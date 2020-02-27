Вегетарианцы рассказали о том, как изменилась их жизнь, с тех пор как они перестали есть мясо. Их мнения разделились

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Ученые активно изучают растительную диету и то, как она влияет на здоровье. Одни говорят о том, что вегетарианство снижает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и гипертонии, другие выражают беспокойство об уровне витаминов D, B12 и кальция у вегетарианцев.

Редакция AdMe.ru решила расспросить самих вегетарианцев о том, что они думают о своей диете. Выяснилось, что кому-то удалось постройнеть, кто-то прокачал свой кулинарный навык, а кто-то хочет забыть об опыте растительного питания поскорее.

Похудела на 12 кг за полгода

Полина стала вегетарианкой, когда ей было 25, и придерживалась диеты в течение 5 лет.

Я никогда не любила мясо, но всю жизнь ела его, пока жила с родителями. Кроме того, я всегда приходила в ужас, когда представляла, сколько в мире животных идет на убой ежедневно. Когда переехала, стала замечать, что редко покупаю говядину или мясо курицы и удовольствия от поедания и приготовления не получаю. В один прекрасный день я заметила, что сильно поправилась, несмотря на регулярные упражнения. До этого обращала внимание, что многие вегетарианцы худые. Я решила пересмотреть свой рацион и первым делом исключила мясо в любом его виде, рыбу, морепродукты, белый хлеб, соусы, полуфабрикаты, пиццу и пироги, которыми часто угощали на работе, при этом ела много овощей и фруктов, каши, молочные продукты и яйца. Сначала я пила протеин, так как занималась спортом и боялась, что у меня просто не будет сил, но очень быстро завязала: поняла, что нормально себя чувствую и без этого. Кроме того, я принимала «женские» витамины для волос, кожи, ногтей. Психологически было тяжело. Ловила на себе косые взгляды в гостях, были и вопросы из разряда: «Ой, а что же тебе предложить?» В сезон шашлыков мои овощи готовили в последнюю очередь, а то и просто скидывали грибы в тарелку с мясом и предлагали мне. Зато на бюджете растительное питание отразилось положительно. Мясо — дорогой продукт по сравнению с кашами и овощами. В ресторанах вегетарианские блюда стоят дешевле. Благодаря новой диете ко мне пришло желание во всех отношениях быть «чище»: я перестала носить мех, сумки и обувь из натуральной кожи, пить молоко, периодически стала жертвовать деньги в приюты. Энергии было хоть отбавляй, я похудела на 12 кг за полгода. Вес уходил плавно и постепенно, а потом замер и так и остался со мной. Я поняла, что могу от какой угодно еды отказаться, у меня пропала тяга к сладкому. Раньше я сразу после котлет приступала к печенькам. Потом пришлось прекратить растительную диету из-за беременности: был низкий гемоглобин, и несколько врачей убедили меня в том, что надо вернуться к обычному рациону. Я начала есть курицу, изредка говядину и пить железосодержащие препараты. На самом деле низкий гемоглобин был у меня и до вегетарианства, я несколько лет пробовала стать донором, но не могла, так что не знаю, связано ли это с отказом от мяса. Куда более энергозатратным оказалось кормление ребенка: я сметала со стола все подряд. Сейчас хочу снова вернуться к вегетарианству — пока ем курицу и рыбу несколько раз в неделю.

Довольна состоянием кожи и расширила свои познания в кулинарии

Валентина перешла на вегетарианскую диету, когда ей было 19, и продержалась 7 лет.

Мой муж вегетарианец по состоянию здоровья с 13 лет (да, и такое бывает). Это и стало основной мотивацией. Отказ от мяса для меня не был сильным ударом: я никогда особо не любила его. А когда узнала, как сильно производство вредит экологии, как страдает от этого планета, и прочитала исследования о том, что потребление красного мяса увеличивает вероятность развития рака и других болезней, я подумала: «Попробую-ка без него обойтись». К слову, муж работал на заводе, который производит корма для животных, и он не понаслышке знает, как сильно отравлена продукция, представленная на прилавках магазинов. В первое время было трудновато, потому что постоянно хотелось есть. Мясо долго переваривается, поэтому дает ощущение сытости. Растительная пища быстрее усваивается, и через 2 часа снова нужно подкрепиться. С другой стороны, именно так и советуют питаться диетологи: по чуть-чуть и часто. Еще было трудно, потому что приходилось перестраивать свои привычки, искать новые рецепты, следить за витаминами. Нужно есть чаще, больше, тщательнее следить за разнообразием рациона. Но через 3 месяца я привыкла и легко «вегетарианила» целых 7 лет. Я ела яйца и молочные продукты, а потом вернула рыбу, потому что переехала в маленький город, где было негусто с выбором продуктов. Я научилась готовить много крутых блюд, открыла для себя новые полезные продукты, мой рацион стал более разнообразным. Сейчас есть куча заменителей вроде вегетарианских сосисок, соевого мяса и прочего. Они обычно экологичнее, полезнее и по вкусу напоминают оригиналы. Но все-таки, чтобы быть вегетарианцем и не заработать проблем со здоровьем, надо заморачиваться: употреблять бобы, грибы, орехи ежедневно, цельнозерновой хлеб, льняное масло и семена чиа, служащие источником омеги-3. Это все не так вкусно, как мясо, и не для всех доступно. На моем здоровье растительная диета почти не отразилась, разве что состояние кожи стало чуть лучше. Кстати, проблем с витаминами и гемоглобином у меня ни разу не было, я не пила никакие биологически активные добавки. Но во время беременности встал вопрос о В12. Оказывается, этот витамин накапливается годами, и, видимо, раньше мне его хватало, а вот во время беременности стало недостаточно. У меня падал гемоглобин, я пила железосодержащие препараты в лошадиных дозах, ничего не помогало. Потом оказалось, что все дело в В12. Стала есть говядину, печень — рыдала, но ела (очень не люблю, прямо до тошноты). Все пришло в норму. Сейчас ем мясо очень редко, чаще все-таки рыбу. Если ем, то стараюсь выбирать фермерские продукты, в основном индейку, кролика. Скорее всего, мой организм за столько лет перестроился, и сейчас мне трудно привыкнуть: испытываю тяжесть, могут появиться высыпания на коже. Ем без особого удовольствия, в основном потому что пока кормлю грудью. И иногда чтобы порадовать маму, когда у нее в гостях.

Несколько раз пытался придерживаться растительной диеты и попробует еще

Эдуард впервые попробовал вегетарианское питание в 23 года и сумел продержаться 5 месяцев.

Мне было любопытно попробовать и посмотреть, как отказ от мяса повлияет на мою жизнь. Да и животных жаль — эта причина важнее. Живу с девушкой, она вегетарианка. И, как можно догадаться, дома много растительных блюд. При этом я часто готовлю сам. Пробовал и раньше — не из убеждений, а из любопытства, но понял, что не хочу отказываться и планету не спасу, если перестану есть «Биг Маки». Было несколько заходов по 4–5 месяцев, и все в течение 1–2 лет. То есть 4 месяца был вегетарианцем, потом соблазнился бургерами и полгода питался обычно, потом снова растительное питание, но уже чуть дольше. Диету я совсем не продумывал, выбрал обычное вегетарианство. Без мяса, рыбы и морепродуктов. Но с молочными продуктами, яйцами. Старался налегать на овощи и фрукты, орешки. Ел больше грибов, полюбил омлет, яичницу. Витамины и биологически активные добавки не принимал. На здоровье и энергичность питание никак не влияло. А вот психологически было некомфортно на разных застольях с компанией и с семьей. Например, как раз в то время был на корпоративе, где, кроме шашлыка, и поесть нечего было. Плюс пришлось отвечать на вопросы всех любопытствующих и выслушивать убеждения в своей неправоте. Как-то случайно забрел на день рождения, где было много незнакомых мне гостей. А огромный стол во дворе был уставлен преимущественно мясными блюдами, а также крепким спиртным. Еще в самом начале вечера я понял, что сдержаться в такой ситуации очень сложно. И не потому, что попробовать хочется сильно (не хотелось), а потому, что людей удивляет мой отказ от еды. Хозяйку дома это даже расстроило. Было много расспросов. И, уверен, по моему рациону меня и характеризовали. К концу праздника я уже и сам думал, будто «выделываюсь» / «воображаю». Никто так прямо мне об этом не говорил, но мысль откуда-то взялась. Когда ездил к бабушке и она делала вкусную уху / холодец / пельмени, а я их не ел, то выслушивал потом, как это неправильно. На самом деле это случалось часто: заметил, что хватает людей, которые иронично или с удивлением принимают возможность того, что кто-либо не ест «такой вкусный» шашлык, отбивные и прочее. Тратить приходилось примерно в 1,5 раза больше обычного. Наверное, можно было придерживаться и менее дорогой диеты, но я тогда слишком увлекся покупкой разнообразных фруктов и овощей (не всегда самых нужных). Ну и грибы я раньше почти не ел, а стоит учитывать, что они все же дороже мяса. Да и в целом начал пробовать много всего нового, что ранее не позволял себе. Рацион изменился в лучшую сторону, как мне кажется: стал есть больше овощей, попробовал новые блюда и в целом меню разнообразнее стало (спустя время это все еще так). Я думаю, что есть больше салатов, каш, супов — это полезно. Не скажу, что я люблю вегетарианство, скорее остался нейтрален к нему, так как не очень пока вникаю в глобальные вопросы вроде влияния на экологию, например. Хотя стоило бы. Но приятно думать, что есть люди, которых волнуют этические вопросы: разведение животных на убой, экология и прочее. И которые настолько сильны в своих убеждениях, что отказываются от вкусных отбивных ради высоких целей. Пока я не настолько уверен, что конкретно мой отказ от мяса что-либо изменит. Да и окружающие условия не совсем способствуют: я сейчас живу в таком городе, где трудно найти даже вегетарианское меню в кафе. Но думаю, что еще вернусь к этой теме.

