20+ советов популярного стилиста, которые вызывают сначала недоумение, а потом желание повторить

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На инстаграм стилиста Яны Фисти подписано уже более полумиллиона человек. Это может означать лишь одно: девушки хотят дружить с модой, быть в курсе новинок сезона и, главное, понимать, как современные и порой такие странные тренды адаптировать к повседневности.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы в мире было больше людей, довольных отражением в зеркале, поэтому отыскали советы из блога Яны, которые легко применить в обычной жизни.

Один из лидирующих вопросов в этом сезоне: «А казаки еще не вышли из моды?»

Такие вещи не могут выйти из моды априори — для данного вида обуви просто нет такого понятия. Три вещи на фото — клетчатая рубашка, джинсы и казаки — это основа определенных стилей: кантри, американа, бохо. Сам по себе стиль выйти из моды не может, а чистые стили мы с вами давно не носим. Дизайнеры постоянно миксуют стили, из сезона в сезон создавая новые сочетания. При этом всегда будет одежда и обувь вне сезона и вне моды, которую мы можем носить каждая по-своему, адаптируя под свою индивидуальность.

Частый вопрос — какой же размер выбрать: свой, не свой, oversize и т. д.

Настоятельно советую забыть про пресловутое деление людей на S, M, L. Вещь не вашего размера может сесть прекрасно, а вещь вашего размера с таким же успехом может изуродовать. Размерные сетки у всех брендов разные, и там, где у одного 38-й, у другого будет 42-й. Примеряйте разные размеры, экспериментируйте — только так вы сможете понять, что на вас хорошо, а что — боже упаси. Не гонитесь за буковкой на этикетке — она говорит о вас ровно столько же, сколько серия и номер паспорта. Бывают ведь женщины, которые готовы на какое угодно преступление, лишь бы у них на изнанке, которую видит только их спина, красовалось заветное XS. А то, что этот XS сидит так себе, — дело десятое. Не будьте такими.

Обязательная вещь в гардеробе

Если в темном переулке на меня набросится fashion-маньяк и с ножом у горла потребует назвать обязательный предмет любого гардероба, так и быть, скажу: у каждой должен быть свободный брючный костюм. Он красив и универсален. Для меня именно это та вещь, про которую можно сказать: и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Как готовиться к новому сезону

Разобрать все ваши вековые залежи обтягивающего трикотажа. Вещи откровенно плохого качества выбрасываем! Хватит на них молиться и надеяться, что они каким-то чудом восстанут из мертвых или вдруг внезапно вернется мода.

Что-то можно с чистой совестью отдать в переработку или секонд-хенды — вариантов полно. Рассмотрите всякие дефекты и катышки, выцветшие принты или пожелтевший белый — восстановите, если реально. Если нет — до свидания.

Со старьем разобрались? Отлично. Теперь надо что-то добавить. Начните с белых объемных кроссовок: утилитарно, комфортно и супермодно. Красиво, удобно и подходит под всю вашу одежду. Не стонем, примеряем.

Выбрать и купить хотя бы одну остромодную трендовую вещь , которую точно будете носить в этом сезоне. Пусть в вашем гардеробе появится хоть что-то «горяченькое»: бежевая кожа, цветные велосипедки, вареный деним, дождевики, сумки из деревянных бусин, тай-дай, кроше и куча другого прекрасного.

, которую точно будете носить в этом сезоне. Пусть в вашем гардеробе появится хоть что-то «горяченькое»: бежевая кожа, цветные велосипедки, вареный деним, дождевики, сумки из деревянных бусин, тай-дай, кроше и куча другого прекрасного. Обзаведитесь очками с цветными оправами, заколками, платками, ободками, ремнями. Вложения минимальны, но чувство новизны вам гарантировано.

