Как правило, серия длится не больше часа. Потратить столько времени на развлечения может позволить себе почти каждый — в отличие от полнометражного двухчасового фильма. К тому же режиссеры ловко обрывают сюжет в конце каждой серии. Так они создают интригу и заставляют нас нажать кнопку «Следующая». А еще сериал всегда можно продлить на новый сезон или создать множество сюжетных линий, никак не связанных с основной. Также с развитием интернета сериалы стали более доступны. Больше не нужно торопиться домой после работы, чтобы не пропустить очередную серию «Санта-Барбары»: достаточно просто открыть ноутбук. Я смотрю сериалы и, как правило, наслаждаюсь ими гораздо больше, чем фильмами. Во-первых, потому что в сериале персонажи больше развиваются. Во-вторых, в сериале могут быть более сложные сюжетные линии — просто потому, что на их развитие есть время. © unknown / Reddit

У меня нет времени в один присест посмотреть полнометражный фильм, зато всегда есть 40 минут на любимый детективный сериал.

Есть что обсудить с друзьями

Сериалы смотрят все и всюду. Наверняка на последней встрече с друзьями разговор так или иначе касался сюжета того или иного шоу. Иногда люди смотрят сериалы, чтобы быть в теме и обсудить свежую серию с друзьями. Кроме того, качественные сериалы расширяют кругозор и позволяют узнать много нового. Зрители телесериала «Теория Большого взрыва» рассказывают, что узнали больше о физике благодаря Шелдону. Встречи с некоторыми моими друзьями напоминают мне встречи анонимных алкоголиков, только мы обсуждаем, какой сериал лучше посмотреть. © hellokefir / Twitter

Бонус: как смотреть сериалы правильно

Просмотр сериалов — хорошее хобби. Оказалось, что многие авторы AdMe.ru — заядлые сериаломаны. Мы спросили, как им удается держать себя в узде и останавливаться только на одной серии. В итоге собрали несколько советов, благодаря которым просмотр сериалов перестанет отнимать столько времени и не будет мешать нормальной жизни. Отключите кнопку автовключения следующей серии. Если такой функции нет (или нет силы воли), установите на компьютер расширение, которое ограничивает количество времени, проведенного на определенных сайтах.

Если такой функции нет (или нет силы воли), установите на компьютер расширение, которое ограничивает количество времени, проведенного на определенных сайтах. Потратьте это время на удовольствия. В освободившееся внезапно время не бросайтесь делать какую-то сложную и важную работу — вам тут же захочется ее бросить. Ведь раньше в это время вы лежали с ноутбуком и следили за приключениями Дейенерис, а теперь драите пол. Вместо этого займитесь чем-то несложным и приятным.

В освободившееся внезапно время не бросайтесь делать какую-то сложную и важную работу — вам тут же захочется ее бросить. Ведь раньше в это время вы лежали с ноутбуком и следили за приключениями Дейенерис, а теперь драите пол. Вместо этого займитесь чем-то несложным и приятным. Смотрите сериалы по расписанию. Да, настоящее обычное расписание, например по 2 часа 2 раза в неделю: по вторникам и субботам. Можно сокращать время постепенно, а можно резко, как содрать пластырь.

Да, настоящее обычное расписание, например по 2 часа 2 раза в неделю: по вторникам и субботам. Можно сокращать время постепенно, а можно резко, как содрать пластырь. Берегите спину и не ешьте перед ноутбуком. Делайте перерывы между сериями на разминку, чтобы сменить статичное положение, и ваша спина скажет вам «спасибо». Также мы не рекомендуем смотреть сериалы во время еды. Сериалам сериалы, еде еда.