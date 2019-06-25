20+ рассказов о работе в аптеке, где каждый второй покупатель — ходячая комедия
Работа, где нужно общаться с людьми, всегда забирает много сил. Но зато в памяти остается много невероятных случаев и диалогов, которые доказывают, что без здорового чувства юмора и огромного терпения можно просто сойти с ума, особенно если ты сотрудник аптеки. Выдуманные названия лекарств, предсказание погоды по таблеткам и даже встречи со сверхъестественным — это их будни.
Мы в AdMe.ru с разрешения автора публикуем несколько лучших заметок о том, с чем ежедневно приходится иметь дело фармацевтам во время работы.
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Зашел мужчина и спрашивает:
— А у вас есть желудочно-кишечный тракт?
— Ну как бы да, но продать не могу.
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Один из самых трудных моментов - это сохранить серьезный вид, когда у тебя просят что-нибудь типа "для удаления волос на попе". И вся очередь хихикает, а тебе нельзя.
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Пришла женщина. Попросила лекарство. Говорит: "Сейчас проверим, не подделка ли?" Достала кристалл на ниточке, покачала над коробкой, говорит: "Беру". Профессия нас учит ничему не удивляться.
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Про мамочек и конфетки. Есть такие витаминки на палочке - "Маша и Медведь". Вкусы у них бывают: малина, арбуз, виноград и мультифрут. Так вот три из пяти мам после перечисления мною вкусов скажут: "Клубничную".
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Диалог с мужчиной:
— У вас свечи есть?
— Есть. Вам какие?
— Да любые.
Надо было противозачаточные предложить?
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Что за дурная мода класть телефон на монетницу? Это место для денег. Так что не обижайтесь, когда вам мелочью насыпят прямо на экран.
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Пришла женщина выбирать тонометр. Хочет автомат. Показываю, рассказываю: вот тут, мол, надеваете, вот тут нажимаете кнопочку, он качает и измеряет. Она с возмущением: "Какой же это автомат, если кнопку нажимать надо?! Нет, мне надо, чтобы все сам". Без "вкл/выкл", чтобы вы понимали...
- Иногда... да что греха таить, довольно часто у меня случаются такие беспощадные своей бессмысленностью диалоги:
— Как принимать?
— По одной два раза в день, утром и вечером.
— Так это один раз?
— Нет, два раза в день.
— А, понятно, а 30 таблеток на месяц хватит?
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Класс! Люминесцентные квасцы - такого у меня еще не спрашивали. На самом деле квасцы алюмокалиевые.
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Пришел мужчина под вечер. Взял «Сорбекс» и два пакета «Медихронала». Говорит, к жене кума пришла, вижу, добром не кончится — это им наутро. Идеальный муж.
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Я на работе стараюсь быть серьезной. Зашел мужчина, обслужила его, а он мне: «А почему не улыбаетесь?» А, собственно, чему улыбаться? Вашим свечам от геморроя?
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А знаете, зачем продавцы мяса на базаре покупают перекись водорода литрами? Они ею протирают мясо, чтобы оно выглядело привлекательно.
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Я хорошо знаю ассортимент своей аптеки и с точностью до 90 % могу сказать, есть у нас тот или иной препарат или нет. Но когда спрашивают, то делаю вид, что смотрю по базе в компьютере, чтобы люди не думали, что я отказываю из вредности. Хотя даже это не помогает.
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Три первых клиента за "Каптопресом" (скорая помощь от давления) - значит, и без новостей понятно, что грядут магнитные бури.
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Вопрос из разряда «Кто хочет стать миллионером?»: что хотел клиент, заказывая препарат «Раунатадин»? Варианты:
А. «Раунатин».
Б. «Ремантадин».
В. «Римантадин».
Г. «Ранитидин».
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Страничка занимательной арифметики. Заходит мужчина:
— У вас настойка календулы есть?
— Есть.
— Сколько стоит?
— 6 рублей.
— Так, шестью шесть двенадцать. Дайте три!
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Пришла женщина, говорит: «Мне астролог сказал, что у меня микробы в моче, потому что я Весы и это у Весов наследственное». Ну и как всегда в конце истории: «Дайте что-нибудь!»
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У каждого врача есть свое «кладбище». У каждого фармацевта, который берет на себя советовать сердечные препараты и лекарства от давления, — тоже есть. Не сомневайтесь.
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Боярышник подорожал на 3 рубля. Столько нового о себе узнала. Столько нового о стране узнала. Столько нового о министре здравоохранения узнала. И пополнила свой матерный лексикон.
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Загадку хотите? Зеленка со вкусом вишни. Что это? Ответ: «Фукорцин».
А теперь о серьезном
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О простуде: она проходит сама. Надо пить много воды, спать и увлажнять слизистую носа, а если температура выше 38,3 — парацетамол. 4–5 дней, и вы здоровы. Все препараты от простуды давят на печень, все противовирусные — без доказанной эффективности.
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Если вы пьете сорбент вместе с таблетками одновременно, то не удивляйтесь, что те не действуют.
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Травы — это хорошо, травы — это прекрасно. Пейте их от всех болезней, но только при условии что вы здоровы.
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О «чае» от простуды: это не чай. НЕ ЧАЙ! Его нельзя заливать кипятком и маленькими глотками, растягивая, запивать им тортик. Ну серьезно!
Расскажите, а с какими комичными ситуациями на работе сталкиваетесь вы?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru