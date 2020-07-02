20 мужчин, которые не привыкли жаловаться на женщин, но тут хладнокровие оставило бы даже Терминатора

Женские выходки могут быть вполне милыми, а могут быть откровенно удручающими. Действительно, сложно смириться с тем, что все ваши банные принадлежности умещаются в маленькой коробке, а вещи жены или сестры занимают все остальное пространство. А когда кто-то пытается распоряжаться вашим временем, вещами или попросту сесть на шею, тут терпение лопнет даже у монаха.

Женская половина AdMe.ru подозревает, что мужчины из этой подборки монахами не являются. И потому, насмотревшись на следующие кадры, решила на всякий случай убрать свои зигокактусы и папоротники со столов коллег-мужчин. А в качестве бонуса нашла убедительное подтверждение тому, что к нашему женскому мнению тоже стоит иногда прислушиваться.

«Все мои вещи обведены кругами. Все остальные вещи — это женское барахло моей сестры»

«Разрешил моей жене подстричь меня. Почувствовал неладное, только когда она начала хохотать, как сумасшедшая»

«Моя девушка хотела завести комнатное растение, а я — нет. Мы пришли к компромиссу, и теперь у нас их 50 штук»

Пример по-настоящему трогательной заботы, от которой у мужа наверняка растаяло сердце

«Моя сестра решила заняться продажей тортов с дурианом. И теперь я не могу даже покинуть свою комнату, так как весь дом пропах ими»

Стать «плохим человеком» легко

«С позволения жены наш 8-летний сын самостоятельно выбрал занавески для ванной»

«Моя жена оставила мне инструкции, как приготовить ужин. Кажется, она думает, что я полный идиот»

«1. Разогрей сосиски в микроволновке 1 минуту 30 секунд. 2. Разогрей лук в микроволновке в течение 1 минуты. 3. Сосиска в тесте: разрежь булочку (горчица уже добавлена), добавь соус по своему вкусу и лук».

«В таком виде моя сестра оставляет стол после компьютерных игр»

«Мы с девушкой все время спорим, как нужно вешать рулон туалетной бумаги. Сегодня я решил утвердить свое лидерство при помощи навесного замка»

«Вовсю предвкушал предстоящий ужин, а оказалось, что жена сделала все это из пирожного и конфет»

«Девушка решила связать детскую игрушку, но что-то пошло не по плану. Теперь Крипля живет в нашей спальне. И, кажется, сегодня мне будет не до сна»

«От скуки мама решила время от времени красить рис»

«Меня сильно забавляла эта доска объявлений, отсчитывающая дни до того, как жена закончит работать в школе. Но это оказался также день, когда она бросила меня»

«До освобождения остался 1 день».

Любители халявы и мастера распоряжаться чужим временем никогда не переведутся

«Моя девушка кладет пустую скорлупу от яиц обратно в коробку»

«Моя младшая сестра оставила на нашей игровой приставке кусок сыра»

«В прошлом месяце жена наступила на пульт, сломав его»

«Я сделал торт на 18-летие для моего младшего брата, а наша неугомонная 6-летняя сестренка соскребла с него пальцем весь верх и слопала»

Понятие «личное пространство» для некоторых вообще является пустым звуком

Бонус: «Жена посоветовала мне измерить дверь. Я заявил, что все двери стандартного размера»