20 татуировок, про которые смело можно сказать: «Такой больше ни у кого нет», — и заплакать

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Татуировки делятся на два типа: «хорошо, что я ее сделал» и «кажется, я поторопился». Герои этой подборки явно решили пойти по второму пути. А некоторые из них настолько поражают своей фантазией при подборе рисунка, что вы еще долго будете задаваться вопросом, как такое вообще могло прийти в голову.

AdMe.ru собрал доказательства того, что принятое решение украсить тело татуировкой — не самая важная часть процесса. Куда важнее выбор эскиза и тату-мастера. И вот почему.

Наверное, этот парень часто слышит фразу: «Ой, у вас что-то на спине!»

Экономный способ дарить любимой девушке цветы каждый день

Вместо абонемента в спортзал

Когда у тату-мастера свои представления о том, как выглядит лев

«Друг купил тату-машинку и сам сделал себе татуировку»

Огромный паук на пол-лица? Почему бы и нет?

Красиво жить не запретишь

Когда любишь и Эминема, и конфетки

Кажется, с этой пантерой что-то не так

Наверное, орел — это его тотемное животное

Теперь вместо мультиков детям можно показывать предплечье

Когда ну очень любишь фастфуд

Инь и ян. Новая версия

Русалочка, ты ли это?

Когда не просто любишь авокадо, а даже слегка его боготворишь

Нос на этой татуировке получился лучше всего

Я художник, я так вижу

Зато такой точно ни у кого больше нет

Предполагалось, что получится галактика

Ожидание vs. Реальность

А вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы сделать татуировку?