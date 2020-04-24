5 девушек сделали макияж по правилам, а затем нарушили их. Посмотрите, как изменились их лица

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Макияж может как превратить в красотку, так и подчеркнуть недостатки, которые хотелось скрыть. Для того чтобы минимизировать риски наделать ошибок, необходимо следовать бьюти-правилам и помнить об антитрендах. Но на самом деле иногда «неправильный» макияж может быть к лицу не меньше, чем тот, который советуют специалисты.

Мы в AdMe.ru решили провести эксперимент и предложили нескольким девушкам проверить на себе эффективность трендов в макияже, которые популярны на сегодняшний день. Сначала участницы исследования накрасились по правилам, а затем нарушили их. И мы выяснили, какой вариант идет им больше.

Насыщенная яркая помада — темный оттенок помады

Насыщенные и более яркие цвета помады постепенно вытеснили ранее актуальные темные оттенки. Хотя еще совсем недавно девушки часами изучали прилавки косметических магазинов в поисках идеального темно-вишневого тона. Наталия: С темной помадой я выгляжу немного угрюмой. Но оказалось, что кардинально изменить лицо может одна деталь — красный оттенок. Он визуально освежил меня и сделал более отдохнувшей. Возьму этот прием на заметку.

Естественный контур губ — выход за естественную линию

В настоящее время уже не модно выходить за арку Купидона для того, чтобы сделать губы более пухлыми. Наоборот, предпочтительнее придать контуру более выразительные очертания, подчеркнув естественную линию. А еще несколько лет назад многие буквально рисовали себе новые губы, чтобы визуально увеличить их объем. Иванна: В повседневной жизни я использую минимум косметики, а на губы наношу либо гигиеническую помаду, либо нейтральный блеск. Ради эксперимента с помощью карандаша и помады я вышла за естественную линию губ, отчего они стали казаться объемнее, ярче и пухлее. Но не уверена, что буду красить их таким образом в реальной жизни. Все-таки я больше за натуральность, да и времени наводить такой макияж особо нет.

Естественные светло-коричневые стрелки — длинные черные стрелки

Сейчас классические черные стрелки уже не так популярны, как раньше. Кроме того, длинные линии не рекомендуют рисовать девушкам с нависшим веком. Считается, что этот прием может сделать взгляд более усталым. Помимо этого, стрелки могут изламываться под некрасивым углом. Наталия: Я люблю рисовать черные стрелки в вечернем макияже, однако в дневном предпочту скорее нанести тенями небольшие коричневые, поскольку такая манипуляция отнимает гораздо меньше времени. Бытует мнение, что массивные стрелки не подходят девушкам с нависшими веками, как у меня. Мне кажется, что они делают мой взгляд тяжелым, но, с другой стороны, все же немного увеличивают глаза.

Обильное нанесение консилера в виде треугольника — немного тонального крема под глаза

Чтобы скрыть темные круги и мешки под глазами, визажисты советуют не скупиться на консилер и наносить его в виде треугольника. Однако многие предпочитают более естественную коррекцию этой зоны и скрывают синяки под глазами с помощью небольшого количества тонального крема. Елена: У меня жуткие мешки под глазами, поэтому я без консилера никуда (наношу его треугольником и растушевываю спонжем). От провалов под глазами он, конечно, не спасает, но в целом вид с ним посвежее. Когда я наношу лишь немного тональника, эффект не такой заметный.

Легкое контурирование — очень интенсивное контурирование

Эксперты уверены, что девушкам не стоит сильно увлекаться контурированием лица. По их мнению, здесь четко работает правило: лучше меньше, да лучше. Наталия: Я обожаю всевозможные бронзеры и хайлайтеры. Но надо признать, что слишком яркий контуринг состарил меня. Наверное, он выглядит круто лишь в полумраке или на профессиональных фотосессиях. Поэтому в жизни я скорее предпочту использовать такую косметику по минимуму, чтобы смягчить черты лица и не переборщить с макияжем.

Нанесение туши — накладные ресницы

Наращенные и накладные ресницы одно время были чрезвычайно популярными. Впрочем, смотрелись они красиво исключительно тогда, когда прикреплялись действительно аккуратно и не было перебора с объемом. Сейчас время вновь переходить на классическую тушь или делать ламинирование ресниц, чтобы добиться максимально естественного эффекта. Елена: Нет, накладные ресницы — это определенно не мое. И хотя у меня около трех пар накладных и одна магнитных, я их не ношу даже ради баловства. Думаю, они мне просто не идут.

Голубые тени — розовые тени

Считается, что розовые тени могут создать эффект уставших глаз. А голубые, которые, казалось, покинули нас навсегда, недавно объявили о своем триумфальном возвращении. Теперь красить веки во всевозможные оттенки этого цвета не только не стыдно, но и очень модно. Белла: О розовых тенях говорят, что они делают взгляд усталым. Но я почти всегда использую розовые. Это правило часто упоминают, но мне кажется, что оно работает далеко не всегда.

Взъерошенные брови — ярко очерченные брови

Сейчас в тренде ухоженные брови, которые выглядят пышными и широкими за счет того, что волоски правильно уложены. Такой метод обеспечивает не только аккуратный вид, но и хорошую фиксацию. Слишком яркие брови в стиле Кары Делевинь, по мнению визажистов, уже отжили свое. Вика: Мне больше по душе естественный вариант, так как нежнее смотрится и на его создание уходит меньше времени. Но стоит отдать должное и четко очерченным бровям: они определенно делают макияж ярче и привлекают больше внимания.