22 фотографии, к которым у нас осталось много вопросов

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Фантазия создателей фото может быть беспощадной. А иногда просто так сходятся звезды, что в кадре оказываются совершенно неподходящие ко времени и месту предметы. AdMe.ru собрал фотоснимки, где нет никакой логики. Есть просто то, чего не ожидаешь увидеть.

Просто машина на балконе на 4-м этаже. Как они ее туда занесли?

От строителей, которые любят детей

Построить круизный лайнер на горе? В Южной Корее и не такое возможно

Не уверен, что более странно: кот в холодильнике или тот факт, что в холодильнике только молоко

Здесь тоже есть что-то неуместное

Когда у тебя только одна бутылка рома, но много-много игр

Когда в доме ни одной чистой кастрюли

Шведский ресторан в Штатах додумался поселить коз на крышу

Хорошо, что, вырастая, мы получаем нормальные туалетные кабинки

Конечно, если их не строил какой-нибудь шутник

Лев: «Давай выберемся отсюда, приятель, никто не причинит тебе вреда»

Самая ненужная лестница в мире

Всем соседям подарить по такому пианино!

Замечательная разметка

Удачно встало

Некогда объяснять. Это вам не асфальт в дождь класть, это круче — сено косить в ноябре

Вопросов больше, чем ответов

Просто люк посреди коридора

Скоро на всех елках страны

Бабушкина ёмкость для масла. С — значит сливочное

Стоунхендж руками ремонтников теплосетей