22 фотографии, к которым у нас осталось много вопросов
Фантазия создателей фото может быть беспощадной. А иногда просто так сходятся звезды, что в кадре оказываются совершенно неподходящие ко времени и месту предметы.
AdMe.ru собрал фотоснимки, где нет никакой логики. Есть просто то, чего не ожидаешь увидеть.
Просто машина на балконе на 4-м этаже. Как они ее туда занесли?
От строителей, которые любят детей
Построить круизный лайнер на горе? В Южной Корее и не такое возможно
Не уверен, что более странно: кот в холодильнике или тот факт, что в холодильнике только молоко
Здесь тоже есть что-то неуместное
Когда у тебя только одна бутылка рома, но много-много игр
Когда в доме ни одной чистой кастрюли
Шведский ресторан в Штатах додумался поселить коз на крышу
Хорошо, что, вырастая, мы получаем нормальные туалетные кабинки
Конечно, если их не строил какой-нибудь шутник
Лев: «Давай выберемся отсюда, приятель, никто не причинит тебе вреда»
Самая ненужная лестница в мире
Всем соседям подарить по такому пианино!
Замечательная разметка
Удачно встало
Некогда объяснять. Это вам не асфальт в дождь класть, это круче — сено косить в ноябре
Вопросов больше, чем ответов
Просто люк посреди коридора
Скоро на всех елках страны
Бабушкина ёмкость для масла. С — значит сливочное
Стоунхендж руками ремонтников теплосетей
Фото на превью BC3472 / pikabu