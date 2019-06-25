20+ рассказов о работе в аптеке, где каждый второй покупатель — ходячая комедия

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Работа, где нужно общаться с людьми, всегда забирает много сил. Но зато в памяти остается много невероятных случаев и диалогов, которые доказывают, что без здорового чувства юмора и огромного терпения можно просто сойти с ума, особенно если ты сотрудник аптеки. Выдуманные названия лекарств, предсказание погоды по таблеткам и даже встречи со сверхъестественным — это их будни.

Мы в AdMe.ru с разрешения автора публикуем несколько лучших заметок о том, с чем ежедневно приходится иметь дело фармацевтам во время работы.

  • Зашел мужчина и спрашивает:
    — А у вас есть желудочно-кишечный тракт?
    — Ну как бы да, но продать не могу.

  • Один из самых трудных моментов - это сохранить серьезный вид, когда у тебя просят что-нибудь типа "для удаления волос на попе". И вся очередь хихикает, а тебе нельзя.

  • Пришла женщина. Попросила лекарство. Говорит: "Сейчас проверим, не подделка ли?" Достала кристалл на ниточке, покачала над коробкой, говорит: "Беру". Профессия нас учит ничему не удивляться.

  • Про мамочек и конфетки. Есть такие витаминки на палочке - "Маша и Медведь". Вкусы у них бывают: малина, арбуз, виноград и мультифрут. Так вот три из пяти мам после перечисления мною вкусов скажут: "Клубничную".

  • Диалог с мужчиной:
    — У вас свечи есть?
    — Есть. Вам какие?
    — Да любые.
    Надо было противозачаточные предложить?

  • Что за дурная мода класть телефон на монетницу? Это место для денег. Так что не обижайтесь, когда вам мелочью насыпят прямо на экран.

  • Пришла женщина выбирать тонометр. Хочет автомат. Показываю, рассказываю: вот тут, мол, надеваете, вот тут нажимаете кнопочку, он качает и измеряет. Она с возмущением: "Какой же это автомат, если кнопку нажимать надо?! Нет, мне надо, чтобы все сам". Без "вкл/выкл", чтобы вы понимали...

  • Иногда... да что греха таить, довольно часто у меня случаются такие беспощадные своей бессмысленностью диалоги:
    — Как принимать?
    — По одной два раза в день, утром и вечером.
    — Так это один раз?
    — Нет, два раза в день.
    — А, понятно, а 30 таблеток на месяц хватит?

  • Класс! Люминесцентные квасцы - такого у меня еще не спрашивали. На самом деле квасцы алюмокалиевые.

  • Пришел мужчина под вечер. Взял «Сорбекс» и два пакета «Медихронала». Говорит, к жене кума пришла, вижу, добром не кончится — это им наутро. Идеальный муж.

  • Я на работе стараюсь быть серьезной. Зашел мужчина, обслужила его, а он мне: «А почему не улыбаетесь?» А, собственно, чему улыбаться? Вашим свечам от геморроя?

  • А знаете, зачем продавцы мяса на базаре покупают перекись водорода литрами? Они ею протирают мясо, чтобы оно выглядело привлекательно.

  • Я хорошо знаю ассортимент своей аптеки и с точностью до 90 % могу сказать, есть у нас тот или иной препарат или нет. Но когда спрашивают, то делаю вид, что смотрю по базе в компьютере, чтобы люди не думали, что я отказываю из вредности. Хотя даже это не помогает.

  • Три первых клиента за "Каптопресом" (скорая помощь от давления) - значит, и без новостей понятно, что грядут магнитные бури.

  • Вопрос из разряда «Кто хочет стать миллионером?»: что хотел клиент, заказывая препарат «Раунатадин»? Варианты:
    А. «Раунатин».
    Б. «Ремантадин».
    В. «Римантадин».
    Г. «Ранитидин».

  • Страничка занимательной арифметики. Заходит мужчина:
    — У вас настойка календулы есть?
    — Есть.
    — Сколько стоит?
    — 6 рублей.
    — Так, шестью шесть двенадцать. Дайте три!

  • Пришла женщина, говорит: «Мне астролог сказал, что у меня микробы в моче, потому что я Весы и это у Весов наследственное». Ну и как всегда в конце истории: «Дайте что-нибудь!»

  • У каждого врача есть свое «кладбище». У каждого фармацевта, который берет на себя советовать сердечные препараты и лекарства от давления, — тоже есть. Не сомневайтесь.

  • Боярышник подорожал на 3 рубля. Столько нового о себе узнала. Столько нового о стране узнала. Столько нового о министре здравоохранения узнала. И пополнила свой матерный лексикон.

  • Загадку хотите? Зеленка со вкусом вишни. Что это? Ответ: «Фукорцин».

А теперь о серьезном

  • О простуде: она проходит сама. Надо пить много воды, спать и увлажнять слизистую носа, а если температура выше 38,3 — парацетамол. 4–5 дней, и вы здоровы. Все препараты от простуды давят на печень, все противовирусные — без доказанной эффективности.

  • Если вы пьете сорбент вместе с таблетками одновременно, то не удивляйтесь, что те не действуют.

  • Травы — это хорошо, травы — это прекрасно. Пейте их от всех болезней, но только при условии что вы здоровы.

  • О «чае» от простуды: это не чай. НЕ ЧАЙ! Его нельзя заливать кипятком и маленькими глотками, растягивая, запивать им тортик. Ну серьезно!

Расскажите, а с какими комичными ситуациями на работе сталкиваетесь вы?

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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