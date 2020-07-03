20+ неловких свадебных историй, в которых сразу было понятно, что дело пахнет керосином
Свадьба — это всегда незабываемо. Этот день полон суеты, а потому без заминок и казусов обойтись просто невозможно. Но бывает и так, что воспоминание о каком-то курьезе становится чуть ли не самым ярким и затмевает все остальные.
AdMe.ru уверен, что у каждого найдется парочка таких историй, но эти нас особенно ошарашили.
- Невеста бросает букет, и он прилетает совершенно не ожидавшей этого кореянке. На ее лице отображается Error 404, и она вопросительно смотрит на нас. Подруга объясняет, мол, скоро выйдешь замуж, примета такая. И тут происходит нечто: кореянка вдруг вскрикивает, бросает букет и начинает с истошными воплями его топтать. Вот это я понимаю — свободолюбие. © «Подслушано» / Ideer
- Жених и невеста жили в разных деревнях, и на выкупе ее надо было искать по всей деревне, а найти никак не получалось. Жениху надоело, он психанул, развернул весь свадебный кортеж и уехал к себе. Зашел к соседской девушке и прям тут же позвал ее замуж. Невеста сначала ждала, потом поехала в деревню жениха, а там свадьба в самом разгаре, но уже с другой девушкой... Живут уже несколько лет, и довольно счастливо. © «Подслушано» / Ideer
- У нас была скромная свадьба, поэтому мы вызвали такси до ресторана гостям, а сами поехали последними. И зря. По пути наша машина сломалась, а в нашем городке водители общаются только по рации. Телефоны мы отдали моей маме. Таксист связывался с диспетчером, но тот никак не мог нас понять и отправлял одну машину за другой к нашему дому, а не к месту поломки. Терпение иссякло, и мы пошли ловить попутку. Стою я в платье, жених в костюме. Ловим тачку. Поймали. Денег с нас не взяли, до ресторана довезли. На второй день мы поехали на дачу, подвозил этот же таксист. Теперь, когда он нас периодически подвозит, вспоминает эту историю.
- В день свадьбы я умудрилась выпасть из беседки. Не заметила под пышным кринолином маленькую ступеньку и упала. Чулки порваны, колено разбито, ко всему еще и неловко: не просто ходишь, а плывешь грациозным лебедем — и вдруг шмяк. Сегодня я точно знаю, что коленки на свадьбе бьются к счастливой семейной жизни, и с улыбкой вспоминаю этот момент. Не обязательно все должно идти гладко даже в «тот самый день». Порой надо отпустить ситуацию и наслаждаться даже шероховатостями. Ведь в них жизнь настоящая.
- Тамада проводила конкурс: нужно было рассказать о знакомстве с молодыми. Все встают, отвечают стандартно, мол, с 1-го курса вместе, со школьной скамьи и т. д. Тут тамада обращается к одному из гостей: «Молодой человек, а теперь вы!» Парень встает, а на лицах гостей читается вопрос: «Собственно, а кто это?» Про знакомство гость так и не рассказал, но поздравил невесту с женихом. Все пошли танцевать и спросили у молодоженов. Ни он, ни она его не знают. Решили не выгонять, так и просидел с нами до конца застолья. © suslikoy / Pikabu
- Зима. Невеста решила, что хочет сниматься на природе в −15 °С. Приезжаем в лесок, и уже через 5 минут девушка сообщает, что сейчас окоченеет. Жених посмотрел на нее и со словами: «Да просто закаляться нужно!» — разделся до пояса и нырнул в снег. © teora / Pikabu
- На выходе из ЗАГСа мама невесты всем раздавала рис и лепестки. Рис мало кто взял, и она стояла в конце живого коридора с почти целым пакетом. Когда молодые подошли, она взяла и случайно со всей дури зарядила килограмм риса жениху в глаз. © teora / Pikabu
- Родственники женились, а мой брат был холост, и его свобода не давала покоя нашим родственницам. Но Артем всячески прикалывался над попытками его сосватать. На свадьбе его посадили рядом с пышной девушкой, которая строила ему глазки. Брат сразу понял, что вечер ему загубили. Девушка: «Молодой человек, не могли бы вы мне оказать услугу?» Артем, хмуро: «Если только ритуальную». На этом флирт закончился. © Tnn77 / Pikabu
- Дети — самые веселые персонажи на свадьбах. Регистратор произносит: «Если среди собравшихся кто-то против этого союза, пусть он скажет об этом сейчас». Тишина. И тут маленький брат жениха выдает: «Я против! Она злая и некрасивая!» Еще никогда я не слышал такого смеха. Все свели к тому, что когда-то невеста запретила брату купить пацану игрушку. © fayruzov / Pikabu
