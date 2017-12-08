20 наглядных сравнений, которые заставят вас усомниться в собственных желаниях

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Есть вещи, которые разрекламировали настолько, что их хочется приобрести почти всем. Новые модели смартфонов, брендовые сумочки, гироскутеры, дроны — эти и другие предметы вызывают огромный интерес у покупателей, а за некоторыми даже выстраиваются очереди.

AdMe.ru сравнил самые популярные предметы современности с привычными или неожиданными товарами и услугами. Вы удивитесь, сколько всего можно купить по цене нашумевшего гаджета или товара от мирового бренда!