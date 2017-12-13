27 грибов, которые доказывают, что у природы с фантазией все в порядке
Одни из самых древних и разнообразных обитателей нашей планеты, съедобные и ядовитые, всех возможных форм и цветов, галлюциногенные и светящиеся в темноте, красивые и страшные, смешные и пугающие — это все они. Грибы.
Мы в AdMe.ru сделали подборку самых удивительных грибов, которые похожи на что угодно, но только не на самих себя.
1. Дама с вуалью (Phallus duplicatus)
Вопреки прекрасному виду и романтическому названию, пахнет этот гриб вовсе не французскими духами, а загнившей падалью. И все ради привлечения мух. Они слетаются, лакомятся слизью, покрывающей гриб, и заодно разносят споры. Но живет этот великолепный гриб-цветок после созревания всего лишь сутки.
2. Гриб-ракушка (Humaria hemisphaerica)
Археологи находят немало свидетельств того, что до появления на нашей планете деревьев на ней росли грибы самых разных форм и размеров. И глядя на гриб, который похож одновременно на ракушку, половинку кокоса и необычную чашу для напитков, в этом не сомневаешься.
3. Седло дриады (Polyporus squamosus)
Грибы растут везде. В воздухе, под землей, на земле, внутри тел, в атмосфере и, конечно же, на деревьях, как этот невероятный гриб-паразит, похожий на волынку. Его второе название — «седло дриады», так как согласно мифам дриады могли ездить на этих грибах.
4. Земляная звезда (Geastrum rufescens)
Этот гриб немножко похож на привычные нам грибы-пыхи (дождевики) и отличается в основном лишь наличием «звезды»-подложки, которая раскрывается сразу же, как только гриб появляется из-под земли.
5. Гриб-пирожное (Ganoderma)
А эти грибы больше всего напоминают заварные пирожные, которые мы так любили в детстве. Но не стоит обольщаться: вкус у этих грибов абсолютно не соответствует их аппетитному виду. Они очень горькие, впрочем, некоторые умельцы заваривают из них чай.
6. Цезарский гриб (Amanita caesarea)
В Древнем Риме цезарские (или царские) грибы называли «boleti» и считали первыми среди грибов. Особенно прославлен гриб был полководцем Лукуллом — знаменитым гурманом, пиры которого поражали воображение современников и вошли в поговорки. Что ж, он и правда выглядит весьма аппетитно.
7. Удивительные грибы из Австралии
На сегодня открыто более 100 000 видов грибов, но они по-прежнему остаются самыми неизученными. Например, эти грибы, пойманные в объектив фотографа из Австралии Стива Эксфорда.
8. Веселка (Phallus indusiatus)
5 миллиметров в минуту — с такой скоростью растет веселка обыкновенная. Это рекорд не только для грибов, но и для растений. Даже быстрорастущий бамбук увеличивается в разы медленнее — от 0,6 до 1,7 миллиметра в минуту.
9. Хвост индюка (Trametes versicolor)
Из плодовых тел этого красочного гриба был выделен особый полисахарид под названием кориолан. Именно он активно воздействует на опухолевые (раковые) клетки и способствует увеличению клеточного иммунитета.
10. Чернильный гриб (Coprinopsis atramentaria)
Этот гриб также известен как навозник. Использовался он, как нетрудно догадаться, для изготовления чернил. А еще чернильный гриб обладает свойством вызывать отравление у тех лиц, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, оставаясь при этом безвредным для непьющих.
11. Гриб-барашек (Sparassis crispa)
Очень симпатичный курчавый гриб на самом деле — дереворазрушающий паразит. Но в молодом виде он пригоден в пищу: его можно сушить, жарить и использовать в народной медицине.
12. Пальцы дьявола (Clathrus archeri)
Еще одно название — Антурус Арчера. Антурус вырастает в виде яйцевидной луковицы, а когда она лопается, появляются белые пальцы, похожие на руку мертвеца, вылезающую из могилы. В конце концов «пальцы» поднимаются вверх, вырастая до 10 см в высоту. В зрелой форме у гриба 4–8 красных «пальцев» с черными сферами, напоминающими присоски на щупальцах осьминога.
13. Мутинус собачий (Mutinus caninus)
А этот гриб получил свое название в честь римского фаллического божества Mutunus Tutunus, что означало «как собака». Интересно, что его темная верхушка привлекает насекомых и отличается запахом, напоминающим кошачьи экскременты.