- Мой товарищ Андрей гулял на свадьбе у друзей. Решил выйти на свежий воздух, присел на лавочку, а когда встал, обнаружил, что лавочка была недавно покрашена. Что делать? Нельзя же свадьбу друзьям портить. Созрел план: пойти в ближайший дом, зайти в первую попавшуюся квартиру и попросить помощи. В этой квартире жили девушка с мамой. Они вначале удивились от нахальства, но все же костюм почистили. Через несколько месяцев Андрей сыграл свадьбу с дочкой. © genomcivil / Pikabu
- Я фотограф. Звонит мне жених и спрашивает: «Подскажите, а сколько времени у нас уйдет на одну позу? Мы посчитали, что если менять позу каждые 5 минут, то нам хватит 3–4 часов». На свадьбу они пришли с папкой с распечатанными позами и временем на них. С нами ходил брат жениха, который следил за таймингом и реквизитом. Мы все сделали по инструкции, а на банкете я узнал, что они оба высококлассные специалисты — инженеры. Вот и к свадьбе своей подошли строго. © pashulyaka / Pikabu
- Женился товарищ. Невеста жила в деревне, поехали выкупать. Арендовали лимузин, летим по трассе. Жених от избытка чувств вылез в люк и кричал. И тут вдруг поймал в переносицу какого-то громадного жука. Когда в деревню приехали, вся родня чуть в обморок хором не упала. Все закончилось хорошо. Умылись, сменили рубашку — и в ЗАГС. А я с тех пор ни в люки, ни в окна на ходу не высовываюсь. © Chesnok.13 / Pikabu
- Невесту воспитала мать, а у жениха богатые родители. Они подарили спальный гарнитур. Настает очередь матери невесты, от нее не ожидают ничего особенного. Она выходит к микрофону, глаза прячет и робким голосом: «А я хочу подарить молодоженам... 3-комнатную квартиру, чтобы было куда поставить эту ГРЕБАНУЮ КРОВАТЬ!» Достает ключи и кладет молодым на стол. Надо было видеть отца жениха. Оказалось, мать невесты забрала престарелую бабушку к себе жить, а бабулину квартиру переписали на дочь. © horror032 / Pikabu
- Эту историю рассказала знакомая — работник ЗАГСа. Шла обычная церемония, дошли до «Согласны ли вы...», жених, хихикая, ответил: «Нет, мы просто так здесь собрались». Регистратор задал вопрос еще раз, вновь получил «Ну нет же» и смех. Ну нет так нет, далее прозвучали слова, что в соответствии с желанием такого-то (Ф. И. О.) брак не может быть зарегистрирован, просьба покинуть зал. Вот тут все и очнулись. Все попытки уговорить регистратора не имели успеха. Так что не шутите в ЗАГСах. © fayruzov / Pikabu
- Второй день свадьбы, интеллигентная семья, собрались в узком кругу. Папа невесты хочет сказать тост и начинает, что вот Сократ сказал, жениться обязательно надо, попадется хорошая жена — будешь счастлив, попадется плохая — станешь философом... «И это говорит профессор философии!» — громко объявляет мама невесты. «Ой, дорогая, я как-то не подумал!» © BzikEnd / Pikabu
- Я свадебный фотограф. Мы с тамадой на одной из остановок вышли из свадебного автобуса, чтобы дойти до магазина, и сказали в шутку: «Ну все, пока, мы ушли». Спустя 5 минут я стою в очереди на кассу, ко мне подходит тамада и дает команду держаться, потому что сейчас будет ржака. Автобус наш, говорит, уехал. Без нас. На вопрос «Как?» ответом мне был нервный смех. Никого не смутило, что в самом начале дня тамада с фотографом просто помахали ручкой и ушли. Пофиг, гуляем дальше. Взяли такси, догнали свадьбу. А там картина маслом: вся толпа самостоятельно выстроилась для общей фотографии. И все вертят головами по сторонам: «А где фотограф? Может, ему тамада позвонит?» До конца свадьбы мы с тамадой больше не шутили. © AztekBlind / Pikabu
- Банкет, идут поздравления. Встает брюнетка в откровенном платье и в микрофон громко заявляет: «Ира, я так счастлива, что ты вышла замуж за Сашу! Конечно, я была удивлена, что из 2 ты выбрала именно его...» Занавес. © teora / Pikabu
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Сидим на сборах невесты. Нас 4: я, невеста, ее мама и бабушка. Невеста смотрит в окно:
— Ой, дождик пошел!
Мама:
— Это к счастью, дочка!
Бабушка, не отрываясь от телевизора:
— А я знаю, что, когда дождь начинается, значит, стерва замуж выходит. © teora / Pikabu
А какие истории со свадеб есть у вас?
Фото на превью KELENY / Shutterstock, horror032 / Pikabu