Чтобы решить эти 3 задачи, не нужно быть гением. Но поскрипеть мозгами все же придется

Наш мозг может время от времени «зависать», как компьютер или смартфон. Чаще всего от переутомления. Или во время решения сложных задач. В качестве профилактических работ предлагаем потренироваться на кошках из этой статьи (а также на домах и картах).

Редакция AdMe.ru приготовила вам 3 задачи, для решения которых желательно запастись бумагой, ручкой и силой мысли. Поехали!

1.

На улице в ряд стоят 6 зданий: кондитерская, зоомагазин, тату-салон, магазин игрушек, ателье и салон красоты. В течение недели рабочему предстоит перекрыть крыши у всех этих зданий. Но план работ был утерян. И теперь вам придется применить логику, чтобы узнать, в каком порядке стоят дома и у какого дома нужно перекрыть крышу в первую очередь. Полагаться можно только на то, что осталось в памяти работника:

  • Между тату-салоном и домом, который будет отремонтирован в первую очередь, есть 1 дом.
  • Салон красоты и ателье разделяют 2 дома.
  • Ателье — последний дом на улице.
  • Зоомагазин будет отремонтирован не в первую очередь.
  • Между магазином игрушек и тату-салоном стоят 2 дома.
  • Кондитерскую от ателье отделяют 3 дома.
  • Магазин игрушек находится между домом, который отремонтируют первым, и другим зданием.

Так в каком порядке стоят дома и крыша какого дома будет отремонтирована сначала?

2.

На ферме в общей сложности живет 20 котов с разными окрасами и характерными особенностями. На рисунке изображены пересекающиеся области, в которые входят все местные коты, а цифрами отмечено их количество. Используя рисунок, узнайте, сколько котов соответствует каждому описанию:

  1. Рыжие коты с полосатыми хвостами, которые ловят мышей и не имеют блох.
  2. Белые блохастые коты с полосатыми хвостами, которые не ловят мышей.
  3. Блохастые коты шоколадного окраса, эффективно ловящие мышей, и с хвостами без полосок.
  4. Коты с рыжей шерстью от ушей до кончика хвоста, которые любят ловить мышей и не страдают от блох.
  5. Рыжие коты с полосатыми хвостами, покусанные блохами, но отменные мышеловы.
  6. Блохастые коты с рыжей шерстью и полосатыми хвостами, которые предпочитают ловить рыбу.

3.

На столе рубашками вверх лежат 12 карт. Вам необходимо узнать масть и достоинство каждой карты, не переворачивая их. При этом известны следующие правила:

  • Все карты — разного достоинства и каждой присвоены очки. Туз равен 1, валет — 11, дама — 12, король — 13. Очки прочих карт равны их достоинству. Сумма очков всех карт составляет 83.
  • Карты с мастью одинакового цвета не могут соседствовать по вертикали и горизонтали.
  • В каждой строке должны быть карты 4 разных мастей, в каждом столбце должны быть задействованы 3 разные масти.
  • Король находится сразу слева от семерки.
  • Тройка сразу над девяткой.
  • Девятка сразу справа от туза пик.
  • Бубновая десятка — «соседка» дамы (по горизонтали или вертикали).
  • Дама и четверка — одной масти.
  • Карта, скрытая под буквой «З», и двойка — одной масти.
  • Достоинство карты под буквой «Е» на 1 больше, чем у карты «К».

Ответы ищите под стрелкой

1.

Решение: По условию, ателье — последний, 6-й дом на улице. Ателье от кондитерской отделяют 3 дома, а от салона красоты — 2, значит, кондитерская находится на 2-м месте, а салон красоты — на 3-м. Магазин игрушек и тату-салон разделяют 2 дома, значит, они могут быть только на 1-м или 2-м месте. Тогда на 5-м месте точно стоит зоомагазин. Известно, что магазин игрушек находится между двумя домами, значит, он на 4-м месте, а тату-салон — на 1-м. И дома на улице стоят в таком порядке:

тату-салон, кондитерская, салон красоты, магазин игрушек, зоомагазин, ателье.

Учитывая, что магазин игрушек соседствует с домом, который отремонтируют в первую очередь, а также то, что это точно не зоомагазин, получаем:

в первую очередь будет перекрыта крыша у салона красоты.

2.

Из 20 котов, обитающих на ферме, есть:

  • 3 рыжих кота с полосатыми хвостами, которые ловят мышей и не имеют блох
  • 5 белых блохастых котов с полосатыми хвостами, которые не ловят мышей
  • блохастых кота шоколадного окраса, эффективно ловящие мышей, и с хвостами без полосок
  • 1 кот с рыжей шерстью от ушей до кончика хвоста, который любит ловить мышей и не страдает от блох
  • 4 рыжих кота с полосатыми хвостами, которые покусаны блохами, но при этом отменные мышеловы
  • 5 блохастых котов с рыжей шерстью и полосатыми хвостами, которые предпочитают ловить рыбу

3.

Если все условия соблюдены, то, перевернув карты рубашкой вниз, вы увидите такой расклад:

Ну что, быстро справились с задачками? Или все же «подзависли» ненадолго? Нам самой сложной показалась задача с картами. А вам?

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

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2 Комментарии
  • 27 марта 2018
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  • 6862

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