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20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора

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Женские выходки могут быть вполне милыми, а могут быть откровенно удручающими. Действительно, сложно смириться с тем, что все ваши банные принадлежности умещаются в маленькой коробке, а вещи жены или сестры занимают все остальное пространство. А когда кто-то пытается распоряжаться вашим временем, вещами или попросту сесть на шею, тут терпение лопнет даже у монаха.

Женская половина AdMe.ru подозревает, что мужчины из этой подборки монахами не являются. И потому, насмотревшись на следующие кадры, решила на всякий случай убрать свои зигокактусы и папоротники со столов коллег-мужчин. А в качестве бонуса нашла убедительное подтверждение тому, что к нашему женскому мнению тоже стоит иногда прислушиваться.

«Все мои вещи обведены кругами. Все остальные вещи — это женское барахло моей сестры»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© trojanAMERICAN / Reddit

«Разрешил моей жене подстричь меня. Почувствовал неладное, только когда она начала хохотать, как сумасшедшая»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© natsess / Reddit

«Моя девушка хотела завести комнатное растение, а я — нет. Мы пришли к компромиссу, и теперь у нас их 50 штук»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© zbwd8eXFf54NvmM3a / Reddit

Пример по-настоящему трогательной заботы, от которой у мужа наверняка растаяло сердце

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© alexmix / Pikabu

«Моя сестра решила заняться продажей тортов с дурианом. И теперь я не могу даже покинуть свою комнату, так как весь дом пропах ими»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© SheaSonia / Twitter

Стать «плохим человеком» легко

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© paul.desperate / Pikabu

«С позволения жены наш 8-летний сын самостоятельно выбрал занавески для ванной»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© Unknown / Imgur

«Моя жена оставила мне инструкции, как приготовить ужин. Кажется, она думает, что я полный идиот»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© slave_1 / Reddit

«1. Разогрей сосиски в микроволновке 1 минуту 30 секунд.

2. Разогрей лук в микроволновке в течение 1 минуты.

3. Сосиска в тесте: разрежь булочку (горчица уже добавлена), добавь соус по своему вкусу и лук».

«В таком виде моя сестра оставляет стол после компьютерных игр»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© TenPoundCrappie / Reddit

«Мы с девушкой все время спорим, как нужно вешать рулон туалетной бумаги. Сегодня я решил утвердить свое лидерство при помощи навесного замка»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© lat204 / Reddit

«Вовсю предвкушал предстоящий ужин, а оказалось, что жена сделала все это из пирожного и конфет»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© fidgetspinnerz / Reddit

«Девушка решила связать детскую игрушку, но что-то пошло не по плану. Теперь Крипля живет в нашей спальне. И, кажется, сегодня мне будет не до сна»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© Fernand_Tarrock / Twitter

«От скуки мама решила время от времени красить рис»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© MatteoDanieI / Twitter

«Меня сильно забавляла эта доска объявлений, отсчитывающая дни до того, как жена закончит работать в школе. Но это оказался также день, когда она бросила меня»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© No_Ur_Stoopid / Reddit

«До освобождения остался 1 день».

Любители халявы и мастера распоряжаться чужим временем никогда не переведутся

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© Vengant / Pikabu

«Моя девушка кладет пустую скорлупу от яиц обратно в коробку»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© qui-gonjinnandjuice / Reddit

«Моя младшая сестра оставила на нашей игровой приставке кусок сыра»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© Bamadhaj / Reddit

«В прошлом месяце жена наступила на пульт, сломав его»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© Mashy6012 / Reddit

«Я сделал торт на 18-летие для моего младшего брата, а наша неугомонная 6-летняя сестренка соскребла с него пальцем весь верх и слопала»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© andecen / Reddit

Понятие «личное пространство» для некоторых вообще является пустым звуком

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© Подслушано / vk

Бонус: «Жена посоветовала мне измерить дверь. Я заявил, что все двери стандартного размера»

20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора
© BlahMehUgh / Reddit

Какие раздражающие привычки ваших близких или знакомых доводят вас до белого каления? А может быть, вы не побоитесь признаться в своих маленьких недостатках?

Фото на превью slave_1 / Reddit
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