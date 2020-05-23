Пользователи интернета раскрыли свои профессиональные тайны, и теперь мы не знаем, благодарить их или ненавидеть
Ежедневно мы сталкиваемся с представителями самых разных профессий, начиная с водителей автобусов и почтальонов до врачей и пилотов. Чаще всего мы весьма поверхностно представляем себе, каково это — работать с людьми. Между тем у них накопилось многое, что они хотели бы нам рассказать, — от полезных советов и предостережений до настоящего крика души.
Мы в AdMe.ru ценим труд тех, чья работа связана с людьми, поэтому сегодня решили дать им слово. Мы собрали профессиональные советы, секреты и тайные жалобы работников, которые по разным причинам не могут высказать их открыто.
- Продавец в рыбном магазине. Когда вы покупаете, например, морского окуня, имейте в виду, что это может быть любая другая рыба. В магазинах часто меняют название, потому что не так много людей могут понять разницу между разными видами рыбы. © brokendownandbusted / Reddit
- Официантка. Я работаю в дорогом индийском ресторане. Посетители сменяют друг друга очень быстро. Я протираю столик, но если нет особого беспорядка, то сметать ничего не буду. © Connie Mills / Quora
- Работник общепита. «Посоветуйте что-то на ваш вкус» — работники общепита не имеют своего вкуса. Мы просто обязаны в ответ на такие вопросы предлагать то, что скоро испортится или дороже стоит. Отсюда совет: не уверены в выборе — попросите кассира помочь и закажите противоположную позицию. © ExFanta / Pikabu
- Сотрудник ресторана. В своей жизни я поработал в 4 ресторанах и могу сказать, что лимоны и лед — самые отвратительные вещи, которые вы можете там получить. © hardshell1919 / Reddit
- Сотрудник пиццерии. Чем больше компонентов вы выбираете для начинки своей пиццы, тем меньше каждого из них получите, а платить будете по полной. © only_male_flutist / Reddit
- Сотрудник мясного отдела супермаркета. Надеюсь, что все изменилось, но наш менеджер настаивал на том, чтобы фарш для бургеров, колбас и прочего мы делали из просроченного мяса. Когда я вместо того, чтобы перемолоть на котлеты пахнущее аммиаком филе, срок годности которого истек 2 недели назад, выбросил его в помойку, у меня были проблемы. © sorrythankyouno / Reddit
- Работник птицефабрики. Когда цыпленок вылупляется, он стоит $ 0,25. За свой жизненный цикл (примерно 30 дней) он потребляет корма примерно на $ 1, и это самая дорогая статья расхода. Лишь небольшая часть туши идет в утиль. Лапки в основном экспортируются в Китай, кровь используется в производстве удобрений. Перья же перемалываются и скармливаются курам. © SushiJuice / Reddit
- Работник общепита. При выборе блюда или начинки для бургера / сэндвича [с витрины] большинство наших покупателей предпочитают тот продукт, которого лежит много, как говорят, с горой. Но это не всегда мудро. Потому что, когда мы пополняем витрину, сначала берем новую емкость, кладем вниз свежее, а сверху высыпаем остатки. По моим наблюдениям, лучше брать то, чего не мало и не много (в сравнении с остальными продуктами). © ExFanta / Pikabu
- Сотрудник ресторана. Не приходите в ресторан за 30 минут до закрытия. Повара уже все почистили и готовы идти домой. В лучшем случае вы получите остатки, залежавшиеся на столе, в худшем — разозлите поваров. © Tkpf18 / Reddit
- Фермер. Когда вам говорят, что дома продукты нужно тщательно вымыть, это не шутка. © me878 / Reddit
- Бармен в пабе. К нам все приходит в замороженном виде: хлеб, кексы, супы, карри, комплексные обеды, мясо, рыба, курица... Вы получаете свою чудесную сочную курочку с отметинами гриля, на самом же деле я просто разогрел ее в микроволновке, затем на 30 секунд положил на гриль. Я смеюсь, когда меня называют шеф-поваром. Ха-ха. Нет, я всего лишь оператор микроволновки. © Dannyboi93 / Reddit
- Сотрудник магазина IKEA. В нашем магазине на все есть выставочные образцы. Но многие люди вскрывают упаковки... Буквально на днях при мне женщина рвала упаковку подушки (прозрачную, не вакуумную), выставочный образец которой лежал прямо перед ней. Я вежливо сделал ей замечание, мол, не нужно портить товар, уважаемая, на что получил ответ в грубой форме: «Мне нужна именно она. Я покупаю, так что могу делать что угодно». Как вы, наверное, догадались, я только отвернулся, она бросила упаковку на пол, распакованный товар в кучу и взяла другую запакованную подушку. Аааарррр... © 59Block / Pikabu
