20 татуировок, про которые смело можно сказать: «Такой больше ни у кого нет», — и заплакать
Татуировки делятся на два типа: «хорошо, что я ее сделал» и «кажется, я поторопился». Герои этой подборки явно решили пойти по второму пути. А некоторые из них настолько поражают своей фантазией при подборе рисунка, что вы еще долго будете задаваться вопросом, как такое вообще могло прийти в голову.
AdMe.ru собрал доказательства того, что принятое решение украсить тело татуировкой — не самая важная часть процесса. Куда важнее выбор эскиза и тату-мастера. И вот почему.
Наверное, этот парень часто слышит фразу: «Ой, у вас что-то на спине!»
Экономный способ дарить любимой девушке цветы каждый день
Вместо абонемента в спортзал
Когда у тату-мастера свои представления о том, как выглядит лев
«Друг купил тату-машинку и сам сделал себе татуировку»
Огромный паук на пол-лица? Почему бы и нет?
Красиво жить не запретишь
Когда любишь и Эминема, и конфетки
Кажется, с этой пантерой что-то не так
Наверное, орел — это его тотемное животное
Теперь вместо мультиков детям можно показывать предплечье
Когда ну очень любишь фастфуд
Инь и ян. Новая версия
Русалочка, ты ли это?
Когда не просто любишь авокадо, а даже слегка его боготворишь
Нос на этой татуировке получился лучше всего
Я художник, я так вижу
Зато такой точно ни у кого больше нет
Предполагалось, что получится галактика
Ожидание vs. Реальность
А вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы сделать татуировку?
Фото на превью blahblahblahokay / reddit