14. Гриб-человечек (Geastrum britannicum)
Его необычное строение чем-то напоминает крошечную фигурку человека, и это словно еще раз подтверждает тот факт, что грибы — и не животные, и не растения. Они выделены в отдельное царство, ведь по содержанию белков грибы ближе к животным, а по составу углеводов и минералов — к растениям.
15. Пальцы мертвеца (Хylaria polymorpha)
Тот случай, когда название гриба полностью соответствует его поведению. Этот гриб растет на мертвых или поврежденных деревьях, выделяет в них пищеварительный фермент, а затем абсорбирует гниющий материал.
16. Земляной язык (Geoglossum cookeianum)
Не менее интересен и геоглоссум обманчивый, известный как «земляной язык». Эти грибы действительно напоминают языки, словно растущие из земли. Они расселяются семействами на заброшенных лугах, полянах с невысокой травой и вересковых пустошах на севере Америки и в Европе.
17. Птичье гнездо (Nidulariaceae)
Эти плесневые грибы растут на ветках деревьев, стволах, пнях. Необычная форма в виде гнезда позволяет накапливать дождевую воду, которую гриб затем разбрызгивает на несколько метров в стороны, что является эффективным способом распространения спор.
18. Гриб-зефир (Rhodotus palmatus)
Этот красивый гриб можно встретить на пнях и стволах умерших деревьев по всему северному полушарию. В зависимости от освещения меняет интенсивность окраски. Шапочка этого гриба очень напоминает зефир. Но внешность обманчива, и есть его не стоит.
19. Космический гриб (Leratiomyces)
А этот гриб похож на пришельца из космоса. Грибы на самом деле очень живучие существа — многим из них не страшны перепады температур, отсутствие света, воды, кислорода, многие выживают даже в серной кислоте и спокойно переносят высокие дозы облучения.
20. Гриб-лобстер (Hypomyces lactifluorum)
Ирония в том, что этот гриб паразитирует на других грибах, например, сыроежках. Пластинки пораженного гриба перестают развиваться и не образуют спор. При этом сам гриб-лобстер съедобен, его вкус и аромат сравнивают с морепродуктами. В его состав входят рибонуклеотиды и свободные аминокислоты, за что грибы называют «мясом для вегетарианцев».
21. Гриб-мозг (Gyromitra esculenta)
Эти грибы еще называют «грибами-бифштексами», так как они являются деликатесом при правильном приготовлении. Если же вы не владеете навыками приготовления этого гриба, то такое блюдо может стать смертельным. Не зря в народе популярно еще одно его название — ложные сморчки.
22. Кровоточащий зуб (Hydnellum peckii)
То ли очень красивый десерт со сливками и вишневым вареньем, то ли что-то страшное и кровоточащее. В любом случае этот грибочек мы не советуем никому пробовать — он невероятно горький на вкус.
23. Ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus)
А вот этот гриб, похожий на собаку породы бобтейл, кушать можно. По вкусу он напоминает мясо креветок. Используется он и в медицинских целях — для повышения иммунитета, лечения хронического гастрита, рака пищевода, желудка и лейкемии.
24. Гриб — шоколадный пончик
Let’s get real for a second! Would you eat a mushroom with a chocolate glaze on it?! Could this be the next foodie trend?!— Real Mushrooms (@Real_Mushrooms) November 9, 2017
-@realmushrooms pic.twitter.com/A5yVl8H9IJ
25. Аурикулярия уховидная (Auricularia auricula)
Эти грибы растут группами на гниющих или живых деревьях. У них студенистая мякоть, а красновато-коричневая поверхность покрыта тонкими волосками и прожилками, напоминая по форме ухо человека. В Японии и Китае это популярный деликатес, который нередко называют «мясо без костей».
26. Мицена волосистая (Hairy mycena)
Этот удивительный гриб больше всего напоминает праздничный фейерверк. Волоски на нем служат для отпугивания насекомых и мелких животных от его поедания.
27. Слизевик (Плазмодий)
Перед вами — единственный гриб в мире, который может передвигаться. С помощью выростов протоплазмы он перекатывается по стволу дерева со скоростью 1 см в час. Впрочем, ученые относят его к псевдогрибам, так как не могут причислить ни к какому другому классу.
То, что мы видим снаружи — только верхушка айсберга. Если рассматривать грибницу как аналог мозга (нейронную сеть), то становится вполне объяснимой теория о разумности грибов. У высших грибов существует даже нечто вроде наших органов чувств, а мы, кстати, эти органы чувств собираем, солим и жарим.
А как вы считаете, грибы разумны или нет? Делитесь в комментариях.
Фото на превью aaavril/imgur, fender0011/reddit