Пока не готова к вегетарианству, поэтому выбрала пескетарианскую диету

Татьяна проходила панчакарму (аюрведическая терапия — прим. AdMe.ru) в 35 лет и придерживалась вегетарианства в течение 3 месяцев, а затем еще 10 месяцев — растительной диеты в легком варианте.

Дело было в Индии. Там вегетарианцем быть очень просто из-за большого выбора подходящей еды. Я придерживалась строгой диеты в течение 3 недель, а после еще 2–3 месяца пила всякие травы и не ела мясо. Потом, с небольшим перерывом на отпуск, еще 10 месяцев ела преимущественно растительную пищу. Но тогда я уже стала употреблять рыбу, морепродукты, даже курицу иногда. Диету я не продумывала, а в качестве добавок употребляла аюрведические порошки. Первые несколько дней было тяжеловато, потому что вокруг все ели и пили, а мне нельзя было ни острое, ни жареное, только вареное или пареное. Многие фрукты тоже было нельзя, в основном питалась рисом, цветной капустой на пару и другой не особо вкусной едой. А потом, когда панчакарма закончилась, я очень даже рада была: перепробовала все растительные блюда индийской кухни, которые раньше игнорировала, потому что все время ела мясо. Они оказались очень вкусными. Так как у меня вегетарианство началось одновременно с панчакармой, сложно отследить, от чего именно был эффект. Но в целом могу сказать, что на растительной диете я стала лучше себя чувствовать. Появилась легкость, просыпаться по утрам стало проще. Когда не ешь мясо, а потом начинаешь, перемены — в худшую сторону — заметнее. Специально не отслеживала свои показатели, но точно могу сказать, что снизился уровень холестерина. Насчет врачей: моя свекровь — терапевт, и она сама не ест мясо уже лет 30, поэтому она меня полностью поддержала. Считаю вегетарианство однозначно полезным, что подтверждает и статистика. В Индии самый низкий уровень заболеваемости раком кишечника. Кроме того, мне близки идеи устойчивости окружающей среды, нулевых отходов. Приятно не быть причиной страданий животных и вносить свой крошечный вклад в борьбу с изменением климата. По возвращении в Россию тоже было нормально, мяса совсем не хотелось. Но вот на бюджете вегетарианство отразилось плачевно. Кто-то ест картошку с капустой и счастлив, а я так не могу. Мы с мужем подсели на диету вдвоем, поэтому я старалась все время что-то новое изобрести. Наблюдала за зарубежными кулинарными блогерами и готовила по их рецептам — вьетнамскую, тайскую, мексиканскую, индийскую, израильскую пищу. Ингредиенты для всех этих блюд в России стоят дорого, а достать их непросто. Да и у плиты стоять приходилось гораздо дольше. Во-первых, мясо готовить проще: кусок можно просто поставить в духовку и забыть про него на пару часов, а с овощами так не выйдет. Во-вторых, мясо сытнее, а когда ты питаешься салатами, есть хочется гораздо чаще. Плюс у нас сын, и он совсем не вегетарианец, поэтому готовить для него нужно отдельно, что тоже отнимает время. Можно было бы, конечно, заказывать еду, но у нас в городе очень ограниченный выбор растительных блюд, да и не нравится мне, как их готовят. Индийских ресторанов в нашем городе, например, вообще нет. А тайскую еду готовят ужасно. Я поняла, что к полному вегетарианству я не готова. Сейчас у меня в основном пескетарианская диета с «вкраплениями» курицы и индейки. В общем, нашла такой компромисс для себя. Но если, например, мы переедем в теплые страны, то я, скорее всего, откажусь от мяса снова. Говядину и свинину мы не покупаем и не едим в повседневной жизни. Исключение — праздники и поездки. Когда я еду в какую-нибудь новую страну, не могу удержаться и не попробовать все подряд. Как поехать в Стамбул и не съесть мокрый гамбургер, балык экмек, лахмаджун, кебаб? Для меня знакомство с кухней — один из самых важных аспектов путешествия, и тут я себя ограничивать не собираюсь.

