20+ историй о женщинах, которые вышли замуж и бонусом получили не свекровь, а вторую мать
В народе об отношениях жены с мамой супруга говорят: «Свекровь злится, что невестка веселится». Но так ли это на самом деле? Сколько людей, столько и мнений. Но всегда находятся удачные примеры, которые легко развеют самые дремучие стереотипы.
Мы в AdMe.ru уверены, что иногда новоиспеченные родственники могут стать такими же близкими, как и кровные. Героини нашей сегодняшней подборки — хорошие и душевные свекрови, которые не оставляют шанса любителям скабрезных шуток.
- Пришла уставшая с работы домой. По дороге думала, что же приготовить на ужин, ведь уже поздно. Приезжаю домой, а там квартира убрана, дети уже искупались и свекровь запекла курицу с овощами. Я счастлива. © my_kokoro / Twitter
- После свадьбы мы жили вместе со свекровью 8 месяцев, но, когда она увидела, что мы с мужем ежедневно тратим по 4 часа на то, чтобы добраться до офиса, предложила переехать в квартиру недалеко от нашей работы. Свекровь сказала, пусть не получится видеться с нами каждый день, это не значит, что она будет меньше нас любить. А еще она мой стилист. Я люблю всю одежду, которую она мне дарит, у нее потрясающий вкус. © Anjana Ghosh / Quora
- Сегодня слышала, как свекровь сказала мужу: «Я не голодна, но она так хорошо готовит обычно, что я попробую все». Где моя корона? © Chereshnya_A / Twitter
- Моя свекровь была моей лучшей подругой. Когда она со своим мужем пришла на нашу свадьбу, отвела меня в сторону и сказала: «Ты мне очень нравишься. Пожалуйста, не выходи за него замуж». О, как я жалею, что не послушала ее! Когда я развелась с мужем 3 года спустя, она встала на мою сторону и даже предложила свидетельские показания от моего имени, если дело дойдет до суда. Мы близко дружили более 25 лет. А когда у свекрови диагностировали болезнь Альцгеймера, я звонила ей несколько раз в неделю и слушала ее до тех пор, пока она не перестала меня узнавать. © Victoria Mellody / Quora
- Дети уже неделю тусят у родителей мужа. Я ожидала массы замечаний. Вчера спрашиваю у свекрови: «Как себя ведут?» А она отвечает: «Очень хорошо. С твоим воспитанием не может быть иначе». О-о-о, не лопнуть бы от гордости. © Chereshnya_A / Twitter
- Меня ночью беременную отвезли в больницу в другой город. Утром заползает медсестра, тянет баул и ворчит на всю палату. А там 4 трехлитровых баллона огурцов с помидорами, посуда была тоже — салатники огромные. Хорошо, что ложку положили, а не половник. Вот такая у меня золотая свекровь. Ели всей палатой из 6 человек. © Татьяна Сгибнева / Facebook
- Моя свекровь умерла от рака. Она была самой удивительной женщиной из всех, кого я когда-либо знала. У меня были очень токсичные отношения с мамой, и свекровь взяла на себя обязательство подарить мне материнскую любовь. Она водила меня по магазинам, смеялась вместе со мной, слушала, как я плачу. Когда она заболела, мы с мужем переехали, чтобы ухаживать за ней. Накануне своего ухода она написала моим родителям письмо о том, какая я замечательная. © Hallucinatory_Peguin / Reddit
- Когда мои родители поженились, они решили, что будут жить со свекровью. И вот свадьба, потом 2-й день. А на 3-й их пригласили на день рождения к другу. Приходят они вечером домой, а на столе записка: «Я вышла замуж!» Свекровь собрала вещи и переехала к мужчине, который давно за ней ухаживал. Это был самый лучший подарок на свадьбу. © «Подслушано» / Ideer
- У меня прекрасная свекровь. Я уж не говорю о том, что она всегда меня поддерживает. Я как-то пришла домой раньше, а она с моим мужем по скайпу говорит. То есть они не знают, что я дома. И вот я слышу: «Максим, не обижай Леночку. Почему ты без дела сидишь, что, по дому работы нет? Ты должен помогать Лене, нечего бездельничать». И она воспитала прекрасных сыновей, настоящих мужчин. Спасибо ей огромное! Мы живем на разных континентах, но, когда она уезжала от нас после 2 недель, я плакала. © Елена Тихонова / Facebook
- Обожаю свою свекровь. С ней можно поругаться, помириться, поплакать, поговорить обо всем и ни о чем, и все это за один день. © Ekaterinas1205 / Twitter
