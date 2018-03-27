Чтобы решить эти 3 задачи, не нужно быть гением. Но поскрипеть мозгами все же придется

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Наш мозг может время от времени «зависать», как компьютер или смартфон. Чаще всего от переутомления. Или во время решения сложных задач. В качестве профилактических работ предлагаем потренироваться на кошках из этой статьи (а также на домах и картах).

1.

На улице в ряд стоят 6 зданий: кондитерская, зоомагазин, тату-салон, магазин игрушек, ателье и салон красоты. В течение недели рабочему предстоит перекрыть крыши у всех этих зданий. Но план работ был утерян. И теперь вам придется применить логику, чтобы узнать, в каком порядке стоят дома и у какого дома нужно перекрыть крышу в первую очередь. Полагаться можно только на то, что осталось в памяти работника:

Так в каком порядке стоят дома и крыша какого дома будет отремонтирована сначала?

2.

На ферме в общей сложности живет 20 котов с разными окрасами и характерными особенностями. На рисунке изображены пересекающиеся области, в которые входят все местные коты, а цифрами отмечено их количество. Используя рисунок, узнайте, сколько котов соответствует каждому описанию:

3.

На столе рубашками вверх лежат 12 карт. Вам необходимо узнать масть и достоинство каждой карты, не переворачивая их. При этом известны следующие правила:

Ответы ищите под стрелкой

1.

Решение: По условию, ателье — последний, 6-й дом на улице. Ателье от кондитерской отделяют 3 дома, а от салона красоты — 2, значит, кондитерская находится на 2-м месте, а салон красоты — на 3-м. Магазин игрушек и тату-салон разделяют 2 дома, значит, они могут быть только на 1-м или 2-м месте. Тогда на 5-м месте точно стоит зоомагазин. Известно, что магазин игрушек находится между двумя домами, значит, он на 4-м месте, а тату-салон — на 1-м. И дома на улице стоят в таком порядке:

тату-салон, кондитерская, салон красоты, магазин игрушек, зоомагазин, ателье.

Учитывая, что магазин игрушек соседствует с домом, который отремонтируют в первую очередь, а также то, что это точно не зоомагазин, получаем:

в первую очередь будет перекрыта крыша у салона красоты.