- Оператор техподдержки. У операторов клиентского сервиса есть кнопки отключения звука, и они их используют, чтобы посмеяться над вашим именем или пообзывать вас, пока вы заняты своими жалобами. © Acicin / Reddit
- Экскурсовод. Вообще, вести экскурсию — это адок. Слушают в лучшем случае 30 %, некоторые умники начинают препираться, трогать все вокруг, теряться, а ты должен невозмутимо продолжать, не отвлекаясь на творящийся хаос. © zybykon / Twitter
- Управляющий сетью итальянской обуви. Некоторые покупатели обожают приходить в магазин за пару минут до закрытия. Время 21:58, торговый центр работает до 22:00, отчет сняли, деньги посчитали. Заходят мамаша и дочка. И начинают мерить все подряд, на что глаз упадет. Уже во всех магазинах погас свет, охранник ходит с проверкой, а они намеряют. И ладно бы сделали покупку, а то «мы подумаем» и важно уходят. Пару раз мои продавцы задерживались, опаздывали на автобус (некоторые живут за городом), ехали домой на такси, торговый центр выписывал нам предупреждение, мол, надо закрываться вовремя. Тогда я придумала хитрость. Выключатели почти во всех магазинах находятся у кассы. Предупреждаю покупателя, что ровно в 22:05 погаснет свет, и выключаю его незаметно. © NataLu13 / Pikabu
- Муж парикмахерши. Моя жена просто ненавидела, когда ей говорили: «Сделайте так, как вам нравится». Перед ней сидит солидная женщина средних лет, а у моей жены татуировки, пирсинг на лице и половина головы выбрита. То, что ей нравится, вряд ли понравится клиентке. © vikingcock / Reddit
- Модератор на сайте знакомств. Мужчины врут о росте, внешнем виде, возможностях. Женщины просто врут. Самый распространенный вопрос в техподдержку: «Как удалить анкету?» Для повышения трафика возможность удаления анкеты была тщательно спрятана в пользовательском соглашении, которое никто никогда не читает. © DeltaInsane / Twitter
- Учитель. После общения с родителями в 90 % случаев я думаю: «Яблочко от яблони недалеко падает». © estrogyn / Reddit
- Муж парикмахерши. Моя благоверная терпеть не может, когда приходят девушки с длинными и черными как смоль волосами со спутанными концами и хотят стать блондинками, и длина волос чтобы осталась прежней. © dirtdoctor90 / Reddit
- Музыкант. Я посещал мастер-класс в Музыкальном колледже Беркли, и Анна Уайз (композитор, обладательница премии «Грэмми») рассказывала, что, когда кто-то «магическим образом взрывает» SoundСloud или YouTube, это не только его заслуга. Лейбл тайно заключает контракт с артистом, а потом накручивает просмотры, чтобы это выглядело так, будто независимый исполнитель сделал это самостоятельно. © ben_levy2 / Reddit
- Работник ТВ. Многие люди, вероятно, знают, что, когда сериал начинают транслировать по телевидению, некоторые сцены вырезают, чтобы сделать серии немного короче и уместить в них побольше рекламы. Что зрителям неизвестно, так это то, что можно чуть-чуть увеличить скорость эпизода — опять-таки чтобы вставить больше рекламных роликов. © borkencode / Reddit
- Актер массовки. В сериалах типа «Ходячих мертвецов» не все зомби проходят через один и тот же процесс нанесения грима. Есть 4 класса зомби: избранные — «ходячие-герои», они гримируются полностью и взаимодействуют с основным составом; «ходячие в толпе», на них грим мертвецов наносится аэрозолем; «ходячие в масках», которые, собственно, носят маски; и «задние ходячие», которые вообще без грима, но в костюмах. Эти костюмы стирают очень редко, и нам приходится носить одно и то же неделями. А знаете, как снимается макияж? С помощью крема для бритья. В конце дня нас всех собирают в одном месте и выдают много крема, чтобы мы могли хорошенько оттереть краски, а затем смыть все это водой. На самом деле очень действенный способ. © clcliff / Reddit
- Фотограф. Некоторые клиенты говорят: «Да я немножко умею обрабатывать». У меня сердце обливается кровью и лопается от стыда монитор, когда я вижу обработку своих фото такими людьми. Хуже, только если эти шедевры выставляются в открытый доступ и под ними еще и подписывают твое имя как фотографа. Это прям «дабл килл». © PlutoThePlanet / Pikabu
- Сотрудник рекламного агентства. В рекламе диванов снимают маленьких актеров или моделей, чтобы мебель казалась больше. © YammothyTimbers / Reddit
