20 историй, которые поднимут вам настроение, даже если день не задался

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Жизнь — очень интересная штука и, наверняка, нет такого человека, который бы не попадал в забавные ситуации. Сегодня AdMe.ru делится с вами подборкой реальных историй, которым позавидуют голливудские сценаристы.

***

После операции на уши доктор снимает мне бинты. Что-то плюхается на мое плечо. Доктор восклицает «О господи, твое ухо!!» Я падаю в обморок. Это был компресс.

***

Сороки не глупее ворон. У нас на пасеке жила сорока, так она научилась сама копировать кашель моего папы. Да так классно, что в результате он бросил курить. Надоели издевательства.

***

Я что-то увлеченно рассказывала мужу в машине минут десять без перерыва. Он машинально попытался убавить звук на радио, которое было выключено.

***

Помогаю сестренке с уроками по истории. Проходим первую мировую войну. — Ты знаешь, кто такой Ленин? — Да, я уже слышала его музыку. Джон, кажется? Джон Ленин, да, именно так.

***

Стоя в очереди на кассе, я автоматически погладил по макушке стоявшую рядом собаку. Оказалось, что это была женщина, которая присела, чтобы поднять упавшую мелочь.

***

Идем с сыном (6 лет) по улице, беседуем обо всем подряд, спокойненько так идем. И вдруг он выдает: «Хорошая ты все-таки женщина, когда не орешь!»

***

Уснул в метро после тяжелого рабочего дня. Просыпаюсь — фуух, сумка на месте. Зато нет ботинок.

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Сегодня юность решил вспомнить, взял гитару в руки и сбацал песенку. Младший: — Жаль, пап, что тебя по радио не крутят. — Понравилось? — Да нет, просто хоть выключить можно было бы.

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Недавно коммерческий попросил генерального уволить ведущего программиста проекта. Обоснование: «Он делает все не так, как я говорю, но ВСЕ РАБОТАЕТ!»

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Сегодня в торговом центре я заметила в углу женщину в странной скрюченной позе. Было похоже, что ей плохо. Я подошла сзади и взяла ее за плечи: «Как вы? Вам нужна помощь?» Раздался дикий хохот продавщиц — это был манекен.

***

Купил фонарик. Пришел домой, и оказалось, что он не работает, ну я как настоящий мужик начал его разбирать и выяснять причину. Все перебрал, все перепаял, но тщетно. Пришел сын, посмотрел и сказал, что я батарейку неправильно поставил, и ушел. А знаете, что в этом самое обидное? Я по образованию электрик.

***

Прохожу я как-то мимо дорожных рабочих. Один довольно настойчиво свистит мне вслед. Мне это льстит. Поднимаю голову, расправляю плечи и иду дальше. И тут он срывается на крик: «Да ты нам всю работу запорола, дура!» Я прошлась по свежему цементу.

***

Я устроилась стажером в одну фирму. Каждый понедельник мы тянем жребий, кто будет варить кофе остальным всю неделю. Уже четвертый раз вытягивают мое имя. Как потом оказалось, коллеги написали его на всех бумажках.

***

На собеседовании я пытаюсь впарить потенциальному работодателю, какая я вся организованная, собранная, аккуратная. Тот слегка усмехается и как будто не верит. Я только позже обнаружила, что ходила весь день с одним накрашенным глазом.

***

В парфюмерном магазине поймали какого-то мужика на краже. Он поворачивается ко мне и говорит: «Вот видишь, дорогая, это была плохая идея». Я провела три часа в обезьяннике с незнакомцем.

***

Во время ремонта в одной из комнат я обнаруживаю в стене 4 гвоздя. Наверное, они тут лишние. Решаю их выдернуть — шум падающей кухонной мебели говорит о том, что нет, они не были лишними.

***

Знакомые переехали в частный дом со своим котом Петровичем. По утрам выходили на крыльцо и звали кота на кормежку. Сосед в это же время выходил из своего дома, и они здоровались. Спустя пару месяцев сосед спросил, нахрена они его каждое утро зовут, здороваются и уходят обратно домой.