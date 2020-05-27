20 жизненных рассказов о женщинах, которые с юмором раскрывают всю суть вещей

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Как утверждает часть мужчин, в мире полно сложностей, но многие из них ничто по сравнению с попыткой понять женщин. Да, прекрасная половина человечества не так проста, но психолог Аглая Датешидзе, кажется, нашла занятный способ заглянуть во внутренний мир девушек и подарила маленький ключик к его пониманию. Внимание: собственные размышления и попытки докопаться до истины никто не отменял.