- Работник киноиндустрии. Если в трейлере присутствуют сцены, которых почему-то нет в самом фильме, то это не потому, что они были вырезаны. Их в кино никогда и не было. Во время пробного запуска трейлера результаты оказались не очень, так что студия добавила сцены, которые сняли дополнительно специально для трейлера. © [deleted] / Reddit
- Сотрудник радио. Практически каждый звонящий на радио — это практикант или кто-то близкий к студии. Всё подделка. © Puff_puff_ass / Reddit
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Диджей. Большинство диджеев крутят рычаги во время своего сета просто так, от их действий ничего не происходит. Некоторые просто нажимают кнопку воспроизведения, и играет запрограммированная музыка. Они танцуют и поворачивают фейковые «крутилки» исключительно для вашего развлечения. © braqass / Reddit
- Сотрудник отеля. В некоторых отелях горничные делают то, что мы называем «взбить простыни». Они сметают крошки, выравнивают простыни, чтобы выглядело так, будто только что постелили свежее белье. Это делается на усмотрение горничных. © boogiemange / Reddit
- Горничная. Я работала в отеле, и, хотя мы стирали простыни и наволочки после каждого гостя, одеял и покрывал это не касалось. Их меняли всего 2 раза в год — осенью и весной. © [deleted] / Reddit
- Гид. Хотите вы этого или нет, мы с водителем завезем вас в сувенирку, ибо так требует делать компания, на которую работают гиды. Очень часто за привоз туристов сувенирка дает гиду и водителю упаковку сладостей / бутылку алкоголя и (или) наличку — сувенирок много, подкупают как могут. © applinariask / Twitter
- Сотрудник отеля. Проверяйте акцизные марки на бутылках в минибаре отеля. У меня однажды был гость, который выпил содержимое бутылки, написал в нее и поставил обратно. © Roslagen / Reddit
- Администратор отеля. Самый лучший способ отменить бронирование и не потерять деньги, если срок бесплатной отмены бронирования уже прошел, — это перенести его на более позднюю дату, а затем уже сделать отмену. © druumer89 / Reddit
- Учитель. Конечно же, у меня есть любимые ученики, а есть и такие, что я благодарю небеса, что больше никогда их не увижу, когда они выпустятся. Я прихожу неподготовленной и на ходу придумываю, как вести урок, гораздо чаще, чем думают мои ученики. © sodabrothel / Reddit
- Воспитатель. Если ваш ребенок сделал первый шаг или сказал первое настоящее слово в детском саду, мы ни за что вам об этом не скажем. © OutsideBones86 / Reddit
- Сотрудник банка. Если вы задаетесь вопросом, почему я так долго рассматриваю вашу заявку на кредит, все просто: я о ней забыл. © Honest_Banker / Reddit
- Воспитатель. Ваши дети рассказывают нам практически все, что происходит у вас дома. © gingerjedi3 / Reddit
- Муж учительницы. Пару раз в год, когда жена буквально зашивается на работе, я беру стопку сочинений и ставлю оценки за нее. Удобно расположившись, я раздаю пятерки, как Опра — автомобили. Это приятное времяпровождение. Маленькие негодники должны быть мне благодарны. © maninblack458 / Reddit
- Хирург. Иногда мы гуглим, как что-то сделать, прямо во время операции. Не благодарите. © mechaoprah / Reddit
- Врач. Если вы долго ждете осмотра в приемном отделении, это, вероятно, хорошо. С чем-то серьезным мы осматриваем довольно быстро. Для ясности: сильная боль — это еще не означает что-то серьезное. Пусть у вас сломана рука или еще что-то болит адски, но сначала мы осмотрим парня, который потеет и говорит, что ему давит на грудь. Он, возможно, умирает, а вы точно нет. © pause_and_consider / Reddit
- Учитель. В начале учебного года я должна запомнить много новых имен за короткий промежуток времени. Обычно я делаю себе пометки напротив каждого имени в журнале. За некоторые из них меня можно было бы уволить. © sodabrothel / Reddit
- Стоматолог. Я устал от постоянного впаривания своих услуг. С чем бы ни пришел пациент, худшее, что я могу сделать, — это просто решить его проблему. За это скоро будут увольнять по статье. Чистка, КТ, санация, импланты, брекеты — все эти слова должны прозвучать еще при первом посещении. Ну а дальше кто как сможет уболтать. Чем страшнее перспективы зубов, тем гуще краски и страшнее последствия. Интраоральная камера покажет самый маленький кариес, а монитор на установке увеличит эту страшную картинку и заставит вас переписать завещание. О скольких ужасных проблемах вы узнаете, если мы поймем, что у вас есть деньги! Каждый недолеченный канал будет найден, а если у вас нет пары зубов, то почувствуете себя почти инвалидом. © nagorny / Pikabu
