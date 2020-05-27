20 жизненных рассказов о женщинах, которые с юмором раскрывают всю суть вещей
Как утверждает часть мужчин, в мире полно сложностей, но многие из них ничто по сравнению с попыткой понять женщин. Да, прекрасная половина человечества не так проста, но психолог Аглая Датешидзе, кажется, нашла занятный способ заглянуть во внутренний мир девушек и подарила маленький ключик к его пониманию. Внимание: собственные размышления и попытки докопаться до истины никто не отменял.
AdMe.ru старается лучше понять себя и окружающих, поэтому уверен, что мини-рассказы из сегодняшней подборки дадут нам всем новую порцию пищи для ума и понимания женщин.
- Жила-была девочка. Однажды она попала в передрягу, многому научилась и дорого за это заплатила. А что? Хорошее образование столько и стоит.
- Жила-была девочка. Она была весьма успешная. Все хотели машину как у нее, дом как у нее, семью как у нее, работу как у нее, биографию как у нее. Но вот судьбу как у нее почему-то никто не пожелал. На халяву хотели, в общем.
- Жила-была девочка. Однажды она пошла в баню и не могла понять, откуда все эти старые тетки вокруг. Им ведь уже всем по СОРОК! А ей в позапрошлом году всего лишь тридцать девять исполнилось.
- Жила-была девочка. Ей казалось, что правда — это общая настройка по умолчанию, а потом оказалось, что у некоторых ее нужно включать вручную. Причем каждый раз заново.
- Жили-были три девочки. И занялись они как-то гимнастикой. У первой голова достала до пупка, у второй — до пяток, а третью голова ПРОСТО достала.
- Жила-была девочка. Она училась много у кого и много на кого. Но в итоге все равно на себя выучилась.
- Жила-была девочка. Она мечтала, что в ее жизни появится кто-то большой, сильный и умный. А потом оказалось, что это она сама и есть.
- Жила-была девочка. Однажды она сочла себя толстой и перестала есть. Теперь она толстая, голодная и злая.
- Жила-была девочка. У нее внутри разворачивался махровый непрерывный трындец. И поскольку это всегда было так, трындец снаружи ничуточки ее не волнует. Даже наоборот, от внутреннего отвлечься можно. А еще немного приятно, что трындец теперь не у нее одной.
- Жила-была девочка. Однажды она увидела падающую звезду, но ничего не загадала. А все почему? Да потому, что все уже было у этой девочки.
- Жила-была девочка. Она в своей жизни перепробовала много блинчиков: и с вареньем, и с маслом, и со сметаной. Но самые вкусные блинчики она ела у теплого моря ночью под полной луной в хорошей компании. И вроде простые же блинчики были, а так вкусно. Интересно, что они туда кладут?
- Жила-была девочка. И были у нее подруги. Девочка своих подруг очень любила и все время выдавала замуж за этих, как их там, за мужчин. А подруги жили немного замужем, а потом разводились и обратно к девочке возвращались. Что поделаешь, любовь.
- Жила-была девочка. Все ее ценили, уважали и немного боялись. Однажды она сломала ногу, но никто не решился ей помочь. И даже «как дела?» не спросил. Почему? Я же говорю, что все ее уважали, ценили и немного боялись.
- Жила-была девочка. Она работала-работала, спала, ела и снова работала-работала-работала. Думаете, потому что девочка была трудоголик? Вовсе нет! Просто девочке ее работа очень нравилась.
- Жила-была девочка. Она была немного сумасшедшая. И была у этой девочки заветная мечта: стать НОРМАЛЬНОЙ. Уж что только эта девочка только не делала! И таблетки принимала, и по тренингам ходила, и правила разные выполняла. Билась-билась и стала наконец абсолютно нормальной. Сидит теперь вся такая нормальная, смотрит из окна бетонной новостройки. Скукотища-а-а-а-а.
- Жила-была девочка. Она была абсолютно счастлива, несмотря на то что была не замужем. Хотя, возможно, это и был рецепт.
- Жила-была девочка. И родились у нее однажды детки. Миленькие-е-е... Подросли эти детки и стали девочкой недовольны. То им каша подгорела, то пирог не в том шоколаде... Устала однажды девочка от всего этого смертельно, наняла гувернантку, оставила с детьми, а сама гулять отправилась. Дышать наконец свежим воздухом. И вот гуляет, значит, наша девочка в парке, свободой наслаждается, а детки ей звонят и в трубку плачут: «Мама, ты где? Вернись поскорее! Мы тебя любим и хотим быть недовольны именно тобой!»
- Жила-была девочка. Однажды она чего-то ждала, но ее ожидания не оправдались. Вы даже не представляете, сколько невиновных в итоге пострадало!
- Жила-была девочка. У нее в сумке всегда были ключи, карточки, паспорт, помада и кружевные трусики, а также УК РФ, справочник по психиатрии, ружье, купальник и фата. Ведь никогда не знаешь, что тебе сегодня понадобится. А если еще в ее багажник заглянуть...
Опишите и вы свой жизненный урок, начав со слов «Жила-была девочка / Жил-был мальчик».