- У моей свекрови была очень тяжелая жизнь, но она не жалуется. До сих пор работает, преподает, хотя ей уже за 70. Никогда не лезла в жизнь детей, не контролировала, не зудела. Однако она всегда жила мыслью «все детям и внукам». Всегда помогала, не отказывала в меру возможностей. В прошлом году мы с мужем свозили его родителей в Турцию, впервые в жизни они побывали за границей. Сколько было восторгов! Такими счастливыми я не видела их за все 8 лет знакомства. А по возвращении случилось невообразимое. Они поняли, что жить можно по-другому, можно наконец подумать о себе. Записались на курсы похудения, в бассейн, на аэробику. Свекровь похудела так, как всегда мечтала, свекор занялся своим хобби. У них буквально горят глаза! И мне невероятно приятно видеть эту метаморфозу. Они заслужили! Теперь они копят на следующую поездку в свой отпуск. © LuriaChan / Pikabu
- Я болела и ничего не делала по дому. Разбросанные игрушки и немытая посуда — вот что увидела свекровь, когда пришла к нам впервые в гости. Я жутко переживала. И вот узнаю, что именно в тот день свекровь решила, что я та самая, ведь она пришла без предупреждения, а ванная, плита и унитаз были идеально чистыми. На полках не было пыли, а чай мы пили с домашними блинами. © «Подслушано» / Ideer
- Сидим со свекровью на кухне. Вдруг приходит друг мужа и зовет его в гараж. Наблюдаю, как мой достает новые шмотки и идет на балкон с другом. Свекровь, видя, что мое настроение падает, как стрелка на спидометре, говорит: «Пока он на балконе, замочи все его брюки в ванной». Мачо остался дома в трениках с вытянутыми коленками! © «Подслушано» / Ideer
- После знакомства свекровь только наблюдала за мной и не разговаривала. Я думала, что не приняла меня. Когда мы с мужем сильно поругались и дело чуть до развода не дошло, мы не развелись только потому, что свекровь сказала: «Она самое ценное, что у тебя есть. Береги ее!» © «Подслушано» / Ideer
- 3 года привыкнуть не могу к тому, что, зная о неромантичности и забывчивости моего мужа, свекровь на все праздники дарит мне цветы. Даже сегодня. Окей, гугл, как избавиться от неловкости? © chertovka00 / Twitter
- О таких отношениях, как у нас со свекровью, пожалуй, мечтает каждая невестка. Я вышла замуж за ее любимого сына, а это, как показывают многие отношения (и сюжеты фильмов), может превратиться в катастрофу. Но мы с ней, наоборот, сблизились. Забавно, но у нас оказалось много общего, вплоть до моих излюбленных хобби — рукоделия и живописи. Мы с ней постоянно обмениваемся идеями и советами по электронной почте. Я не расстраиваюсь из-за того, что мой муж женился на той, кто похож на его маму. © Anonymous / Quora
- Я просто обожаю свою свекровь! Недавно были в гостях. Сижу в комнате, крашусь. Свекровь: «Солнышко, зачем ты красишься?» Я: «Мои синяки, морщинки и прыщи не скрыть даже под театральным гримом, выхожу из ситуации». Свекровь: «Ты слишком строга к себе, ты у меня и так милашка». © haunted_house23 / Twitter
- Cвекровь называет меня кыргызской Наоми Кэмпбелл. Она искренне считает, что я должна заниматься моделингом. А когда напоминаю про свой нос, она говорит: «Сейчас же модно иметь хотя бы один недостаток и гордиться этим». © Peri_Adan / Twitter
- Как-то раз стою на остановке, рядом девушка по телефону болтает. Через слово «мамочка-мамулечка», очень ласково, но на вы. Но ладно, какое мое дело, как люди в семье общаются. А потом ее, видимо, спросили, чем она сейчас занята. И она вдруг с лютой ненавистью в голосе отвечает: «Да мне к матери надо заехать». И тут я понимаю, что мамочка-мамулечка — это не мама, а свекровь... © Линдгрен / AdMe.ru
- Свекровь очень быстро заменила мне маму. Несмотря на то что мы живем далеко друг от друга, ежедневно общаемся по скайпу. Когда я вышла замуж, не умела даже сварить яйцо. Но стоило мне сказать, что я хочу научиться готовить, как она с радостью полдня проговорила со мной по телефону, объясняя, как и что делать. © Paulla Filip TavosKhan / Quora
- Я в 5:30 утра смотрю на квартиру после 2-часового укачивания орущего ребенка. Кругом разбросаны грелки, пеленки, памперсы, соски. Ногу холодят штаны, которые она мне намочила за те 5 секунд, что была без памперса. Успокаивает одно: свекровь записала нас с мужем на завтра в спа, а сама 2 часа посидит с Агатой. После сегодняшнего вечера и ночи это особенно актуально. © solar_circle / Twitter
- Обожаемая свекровь прислала мне из деревни мешок огурцов, яблок, кучу яиц, курицу и денег, чтобы купить себе чего-нибудь. Иногда мне кажется, что я чего-то не знаю и она меня подкупает, чтобы я ей сына не вернула. © miumiat / Twitter
А вам повезло со свекровью? Поделитесь вашими историями в комментариях.
Фото на превью «Подслушано» / Ideer