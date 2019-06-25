20+ рассказов о работе в аптеке, где каждый второй покупатель — ходячая комедия

Я хорошо знаю ассортимент своей аптеки и с точностью до 90 % могу сказать, есть у нас тот или иной препарат или нет. Но когда спрашивают, то делаю вид, что смотрю по базе в компьютере, чтобы люди не думали, что я отказываю из вредности. Хотя даже это не помогает.