27 грибов, которые доказывают, что у природы с фантазией все в порядке

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Одни из самых древних и разнообразных обитателей нашей планеты, съедобные и ядовитые, всех возможных форм и цветов, галлюциногенные и светящиеся в темноте, красивые и страшные, смешные и пугающие — это все они. Грибы. Мы в AdMe.ru сделали подборку самых удивительных грибов, которые похожи на что угодно, но только не на самих себя.

1. Дама с вуалью (Phallus duplicatus)

Вопреки прекрасному виду и романтическому названию, пахнет этот гриб вовсе не французскими духами, а загнившей падалью. И все ради привлечения мух. Они слетаются, лакомятся слизью, покрывающей гриб, и заодно разносят споры. Но живет этот великолепный гриб-цветок после созревания всего лишь сутки.

2. Гриб-ракушка (Humaria hemisphaerica)

Археологи находят немало свидетельств того, что до появления на нашей планете деревьев на ней росли грибы самых разных форм и размеров. И глядя на гриб, который похож одновременно на ракушку, половинку кокоса и необычную чашу для напитков, в этом не сомневаешься.



3. Седло дриады (Polyporus squamosus)

Грибы растут везде. В воздухе, под землей, на земле, внутри тел, в атмосфере и, конечно же, на деревьях, как этот невероятный гриб-паразит, похожий на волынку. Его второе название — «седло дриады», так как согласно мифам дриады могли ездить на этих грибах.

4. Земляная звезда (Geastrum rufescens)

Этот гриб немножко похож на привычные нам грибы-пыхи (дождевики) и отличается в основном лишь наличием «звезды»-подложки, которая раскрывается сразу же, как только гриб появляется из-под земли.

5. Гриб-пирожное (Ganoderma)

А эти грибы больше всего напоминают заварные пирожные, которые мы так любили в детстве. Но не стоит обольщаться: вкус у этих грибов абсолютно не соответствует их аппетитному виду. Они очень горькие, впрочем, некоторые умельцы заваривают из них чай.

6. Цезарский гриб (Amanita caesarea)

В Древнем Риме цезарские (или царские) грибы называли «boleti» и считали первыми среди грибов. Особенно прославлен гриб был полководцем Лукуллом — знаменитым гурманом, пиры которого поражали воображение современников и вошли в поговорки. Что ж, он и правда выглядит весьма аппетитно.

7. Удивительные грибы из Австралии

На сегодня открыто более 100 000 видов грибов, но они по-прежнему остаются самыми неизученными. Например, эти грибы, пойманные в объектив фотографа из Австралии Стива Эксфорда.

8. Веселка (Phallus indusiatus)

5 миллиметров в минуту — с такой скоростью растет веселка обыкновенная. Это рекорд не только для грибов, но и для растений. Даже быстрорастущий бамбук увеличивается в разы медленнее — от 0,6 до 1,7 миллиметра в минуту.

9. Хвост индюка (Trametes versicolor)

Из плодовых тел этого красочного гриба был выделен особый полисахарид под названием кориолан. Именно он активно воздействует на опухолевые (раковые) клетки и способствует увеличению клеточного иммунитета.

10. Чернильный гриб (Coprinopsis atramentaria)

Этот гриб также известен как навозник. Использовался он, как нетрудно догадаться, для изготовления чернил. А еще чернильный гриб обладает свойством вызывать отравление у тех лиц, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, оставаясь при этом безвредным для непьющих.



11. Гриб-барашек (Sparassis crispa)

Очень симпатичный курчавый гриб на самом деле — дереворазрушающий паразит. Но в молодом виде он пригоден в пищу: его можно сушить, жарить и использовать в народной медицине.

12. Пальцы дьявола (Clathrus archeri)

Еще одно название — Антурус Арчера. Антурус вырастает в виде яйцевидной луковицы, а когда она лопается, появляются белые пальцы, похожие на руку мертвеца, вылезающую из могилы. В конце концов «пальцы» поднимаются вверх, вырастая до 10 см в высоту. В зрелой форме у гриба 4–8 красных «пальцев» с черными сферами, напоминающими присоски на щупальцах осьминога.

13. Мутинус собачий (Mutinus caninus)

А этот гриб получил свое название в честь римского фаллического божества Mutunus Tutunus, что означало «как собака». Интересно, что его темная верхушка привлекает насекомых и отличается запахом, напоминающим кошачьи экскременты.