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Голливудские селебрити начали носить в обычной жизни обтягивающие костюмы, похожие на водолазные

Одновременно и сексуально, и удобно, и тепло. Подиумы этот тренд подхватили. Думаю, такие костюмы смогут позволить себе только тотально уверенные в своей безупречности женщины. Поэтому существует безобидная адаптация тренда — кофты с длинным рукавом и воротом на молнии. Получается образ «подружки серфера», но в люди выйти не стыдно. Кстати, такие кофты отлично смотрятся с пиджаками, гораздо свежее, чем обычные водолазки.

Раньше жемчуг был дискредитирован, от него будто веяло нафталином, а упоминался он только с приставкой «анти»

Зато сейчас он переживает «второе рождение». И носим мы жемчуг теперь не только в комплекте с шляпкой с вуалью и титулом королевы Великобритании, но и с джинсами, кроссовками, спортивными костюмами, объемными тренчами, футболками, худи и прочими нетипичными для «классического» жемчуга вещами. Так что если вы еще не обзавелись этими камешками, то самое время доставать свои кредитки либо «раскулачивать» гардеробы мам и бабушек.

Фразы, от которых у меня как у стилиста зубы сводит

Базовый гардероб. Потому что не существует универсальной формулы для всех гардеробов на свете! У вас база одна, у Ким Кардашьян — другая. И это нормально.

Потому что не существует универсальной формулы для всех гардеробов на свете! У вас база одна, у Ким Кардашьян — другая. И это нормально. «Капсула». Я считаю, что «капсула» уместна только в поездках, когда у вас есть какие-то ограничения. В остальных случаях это не особо жизненно, так как люди должны понимать принципы совмещения вещей, а не стараться все подогнать под наличие энного количества вещей в гардеробе. Это утопия. ⠀

Я считаю, что «капсула» уместна только в поездках, когда у вас есть какие-то ограничения. В остальных случаях это не особо жизненно, так как люди должны понимать принципы совмещения вещей, а не стараться все подогнать под наличие энного количества вещей в гардеробе. Это утопия. ⠀ Цветотипы, гамин натурал, осенний драматик. Если вы хотите загнать себя в рамки, то это ваш словарь терминов. Но если хотите быть стильными, их стоит забыть, как страшный сон. Со стилем эти понятия не имеют ничего общего. Достаточно посмотреть на тех, кто их «проповедует», и становится все понятно.

Если вы хотите загнать себя в рамки, то это ваш словарь терминов. Но если хотите быть стильными, их стоит забыть, как страшный сон. Со стилем эти понятия не имеют ничего общего. Достаточно посмотреть на тех, кто их «проповедует», и становится все понятно. Пиджак-жакет. Современные женские жакеты — это полноценные пиджаки.

Современные женские жакеты — это полноценные пиджаки. Одна сумка на все времена. И чтобы сразу под все. Когда меня просят посоветовать одну сумку на все случаи жизни, то я не смогу этого сделать, пока лично не увижу вас и не разберу ваш гардероб. Адекватный ответ можно дать лишь после детального анализа и никак иначе. Даже после «гардеробной» аналитики можно понять, какие 2–3 модели закроют ваш гештальт потребностей, но не одна.

И чтобы сразу под все. Когда меня просят посоветовать одну сумку на все случаи жизни, то я не смогу этого сделать, пока лично не увижу вас и не разберу ваш гардероб. Адекватный ответ можно дать лишь после детального анализа и никак иначе. Даже после «гардеробной» аналитики можно понять, какие 2–3 модели закроют ваш гештальт потребностей, но не одна. А черный еще в моде? Да, я до сих пор слышу такие вопросы.

Да, я до сих пор слышу такие вопросы. «Ну-у-у неженственно же!» Если присмотреться, на этой фразе можно увидеть мозоль от ее частого употребления. А вы что, не слышали, что пол можно сменить без хирургического вмешательства — одними лишь кроссовками и oversize? Да, я тоже удивлена.

