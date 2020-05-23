Пользователи интернета раскрыли свои профессиональные тайны, и теперь мы не знаем, благодарить их или ненавидеть

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ежедневно мы сталкиваемся с представителями самых разных профессий, начиная с водителей автобусов и почтальонов до врачей и пилотов. Чаще всего мы весьма поверхностно представляем себе, каково это — работать с людьми. Между тем у них накопилось многое, что они хотели бы нам рассказать, — от полезных советов и предостережений до настоящего крика души.