- Учитель. Иногда мы ставим ученикам оценки выше, чем они заслуживают, потому что просто устаем. Некоторые по той же причине ставят плохие оценки, но фу быть такими учителями. © anfminus / Reddit
- Продавец-консультант в свадебном салоне. У меня была клиентка, которая примерила 2 платья. Одно за $ 900, в котором она выглядела как толстый мужик, и второе за $ 500, которое сидела на ней великолепно. Девушка спросила мое мнение, и я сказала ей правду. Моя начальница стояла рядом. Она уволила меня в тот же день, потому что я «потеряла ее деньги». © [deleted] / Reddit
- Сотрудник магазина IKEA. Ни один из диванов IKEA не рассчитан на ежедневный сон, но это нигде не афишируется, чтобы не сбивать продажи. Все диваны-кровати позиционируются как гостевое спальное место. Поэтому если вы требовательны к спальному месту, подумайте дважды перед покупкой дивана, который планируете использовать в качестве кровати. © ArXangelS / Pikabu
- Продавец в магазине косметики. Наши продукты стоят в основном от $ 50, и я не могу их себе позволить. Так что, когда люди спрашивают, как они работают, я начинаю безбожно врать. © carecher / Reddit
- HR в популярном магазине одежды. Нам говорили, что мы не должны принимать людей на работу, основывая решение на их внешности. Но попробуй только найми непривлекательного человека — и попадешь в неприятности. © ayohriver / Reddit
- Косметолог. Производство любого из продуктов стоит не более $ 2, но они продавались по цене от $ 20 до $ 150. Меня всегда удивляло, как много людей готовы раскошелиться на что-нибудь с вулканической глиной или змеиным ядом. © DWeb338 / Reddit
- Сотрудник техподдержки. Картриджи в принтерах подают сигнал о том, что чернила закончились, после определенного количества страниц, даже если чернила в них еще есть. © cogenix / Reddit
- Сотрудник почты. Слова «Хрупкое! Не кантовать!» ничего для нас не значат, так что упаковывайте свои посылки тщательно. © Kevoguy / Reddit
- Бортпроводник. Бортпроводникам и пилотам не платят за посадку, высадку пассажиров, а также за задержку рейсов. Так что, когда вы злитесь из-за того, что приходится ждать, злимся и мы. Денег мы не получаем, а присутствовать здесь должны. © boozeandarrows / Reddit
- Таксист. Видимо, я тот самый вымирающий вид водителей, которые любят тихие и молчаливые поездки. Во избежание посторонних разговоров, а также получения обильной массы бактерий я поступил следующим образом. На формате А4 распечатал надпись «Водитель глухонемой, музыка играет для вас, пассажиров». © RedMan86 / Pikabu
- Водитель автобуса. Если вы в одиночестве стоите на остановке, на которой останавливаются автобусы разных маршрутов, и видите, что едет автобус, который вам не нужен, подайте мне сигнал, чтобы я не тратил свое время на остановку только ради вас. Помотайте головой, отвернитесь, сделайте шаг назад — что угодно. © susitucker / Reddit
- Бортпроводник. Я рекомендую никогда ничего не класть в карман впереди стоящего кресла. Из них вынимают мусор, но никогда не чистят. Что я оттуда только ни вынимала: грязные салфетки, пакеты со рвотой, жвачки, огрызки, грязные носки... А во время следующего полета кто-то положит туда свой телефон или айпад. © HausOfDarling / Reddit
- Сотрудник дома престарелых. Одним из моих подопечных был бывший пилот, который ушел из авиации после того, как посреди полета из-за деменции он не мог вспомнить, куда летит. Это означает, что некоторое время он с деменцией управлял пассажирскими самолетами. © Giftofnarwhals / Reddit
- Авиационный журналист. Если вы можете выбирать питание, то выбирайте кошерное меню: пища должна быть приготовлена в этот же день. © penguinopusredux / Reddit
- Пилот. Я обнаружил, что некоторые авиакомпании-лоукостеры устанавливают отметку уровня влажности салонного кондиционера на минимально разрешенное значение. Это заставит вас хотеть пить, и вы будете вынуждены покупать напитки на борту по завышенным ценам. © Wings_008 / Reddit
- Машинист. Мы обязаны подавать гудок на каждом пересечении с дорогой. Так что, когда мы проезжаем через ваш район в 3 часа ночи и гудим, мы делаем это не из вредности. Также у нас есть ограничения скорости — мы не из вредности едем медленно через города, создавая пробки. © FrankZx14 / Reddit
А вы знаете что-нибудь такое о своей работе, чего не знают «непосвященные»? Обязательно поделитесь своими профессиональными тайнами с нами и другими читателями!