Большинство из нас наступает на одни и те же грабли при выборе трикотажа. Поэтому ловите несколько советов

Плотность ткани. Трикотаж может быть тонким, плотным и очень плотным. Сама по себе плотность ткани ничего не значит — нужно примерять и смотреть. Если вы не оставляете между телом и трикотажем тонкой воздушной подушки, есть риск выглядеть не очень хорошо. Носить вещь в обтяжку стоит, если у вас на 100 % идеальная фигура.

Трикотаж может быть тонким, плотным и очень плотным. Сама по себе плотность ткани ничего не значит — нужно примерять и смотреть. Если вы не оставляете между телом и трикотажем тонкой воздушной подушки, есть риск выглядеть не очень хорошо. Носить вещь в обтяжку стоит, если у вас на 100 % идеальная фигура. Качество. Если трикотаж низкого качества, это сразу все портит. Он не должен скатываться. Сравните изделия в бюджетных магазинах и более дорогих — разница будет очевидна.

Если трикотаж низкого качества, это сразу все портит. Он не должен скатываться. Сравните изделия в бюджетных магазинах и более дорогих — разница будет очевидна. Резинка на кофте. Тут все зависит от ваших задач. С одной стороны, резинка обтягивает бедра. Но если вы хотите спрятать живот и большую грудь, этот вариант будет оптимальным. У меня нет такой цели, поэтому чаще выбираю свободную модель, она, наоборот, прикрывает бедра.

Как интересно обыграть трикотаж

Заправьте свитер и покажите ремень или пуговицу.

Можно спустить рукава так, чтобы они закрывали большую часть ладони, словно немного вам велики, либо, наоборот, закатать их.

Заправьте волосы в ворот свитера и с одной стороны уберите их за ухо, чтобы была асимметрия. Благодаря этой небрежной мелочи образы в большинстве случаев получаются классными. Выглядеть это должно так, будто вы одевались и забыли их вытянуть.

Аксессуары — всему голова. Цепочки с кулонами в стиле 70-х или браслет поверх рукавов свитера — всегда хорошая идея, потому что это просто и небанально одновременно.

Про цвет не забывайте. Бежевый с серым — это отлично, но порой подобрать правильные оттенки спокойных цветов гораздо сложнее, чем более ярких.

Норковые шубы

Если вам кто-то говорит, что классическая норковая шуба — это антитренд и уже не стильно, смело отпишитесь от этого человека. Потому что материал не может быть антитрендом. Нужно смотреть не на материал, а на дизайн изделия. Классические модели шуб — это то, что само по себе всегда будет вне времени и вне тенденций. Все дело в том, как вы эту шубу обыграете. Можно выбрать небанальную обувь, которая будет играть на контрасте: простые ботинки, кроссовки, даже кеды. В таком тандеме это будет уже не традиционная норка, которая у каждой второй, а крутое стилистическое решение.

Носите мех так, чтобы это было небанально

Банальным я называю сочетание шубы натуральной расцветки с черными сапогами, «безопасной» черной сумкой, черными плотными колготками и платьями-футлярами спокойного глубокого оттенка. По сути, я сейчас описала 80 % женщин, которых можно встретить на улице. Они выбирают подобные сочетания, потому что либо им не хочется заморачиваться, либо потому что по-другому они не умеют. С чем же носить мех, чтобы быть модной? С кроссовками, сбивая весь меховой пафос, с вельветовыми брюками и юбками, с белыми сапогами, с неоновыми вещами.

Натуральный мех vs. Искусственный

Каждый человек должен самостоятельно принимать решения относительно отказа от натуральной кожи, меха, изделий из натуральных тканей и всего остального. А кроме всего прочего, иногда искусственные шубы дороже натуральных, поэтому говорить о том, что кто-то «любит показывать норками статус», как минимум очень опрометчиво.⠀ Если говорить о периоде разложения тех или иных материалов, то зачем лукавить: реально никто не знает эту тему на 100 %, потому что никто не пойдет относить в лабораторию изделие перед покупкой и узнавать, какой у него состав и сколько лет оно будет «исчезать» с лица земли. И хочу напомнить, что ничто не загрязняет планету так, как бесконечные покупки-«однодневки», которые большинство совершает.

70-е точно понравятся всем тем, кто устал от «уродливых» трендов, стилистики 80-х и 90-х и жаждет чего-то женственного

Из эклектики 70-х каждая сможет состряпать образ по душе. Что искать и носить? Коричневую вельветовую юбку, старые добрые водолазки, поверх которых можно нацепить медальончики и цепочки, галстуки-бантики, летящие платья с геометричным принтом, A-силуэт, клетку, джинсы клеш, обувь на платформе, высокие сапоги, коричневую замшу и кожу.

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Если у вас не завалялся бабушкин выпуск журнала Burda из 70-х, то посмотрите для вдохновения фильмы «Крамер против Крамера», «Энни Холл», «Клют». В качестве идеального наглядного пособия — показ Celine осень-зима — 2019/2020. Сразу станет понятно, как носить трендовые вещи в стиле ретро в наших реалиях.

Понять, как стильно, а как нет, можно только при помощи сравнения «до и после»

Девчонки боятся непривычных для них цветов, боятся новых укладок, боятся обкромсать у парикмахера волосы на 2 см выше, чем планировали, боятся чуть темнеть или светлеть, боятся новой формы каблука, боятся выделяться из толпы, боятся краситься, боятся показать свои достоинства, боятся быть временами нелепыми. Хотя нелепости я бы отнесла к важным моментам, которые каждая должна пережить, потому что иначе нельзя понять, что такое хорошо, а что такое плохо. ⠀

Психологический возраст женщины можно определить и без теста из интернета

Достаточно опустить глаза вниз и посмотреть, с какой обувью она надела пальто. Это камень в огород черных бабских сапог а-ля классика до колена. Ну серьезно, женщины, доколе? Это же просто невозможное сочетание. Самое страшное, что «носительницы» такого тандема твердо уверены в непоколебимости этой традиции. Они в один голос кричат про неженственную моду и про сексуальность, за которую почему-то вдруг стали ответственными сапоги. Хотя аналогов полно: угги, сорелы, ботильоны, грубые ботинки, кроссовки, казаки, ботфорты.

Кепка для теплой зимы

Не переживайте, кепка не сделает вас рэпером и не телепортирует на канал MTV в 90-е, это все вредный стереотип. Это именно та деталь, которая разбавит и разнообразит зимний наряд, превратит стандартный зимний образ пингвина во что-то чуть более интересное. ⠀ Фактура. Забудьте про сетку сзади, это летний вариант. Ткань должна быть плотной, крепкой, не тонкой.

Snapback или классика? Скорее классика, она проще впишется в гардероб, не нужно будет два часа собирать образ. Snapback не так универсален.

Детали. Помните эти жуткие ярко-розовые кепки, которые будто окунули в тазик со стразами? Не надо так. Умеренность и минимализм, спокойный цвет.

Представьте, что вам нужно найти маленькое черное платье в мире кепок. Главное, не переигрывать и помнить про адекватность: если вам предстоит стоять на остановке в —15 °С, то лучше все-таки шапка. И шарф потеплее.

Актуальные колготки

Ажурные. Из серии «вечное», потому что от них невозможно устать. Правда их, как и сетку, обложили стереотипами в духе «можно только длинным ногам», «на мои сколько-то там килограммов они не пойдут» и т. п. На восприятие ажурных колготок со стороны сильно влияет цвет. Если вы переживаете, что у вас большие ноги, то подбирайте модели темных оттенков и не рискуйте со светлыми и телесными.

Из серии «вечное», потому что от них невозможно устать. Правда их, как и сетку, обложили стереотипами в духе «можно только длинным ногам», «на мои сколько-то там килограммов они не пойдут» и т. п. На восприятие ажурных колготок со стороны сильно влияет цвет. Если вы переживаете, что у вас большие ноги, то подбирайте модели темных оттенков и не рискуйте со светлыми и телесными. С логотипами. Не нравятся логотипы на одежде? Отлично, тогда перемещайте их на колготки. Выбирать мелкое или крупное лого — решать вам, поскольку в моде и то, и другое.

