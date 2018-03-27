Чтобы решить эти 3 задачи, не нужно быть гением. Но поскрипеть мозгами все же придется
Наш мозг может время от времени «зависать», как компьютер или смартфон. Чаще всего от переутомления. Или во время решения сложных задач. В качестве профилактических работ предлагаем потренироваться на кошках из этой статьи (а также на домах и картах).
Редакция AdMe.ru приготовила вам 3 задачи, для решения которых желательно запастись бумагой, ручкой и силой мысли. Поехали!
1.
На улице в ряд стоят 6 зданий: кондитерская, зоомагазин, тату-салон, магазин игрушек, ателье и салон красоты. В течение недели рабочему предстоит перекрыть крыши у всех этих зданий. Но план работ был утерян. И теперь вам придется применить логику, чтобы узнать, в каком порядке стоят дома и у какого дома нужно перекрыть крышу в первую очередь. Полагаться можно только на то, что осталось в памяти работника:
- Между тату-салоном и домом, который будет отремонтирован в первую очередь, есть 1 дом.
- Салон красоты и ателье разделяют 2 дома.
- Ателье — последний дом на улице.
- Зоомагазин будет отремонтирован не в первую очередь.
- Между магазином игрушек и тату-салоном стоят 2 дома.
- Кондитерскую от ателье отделяют 3 дома.
- Магазин игрушек находится между домом, который отремонтируют первым, и другим зданием.
Так в каком порядке стоят дома и крыша какого дома будет отремонтирована сначала?
2.
На ферме в общей сложности живет 20 котов с разными окрасами и характерными особенностями. На рисунке изображены пересекающиеся области, в которые входят все местные коты, а цифрами отмечено их количество. Используя рисунок, узнайте, сколько котов соответствует каждому описанию:
- Рыжие коты с полосатыми хвостами, которые ловят мышей и не имеют блох.
- Белые блохастые коты с полосатыми хвостами, которые не ловят мышей.
- Блохастые коты шоколадного окраса, эффективно ловящие мышей, и с хвостами без полосок.
- Коты с рыжей шерстью от ушей до кончика хвоста, которые любят ловить мышей и не страдают от блох.
- Рыжие коты с полосатыми хвостами, покусанные блохами, но отменные мышеловы.
- Блохастые коты с рыжей шерстью и полосатыми хвостами, которые предпочитают ловить рыбу.
3.
На столе рубашками вверх лежат 12 карт. Вам необходимо узнать масть и достоинство каждой карты, не переворачивая их. При этом известны следующие правила:
- Все карты — разного достоинства и каждой присвоены очки. Туз равен 1, валет — 11, дама — 12, король — 13. Очки прочих карт равны их достоинству. Сумма очков всех карт составляет 83.
- Карты с мастью одинакового цвета не могут соседствовать по вертикали и горизонтали.
- В каждой строке должны быть карты 4 разных мастей, в каждом столбце должны быть задействованы 3 разные масти.
- Король находится сразу слева от семерки.
- Тройка сразу над девяткой.
- Девятка сразу справа от туза пик.
- Бубновая десятка — «соседка» дамы (по горизонтали или вертикали).
- Дама и четверка — одной масти.
- Карта, скрытая под буквой «З», и двойка — одной масти.
- Достоинство карты под буквой «Е» на 1 больше, чем у карты «К».
Ответы ищите под стрелкой
1.
Решение: По условию, ателье — последний, 6-й дом на улице. Ателье от кондитерской отделяют 3 дома, а от салона красоты — 2, значит, кондитерская находится на 2-м месте, а салон красоты — на 3-м. Магазин игрушек и тату-салон разделяют 2 дома, значит, они могут быть только на 1-м или 2-м месте. Тогда на 5-м месте точно стоит зоомагазин. Известно, что магазин игрушек находится между двумя домами, значит, он на 4-м месте, а тату-салон — на 1-м. И дома на улице стоят в таком порядке:
тату-салон, кондитерская, салон красоты, магазин игрушек, зоомагазин, ателье.
Учитывая, что магазин игрушек соседствует с домом, который отремонтируют в первую очередь, а также то, что это точно не зоомагазин, получаем:
в первую очередь будет перекрыта крыша у салона красоты.
2.
Из 20 котов, обитающих на ферме, есть:
- 3 рыжих кота с полосатыми хвостами, которые ловят мышей и не имеют блох
- 5 белых блохастых котов с полосатыми хвостами, которые не ловят мышей
- 2 блохастых кота шоколадного окраса, эффективно ловящие мышей, и с хвостами без полосок
- 1 кот с рыжей шерстью от ушей до кончика хвоста, который любит ловить мышей и не страдает от блох
- 4 рыжих кота с полосатыми хвостами, которые покусаны блохами, но при этом отменные мышеловы
- 5 блохастых котов с рыжей шерстью и полосатыми хвостами, которые предпочитают ловить рыбу
3.
Если все условия соблюдены, то, перевернув карты рубашкой вниз, вы увидите такой расклад:
Ну что, быстро справились с задачками? Или все же «подзависли» ненадолго? Нам самой сложной показалась задача с картами. А вам?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru