4 простейших способа проверить и развить свою гибкость

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Чтобы оставаться здоровым, мало только развитых, сильных мышц и выносливости. Все тело должно быть гибким, а этим может похвастаться далеко не каждый. Сегодня AdMe.ru делится с вами упражнениями на проверку и развитие гибкости.

Подвижность голеностопа

Встаньте в выпад, согнув обе ноги под прямым углом, большой палец стоящей впереди ноги в 10–12 см от стены. Подайтесь вперед и постарайтесь коснуться стены коленом этой ноги. Так же проверьте и другую ногу. Вы прошли тест, если колени обеих ног коснулись стены без отрыва пятки от пола.

Возьмите бодибар или прочную палку, встаньте в выпад (правая нога впереди). Палку поставьте на пол перед средним пальцем правой ступни и держите ее вертикально. Поведите тело вперед и постарайтесь продвинуть колено по правую сторону от палки, не отрывая пятки от пола. Сделать по 10 повторов на каждую ногу.

Наклон таза

Сядьте на край скамейки, затем лягте на спину, обхватив колени руками и прижав их к груди. Теперь плавно опустите одну ногу как можно ниже, не позволяя колену другой ноги отрываться от груди. Проверьте так же и вторую ногу. Очень хорошо, если коленные суставы обеих ног смогли опуститься ниже уровня скамьи.

Встаньте на одно колено в положение длинного выпада, правую ногу поставьте вперед и упритесь ладонями в колено правой ноги, чуть откиньтесь назад. Постарайтесь опустить таз как можно дальше вперед и вниз. Вы почувствуете натяжение в верхней трети бедра «задней» ноги. Для усиления растяжки попробуйте дополнительно сократить левую ягодицу и задержаться в таком положении на 5 секунд, после чего расслабьтесь. Выполните по 5 повторов на каждую ногу.

Эластичность мышц задней поверхности бедра

Встаньте прямо и поставьте ступни вместе, плавно наклонитесь вперед и постарайтесь коснуться мысков кончиками пальцев. Вы прошли тест, если смогли коснуться мысков, не сгибая ног в коленях и не слишком округляя спину.

Возьмите в руки палку и разместите ее за спиной в вертикальном положении. Она должна касаться трех точек: затылка, точки между лопатками и крестца. Ступни поставьте на ширину таза и выпрямите ноги. Сохраняя контакт палки со всеми тремя точками, медленно наклонитесь вперед настолько, насколько можете, не сгибая ног. Задержитесь в таком положении на 2 секунды, выпрямитесь. Повторите 10 раз.

Подвижность плечевых суставов

Встаньте спиной к стене, прижмитесь к ней плечами, затылком и ягодицами, ступни на ширине таза, пятки в 20 см от стены. Теперь поднимите прямые руки вверх и коснитесь стены большими пальцами. Это должно получиться без прогиба в пояснице и без отрыва какой-либо из трех точек от стены.

Стоя спиной к стене, поместите теннисный мяч между стеной и правой лопаткой. Надавливая на мяч, поищите на спине болезненные точки в районе правой подмышки. Как только найдете такую точку, остановитесь и, сохраняя давление на мяч, медленно поднимите и опустите правую руку 3 раза подряд. Выполняйте упражнение в течение минуты, после чего сместите мяч в район левой лопатки и повторите.