Не нравятся логотипы на одежде? Отлично, тогда перемещайте их на колготки. Выбирать мелкое или крупное лого — решать вам, поскольку в моде и то, и другое. Цветные. Это уже классика. Красные, желтые, зеленые и даже неоновые — можно менять цвет хоть каждый день под настроение и образ.

Это уже классика. Красные, желтые, зеленые и даже неоновые — можно менять цвет хоть каждый день под настроение и образ. С цветочным принтом. Для любителей всего женственного и нежного. Единственное, если вы не fashion-гуру, то «уравновесьте» ваши колготки каким-либо строгим «верхом». Тогда будет меньше шансов выглядеть нелепо.

Для любителей всего женственного и нежного. Единственное, если вы не fashion-гуру, то «уравновесьте» ваши колготки каким-либо строгим «верхом». Тогда будет меньше шансов выглядеть нелепо. Сетка. Всегда была, есть и будет, как бы ни хотелось многим от нее избавиться. Лайфхак: если мерзнете в сетке, то наденьте под нее прозрачные колготки. Тепло и выглядит прикольно.

Всегда была, есть и будет, как бы ни хотелось многим от нее избавиться. Лайфхак: если мерзнете в сетке, то наденьте под нее прозрачные колготки. Тепло и выглядит прикольно. Леопардовые. Просто примите и полюбите в любом виде.

Пуховикофобия

Есть мнение, что в пуховике невозможно выглядеть женственно. Некоторые боятся их как огня, поскольку считают, что стоит один раз надеть — и все, обратной дороги нет. Всю зиму ходишь как городской полярник, а снять из-за удобства не можешь. Пуховиковая зависимость. Именно поэтому зачастую девушки выбирают, например, пальто. Это не всегда удобно. Зато так у них появляется уверенность в том, что это прибавляет женственности. Давайте по-честному: можно выглядеть красоткой в куртке oversize и обращать на себя внимание окружающих, благо моделей, цветов и фасонов сейчас миллион. Последнее, что нужно делать зимой, — это переживать о женственности образа. Можно круто и стильно преподносить пуховики не в ущерб собственному организму.

Как в пуховике выглядеть привлекательно

Не бойтесь цвета. Если вы любите яркую одежду и она в большом количестве есть в гардеробе, то пуховик может быть спокойных оттенков, чтобы не перегружать образ. Но поскольку подобных примеров на улицах города минимальное количество, то присмотритесь к пуховикам нестандартного цвета, который будет оживлять серо-черную картинку. ⠀

Если вы любите яркую одежду и она в большом количестве есть в гардеробе, то пуховик может быть спокойных оттенков, чтобы не перегружать образ. Но поскольку подобных примеров на улицах города минимальное количество, то присмотритесь к пуховикам нестандартного цвета, который будет оживлять серо-черную картинку. ⠀ Не игнорируйте макияж. При чем тут это? Если вы не сделаете минимальный макияж, то ваши синяки «кунг-фу-панды» убьют даже самый классный пуховик. Не ленитесь — чистые волосы, ухоженная кожа, умеренный макияж и здоровый цвет лица еще никто не отменял.

При чем тут это? Если вы не сделаете минимальный макияж, то ваши синяки «кунг-фу-панды» убьют даже самый классный пуховик. Не ленитесь — чистые волосы, ухоженная кожа, умеренный макияж и здоровый цвет лица еще никто не отменял. Выбирайте правильный дизайн. Клише, что пуховики выглядят непривлекательно, давно стоит забыть. Запомните: пуховики бывают разными! И, к слову, вся проблема не в бюджете, а в том, что люди изначально выбирают не те вещи.

