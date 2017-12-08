20 наглядных сравнений, которые заставят вас усомниться в собственных желаниях

Есть вещи, которые разрекламировали настолько, что их хочется приобрести почти всем. Новые модели смартфонов, брендовые сумочки, гироскутеры, дроны — эти и другие предметы вызывают огромный интерес у покупателей, а за некоторыми даже выстраиваются очереди.

AdMe.ru сравнил самые популярные предметы современности с привычными или неожиданными товарами и услугами. Вы удивитесь, сколько всего можно купить по цене нашумевшего гаджета или товара от мирового бренда!

iPhone X и альпака

iPhone X и 2 393 куриных крылышка из KFC

Apple Watch и 2 км пузырчатой пленки

MacBook Air и пони

Tesla S и личный остров

3D-принтер и большая машина для готовки сладкой ваты

Гироскутер и 300 кг макарон

Google Glass и 880 билетов в кино

Шлем виртуальной реальности от Playstation и щенок корги

Камера GoPro и машина для готовки попкорна

Лабутены и 20-граммовый слиток золота

Сумка Gucci и 15 дней в Диснейленде

Samsung S8+ и 9 месяцев без уборки

Moleskine и 100 чупа-чупсов

Сегвей и 800 киндер-сюрпризов

Часы Daniel Wellington и 203 тюбика зубной пасты

Chanel No.5 и страус

Квадрокоптер и 111 пар носков

Ночь в номере люкс в отеле Hilton и 4 полета в Париж

Хbox и 96 чашек латте в Starbucks

Какие сравнения впечатлили вас больше всего? Расскажите нам в комментариях!

Фото на превью pixabay.com, Wikipedia

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