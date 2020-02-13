35-летняя мама 10 детей рассказала, почему не представляет жизни вне большой семьи

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В современном мире большая семья — явление, которое начинает встречаться все реже и реже. Кортни Роджерс (Courtney Rogers) 35 лет, и у нее 10 детей. У окружающих к ней всегда много вопросов и порой не совсем тактичных.

Для читателей AdMe.ru Кортни ответила на многие вопросы, а также рассказала, почему иметь большую семью — счастье для нее и нечто сверхъестественное для некоторых других.

У нас с мужем 10 детей, причем у всех них маленькая разница в возрасте. У нас есть и обычные близнецы, и так называемые ирландские близнецы, когда дети рождаются с разницей менее чем в 12 месяцев либо в один год.

Мы с мужем самые старшие в своих многодетных семьях (6 и 10 детей). Мы говорили о детях до брака, но я не думаю, что когда-либо хотела иметь определенное количество малышей. Я помню, что муж предложил 10, потому что у его матери было столько же. Я усмехнулась и сказала, что я уже слишком стара для этого. В итоге мой старший ребенок родился незадолго до того, как мне исполнилось 26 лет.

Судьба, должно быть, услышала наш диалог с мужем, и всего за 10 лет брака у нас родилось 10 детей, последний из которых появился на свет совсем недавно (девочка, кстати). «Это утомительно — постоянно быть беременной?» — часто спрашивают меня. К счастью, мое тело хорошо справляется с беременностью и, верите или нет, я все еще испытываю восторг с каждым положительным тестом. Однако нашу семью и друзей уже не удивить, потому что все вокруг давно привыкли. Мой муж тоже не особо удивляется, потому что это обычная часть всего нашего брака. Я уверена, что это прозвучит чуждо большинству людей, но несколько лет без беременности было бы чрезвычайно несвойственно нам.

Конечно, в управлении таким количеством малышей есть свои сложности. Даже если иногда они сводят меня с ума, я не могу представить себя счастливой, занимаясь чем-то другим. Кроме постоянной смены подгузников, поиска более одной няни на один раз, заказа более одного гостиничного номера, нужно еще уметь управлять 15-местным фургоном, стирать тонны белья, регулярно наводить порядок и прочее.

О, а сколько комментариев я получаю ежедневно от разных людей! Многие ситуации в нашей жизни как анекдоты. Комментарии типа «У тебя, должно быть, полно забот», когда я гуляю только с двумя или тремя детьми, всегда кажутся мне забавными. Если бы они только знали! Однажды я гуляла с двумя дочками и мне предложили: «Может, теперь за мальчиком?» Каково же было их удивление, когда мне пришлось сообщить им, что у меня уже есть 6 мальчиков. Бывают и не самые приятные моменты, потому что реакция у людей разная. Однажды меня спросили: «А ваши дети все от одного мужчины?» Или: «Столько детей! Это же ужасно!»

Один из больших плюсов маленькой разницы в возрасте детей — это примерно один уровень их развития и интересов. Благодаря этому они обычно хорошо играют вместе и с удовольствием занимаются одними и теми же делами. Еще одна вещь, которая мне очень нравится, — это непередаваемое волнение, которое мы испытываем на Рождество, в дни рождения и во время семейных поездок. Я надеюсь, что мои дети вырастут, помня все веселье и добрый хаос, в котором мы купаемся все вместе.

Иногда нас спрашивают, планируем ли мы завести еще детей. Честно? Я не знаю. Из-за полного предлежания плаценты и проблем с пуповиной во время моей двойной беременности мне уже пришлось сделать 2 кесарева сечения. К счастью, я нашла отличную команду акушерок в больнице нашего университета. Я уверена, что теперь я одна из их постоянных клиенток, и сотрудники даже узнают меня и мою карту.

Некоторые люди выражали беспокойство по поводу моего здоровья. В целом мои беременности проходили без осложнений. Однако я знаю, что в будущем может произойти все что угодно, и, если возникнут другие осложнения, мы будем мудро рассматривать наши варианты планирования семьи.

До тех пор, я думаю, мы будем продолжать принимать их, когда они приходят, и праздновать каждый положительный тест на беременность и уникальную маленькую жизнь, которую он приносит. Дети — это действительно благословение.

Как вы относитесь к многодетным семьям и решились бы сами на такой шаг?