Пыталась подружиться с вегетарианством, но что-то не срослось

Ангелина с детства избегала употребления мяса, в 19 лет попробовала вегетарианство, но спустя 2 года была вынуждена остановиться.

Я не любила мясо столько, сколько себя помню. Когда в детстве родители пытались накормить меня говядиной или печенкой, им приходилось несладко. Кажется, мне было жалко и неприятно есть животных еще до того, как я узнала слово «вегетарианство». Часто я съедала за столом лишь салаты и гарниры, а остальное доедала с большим трудом. Когда поступила в университет, через какое-то время от мяса совсем отказалась, но продолжала при этом есть молочные продукты, сыр, яйца и изредка рыбу. Диету тогда совсем не продумывала, питалась без какой-то особой логики. Дополнительно витамины или биологически активные добавки не принимала. Особенных изменений поначалу и не заметила. Но спустя примерно 2 года начала чувствовать себя странно: то голова закружится на паре, то душно станет. И в целом стала сильно уставать, все время страшно хотелось спать (и дело было не в сессии). Я пошла к врачу, и в разговоре она вдруг назвала меня «голубоглазой красавицей». Я опешила, ведь глаза у меня вообще-то карие. И тут она объяснила, что у меня подозрительно голубые склеры глаз, и спросила про питание. Я сдала анализы, и выяснилось, что у меня железодефицитная анемия. У меня и в детстве часто был низкий уровень гемоглобина, но это никогда не влияло на качество жизни до того момента. От анемии сохнет кожа, ногти становятся настолько тонкими, что буквально просвечивают, зубная эмаль истончается и становится прозрачной. Не знаю, сказалась ли на моем состоянии нелюбовь к мясу или же были другие причины, но диету пришлось поменять и лечиться железосодержащими препаратами в ампулах. До этого замечала в вегетарианстве одни только плюсы: овощи, фрукты, крупы казались достаточно дешевыми, готовить их было приятно и легко. Они хорошо усваиваются, в отличие от мяса. Нравилось ощущение прилива энергии от еды, но в итоге оказалось, что в моем питании чего-то не хватало. Когда становилось лучше, я снова пробовала переходить на растительное питание, но, к сожалению, возвращалась к плохому самочувствию. И так несколько раз, пока я наконец не смирилась. Уже 2 года, как я не пытаюсь уйти от мясного рациона. Сейчас часто ем рыбу, курицу или индейку — примерно раз в неделю. Мою диету можно считать средиземноморской: в ней много морепродуктов, овощей, цельных злаков. Со временем я очень полюбила рыбные блюда и морепродукты, и мне даже понравилось кое-что из мясных блюд. Возможно, дело в привычке или особых рецептах. Но меня все еще не устраивает этическая сторона вопроса. Поэтому, возможно, будут еще попытки перехода на лактовегетарианство. Только уже на более продвинутом уровне, с соблюдением всех рекомендаций.