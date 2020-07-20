5 неочевидных причин выкроить время для сериала, даже когда у нас работы по горло
Всем знакома ситуация: собираешься посмотреть перед сном только одну серию, а спустя какое-то время обнаруживаешь, что досмотрел сезон, за окном светает, а кошка требует еду. Сериалы завлекают нас сильнее полнометражных фильмов, и порой от них просто невозможно оторваться.
Мы в AdMe.ru очень любим сериалы и не понаслышке знаем, как сложно не включить следующую серию. В бонусе расскажем, какие маленькие правила помогли нашим авторам вылезти из «сериальной зависимости» и сократить время за просмотрами сериалов с 15 до 3 часов в неделю.
Благодаря сериалам вырабатывается дофамин
Если мы делаем то, что нам нравится, в мозгу выделяется дофамин — гормон удовольствия. В такие моменты мы чувствуем себя спокойными и удовлетворенными. По факту дофамин как бы убеждает наш мозг: ты все делаешь правильно, продолжай делать то, что делаешь. Человек впадает в зависимость от дофамина и не может оторваться. Именно поэтому сериалы мы смотрим чаще всего запоем, а потом испытываем опустошение. Чтобы справиться с этим чувством, мы включаем следующий сезон или подсаживаемся на новое шоу — и так по кругу. Забавный факт: другой гормон, эндорфин, вырабатывается в организме, даже если мы смотрим грустный сериал.
- Сериалы смотрю раз в полгода, часто во время сессии, но обычно это недельный марафон, когда пытаюсь в день впихнуть весь сезон. Это, как мне кажется, вполне здравая мысль: не ждешь новую серию каждый раз, видишь всю картину сериала, всем хвастаешься, что не смотришь сериалы, но все равно понимаешь мемы из интернета. © Mary Самусева / The Question
Сопереживая героям, мы развиваем эмпатию
Для многих людей, особенно тех, кто ведет спокойный и размеренный образ жизни, сериалы — основной источник ярких эмоций. Мы ассоциируем себя с героями, переживаем за них, испытываем гнев или радость. Мы привязываемся к главным героям и стремимся узнать, как сложится их судьба, по той простой причине, что нашему мозгу все равно, как именно получены эмоции и чем они вызваны: событиями из реальной жизни или поступками главного героя. В этот момент в мозге задействованы одни и те же участки.
- Мне вообще противопоказаны сериалы. Потому что я слишком переживаю за героев и, когда сериал заканчивается, испытываю ужасный стресс. © seredkinak / Twitter
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Переживаю за героев в драматичных моментах сильнее, чем за свои экзамены. © strangegirl_19 / Twitter
Наблюдая за развитием сюжета, нам проще пережить свои проблемы
Иногда, чтобы на время забыть о проблемах, мы включаем сериал — просто чтобы отвлечься. Таким образом мы с головой погружаемся в мир, придуманный сценаристами, и наши собственные проблемы уходят на второй план. Для многих людей сериалы — отдушина и способ справиться со стрессом. Тем более что в последние десятилетия на экраны вышло множество оригинальных и не клишированных сериалов. Каждый зритель найдет что-то на свой вкус: больше не нужно смотреть одно шоу всей страной.
- Иногда я просто хочу уйти от реальности и посмотреть, как люди испытывают что-то, что мне не дано. © unknown / Reddit
- Люди, которые смотрят сериалы, вовсе не безвольные бездельники. Это их способ отвлечься от проблем, к слову, не самый плохой способ. Это не дурная привычка или что-то в этом роде.
Короткие серии — это удобно
Как правило, серия длится не больше часа. Потратить столько времени на развлечения может позволить себе почти каждый — в отличие от полнометражного двухчасового фильма. К тому же режиссеры ловко обрывают сюжет в конце каждой серии. Так они создают интригу и заставляют нас нажать кнопку «Следующая». А еще сериал всегда можно продлить на новый сезон или создать множество сюжетных линий, никак не связанных с основной. Также с развитием интернета сериалы стали более доступны. Больше не нужно торопиться домой после работы, чтобы не пропустить очередную серию «Санта-Барбары»: достаточно просто открыть ноутбук.
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Я смотрю сериалы и, как правило, наслаждаюсь ими гораздо больше, чем фильмами. Во-первых, потому что в сериале персонажи больше развиваются. Во-вторых, в сериале могут быть более сложные сюжетные линии — просто потому, что на их развитие есть время. © unknown / Reddit
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У меня нет времени в один присест посмотреть полнометражный фильм, зато всегда есть 40 минут на любимый детективный сериал.
Есть что обсудить с друзьями
Сериалы смотрят все и всюду. Наверняка на последней встрече с друзьями разговор так или иначе касался сюжета того или иного шоу. Иногда люди смотрят сериалы, чтобы быть в теме и обсудить свежую серию с друзьями. Кроме того, качественные сериалы расширяют кругозор и позволяют узнать много нового. Зрители телесериала «Теория Большого взрыва» рассказывают, что узнали больше о физике благодаря Шелдону.
- Встречи с некоторыми моими друзьями напоминают мне встречи анонимных алкоголиков, только мы обсуждаем, какой сериал лучше посмотреть. © hellokefir / Twitter
Бонус: как смотреть сериалы правильно
Просмотр сериалов — хорошее хобби. Оказалось, что многие авторы AdMe.ru — заядлые сериаломаны. Мы спросили, как им удается держать себя в узде и останавливаться только на одной серии. В итоге собрали несколько советов, благодаря которым просмотр сериалов перестанет отнимать столько времени и не будет мешать нормальной жизни.
- Отключите кнопку автовключения следующей серии. Если такой функции нет (или нет силы воли), установите на компьютер расширение, которое ограничивает количество времени, проведенного на определенных сайтах.
- Потратьте это время на удовольствия. В освободившееся внезапно время не бросайтесь делать какую-то сложную и важную работу — вам тут же захочется ее бросить. Ведь раньше в это время вы лежали с ноутбуком и следили за приключениями Дейенерис, а теперь драите пол. Вместо этого займитесь чем-то несложным и приятным.
- Смотрите сериалы по расписанию. Да, настоящее обычное расписание, например по 2 часа 2 раза в неделю: по вторникам и субботам. Можно сокращать время постепенно, а можно резко, как содрать пластырь.
- Берегите спину и не ешьте перед ноутбуком. Делайте перерывы между сериями на разминку, чтобы сменить статичное положение, и ваша спина скажет вам «спасибо». Также мы не рекомендуем смотреть сериалы во время еды. Сериалам сериалы, еде еда.
А какие сериалы смотрите вы и сколько тратите на них времени еженедельно?