14. Гриб-человечек (Geastrum britannicum)

Его необычное строение чем-то напоминает крошечную фигурку человека, и это словно еще раз подтверждает тот факт, что грибы — и не животные, и не растения. Они выделены в отдельное царство, ведь по содержанию белков грибы ближе к животным, а по составу углеводов и минералов — к растениям.

15. Пальцы мертвеца (Хylaria polymorpha)

Тот случай, когда название гриба полностью соответствует его поведению. Этот гриб растет на мертвых или поврежденных деревьях, выделяет в них пищеварительный фермент, а затем абсорбирует гниющий материал.

16. Земляной язык (Geoglossum cookeianum)

Не менее интересен и геоглоссум обманчивый, известный как «земляной язык». Эти грибы действительно напоминают языки, словно растущие из земли. Они расселяются семействами на заброшенных лугах, полянах с невысокой травой и вересковых пустошах на севере Америки и в Европе.

17. Птичье гнездо (Nidulariaceae)

Эти плесневые грибы растут на ветках деревьев, стволах, пнях. Необычная форма в виде гнезда позволяет накапливать дождевую воду, которую гриб затем разбрызгивает на несколько метров в стороны, что является эффективным способом распространения спор.

18. Гриб-зефир (Rhodotus palmatus)

Этот красивый гриб можно встретить на пнях и стволах умерших деревьев по всему северному полушарию. В зависимости от освещения меняет интенсивность окраски. Шапочка этого гриба очень напоминает зефир. Но внешность обманчива, и есть его не стоит.

19. Космический гриб (Leratiomyces)

А этот гриб похож на пришельца из космоса. Грибы на самом деле очень живучие существа — многим из них не страшны перепады температур, отсутствие света, воды, кислорода, многие выживают даже в серной кислоте и спокойно переносят высокие дозы облучения.

20. Гриб-лобстер (Hypomyces lactifluorum)

Ирония в том, что этот гриб паразитирует на других грибах, например, сыроежках. Пластинки пораженного гриба перестают развиваться и не образуют спор. При этом сам гриб-лобстер съедобен, его вкус и аромат сравнивают с морепродуктами. В его состав входят рибонуклеотиды и свободные аминокислоты, за что грибы называют «мясом для вегетарианцев».

21. Гриб-мозг (Gyromitra esculenta)

Эти грибы еще называют «грибами-бифштексами», так как они являются деликатесом при правильном приготовлении. Если же вы не владеете навыками приготовления этого гриба, то такое блюдо может стать смертельным. Не зря в народе популярно еще одно его название — ложные сморчки.

22. Кровоточащий зуб (Hydnellum peckii)

То ли очень красивый десерт со сливками и вишневым вареньем, то ли что-то страшное и кровоточащее. В любом случае этот грибочек мы не советуем никому пробовать — он невероятно горький на вкус.

23. Ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus)

А вот этот гриб, похожий на собаку породы бобтейл, кушать можно. По вкусу он напоминает мясо креветок. Используется он и в медицинских целях — для повышения иммунитета, лечения хронического гастрита, рака пищевода, желудка и лейкемии.

24. Гриб — шоколадный пончик

Let’s get real for a second! Would you eat a mushroom with a chocolate glaze on it?! Could this be the next foodie trend?!

-@realmushrooms pic.twitter.com/A5yVl8H9IJ — Real Mushrooms (@Real_Mushrooms) November 9, 2017

25. Аурикулярия уховидная (Auricularia auricula)

Эти грибы растут группами на гниющих или живых деревьях. У них студенистая мякоть, а красновато-коричневая поверхность покрыта тонкими волосками и прожилками, напоминая по форме ухо человека. В Японии и Китае это популярный деликатес, который нередко называют «мясо без костей».

26. Мицена волосистая (Hairy mycena)

Этот удивительный гриб больше всего напоминает праздничный фейерверк. Волоски на нем служат для отпугивания насекомых и мелких животных от его поедания.

27. Слизевик (Плазмодий)

Перед вами — единственный гриб в мире, который может передвигаться. С помощью выростов протоплазмы он перекатывается по стволу дерева со скоростью 1 см в час. Впрочем, ученые относят его к псевдогрибам, так как не могут причислить ни к какому другому классу.

То, что мы видим снаружи — только верхушка айсберга. Если рассматривать грибницу как аналог мозга (нейронную сеть), то становится вполне объяснимой теория о разумности грибов. У высших грибов существует даже нечто вроде наших органов чувств, а мы, кстати, эти органы чувств собираем, солим и жарим. А как вы считаете, грибы разумны или нет? Делитесь в комментариях.