20 наглядных сравнений, которые заставят вас усомниться в собственных желаниях
Есть вещи, которые разрекламировали настолько, что их хочется приобрести почти всем. Новые модели смартфонов, брендовые сумочки, гироскутеры, дроны — эти и другие предметы вызывают огромный интерес у покупателей, а за некоторыми даже выстраиваются очереди.
AdMe.ru сравнил самые популярные предметы современности с привычными или неожиданными товарами и услугами. Вы удивитесь, сколько всего можно купить по цене нашумевшего гаджета или товара от мирового бренда!
iPhone X и альпака
iPhone X и 2 393 куриных крылышка из KFC
Apple Watch и 2 км пузырчатой пленки
MacBook Air и пони
Tesla S и личный остров
3D-принтер и большая машина для готовки сладкой ваты
Гироскутер и 300 кг макарон
Google Glass и 880 билетов в кино
Шлем виртуальной реальности от Playstation и щенок корги
Камера GoPro и машина для готовки попкорна
Лабутены и 20-граммовый слиток золота
Сумка Gucci и 15 дней в Диснейленде
Samsung S8+ и 9 месяцев без уборки
Moleskine и 100 чупа-чупсов
Сегвей и 800 киндер-сюрпризов
Часы Daniel Wellington и 203 тюбика зубной пасты
Chanel No.5 и страус
Квадрокоптер и 111 пар носков
Ночь в номере люкс в отеле Hilton и 4 полета в Париж
Хbox и 96 чашек латте в Starbucks
Какие сравнения впечатлили вас больше всего? Расскажите нам в комментариях!
Фото на превью pixabay.com, Wikipedia