Клише, что пуховики выглядят непривлекательно, давно стоит забыть. Запомните: пуховики бывают разными! И, к слову, вся проблема не в бюджете, а в том, что люди изначально выбирают не те вещи. Обращайте внимание на обувь. Многие женщины делают ставку на невзрачную обувь и, не дай боже, вообще выбирают черные сапоги по колено. Сразу скажу: это убивает образ. Пуховики классно смотрятся с маленькими каблучками, грубыми ботинками или кроссовками.

Многие женщины делают ставку на невзрачную обувь и, не дай боже, вообще выбирают черные сапоги по колено. Сразу скажу: это убивает образ. Пуховики классно смотрятся с маленькими каблучками, грубыми ботинками или кроссовками. Признайте oversize. Сколько бы вы ни противились ему, oversize все равно выглядит стильно. Чем раньше вы это поймете, тем лучше.

Пара советов для девушек с объемным бюстом, которые облегчат выбор свитера

При выборе свитера обращайте внимание на плотность вязки. Она не должна быть «хиленькой», чтобы свитер не походил на дешевую кофточку с рыночных развалов.

Вы же помните, что свитер не должен быть в обтяжку? Выбирайте oversize или просто свободный крой.

Смотрите в сторону моделей с округлым неглубоким вырезом под горло. Это важно. Глубокие вырезы на свитерах, как правило, делают образ простым и подходят девушкам с небольшой грудью. ⠀

Рисунки, косички, вязаные аппликации тоже способствуют визуальному увеличению. Старайтесь выбирать их «легкие версии».

Цвет вашего свитера никак не влияет на визуальное восприятие. Хоть облачитесь с ног до головы в красный, хоть в серый — грудь как была, так и останется. Так что не надо приписывать цветам чудодейственные силы и ограничивать себя, выбирая черно-белые варианты. ⠀

Очень важно, чтобы длина свитера доходила до середины бедра. Потому что комбинация большой груди и укороченной длины смотрится, мягко говоря, не супер.

С большой грудью можно носить водолазки. Они не должны быть тонкими и короткими, а также сидеть впритык.

Как правильно выбрать косуху

Косухи в моде всегда. Да, может меняться их крой, дополняться интересной фурнитурой и вышивкой, но все равно они остаются одной из удачных в плане комбинаторности вещей. Но некоторые все-таки совершают осечки в выборе: то покупают слишком приталенную и укороченную, то чрезмерно объемную, похожую на кожаный мешок, то с таким количеством декора, что места пустого на ней нет. Чтобы не выкидывать зря деньги, держите пару советов. Если хотите относить косуху, а потом передать ее по наследству еще и детям, внукам, правнукам, то выбирайте классические модели без декора, излишнего объема и каких-либо деталей. Максимально простой дизайн и никаких излишеств.

Варианты из замши выглядят заманчиво, но с уходом за такой курткой потом замучаетесь. Красиво, но ужасно непрактично.

Кто-то до сих пор покупает косухи-жакеты. Скажу коротко и ясно: в утиль.

Косуха с нашивками хороша в том случае, если они между собой сочетаются и выглядят небанально. Розочки, птички и сердечки на одежде оставьте тем, кто грезит о розовом пони.

Кожаная куртка бывает не только черного цвета. Есть еще коричневый и как минимум дюжина остальных цветов.

Меня всегда удивляло, как девушки, имея достаточно средств, могут одеться либо абсолютно безвкусно, либо так, что это выглядит дешево или даже вульгарно

На ней куча брендов, обвешана бриллиантами, а все вместе смотрится настолько скучно и банально, что невольно думаешь: «Вот уж точно деньги не в тех руках». Это я про короткие платья в обтяжку, высоченные шпильки и сумку от Chanel. Например, несколько лет назад было много одинаковых дам в кожаных легинсах, длинных свитерах и меховой жилетке. Да, это может дорого стоить, но где фантазия? Индивидуальность, в конце концов. При этом девочек, одевающихся в масс-маркете и умеющих круто сочетать вещи между собой, реально много.

Как вы думаете, все-таки стиль — это не про деньги или нет? ⠀