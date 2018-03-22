20 фото, происходящее на которых поймут только люди с очень богатой фантазией

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Иногда, посмотрев на некоторые фотографии, не совсем понимаешь, что же хотели сказать автор и герои кадра. Сегодня мы покажем вам порцию таких снимков, сюжеты которых, мягко говоря, необычны. Может быть, вам удастся разгадать смысл этих загадочных кадров и поведать его другим.

AdMe.ru делится подборкой снимков, на которых запечатлены очень странные события.

20. С такой защитой ни один враг не пройдет

19. Царь макаронной моды

18. Что это? Свадьба, на которой вместо колец гамбургеры?

17. Интересно, куда ведет эта дверь

16. Это самая милая версия цербера

15. Если бы был конкурс нелепого фотошопа, мы знаем, кто бы в нем выиграл

14. Такую улыбку точно не забудешь

13. Что вы можете сказать об этом?

12. Этот кадр вызывает беспокойство

11. Плащ-палатка нового поколения

10. Когда в комплектацию машины не входила пепельница

9.

Теорема: у меня большой рот.

Доказательство:

8. Когда можешь печатать не только с закрытыми глазами, но и с отвернутым монитором

7. Модель, скорее всего, будет недовольна

6. Мне одному кажется, что тут что-то не так?

5. Сторонник теории заговора в действии

4. Когда нашел свою суперспособность

3. Аттракцион невиданного безумия

2. Похоже, кто-то пытается замолить грехи перед картофельным богом

1. То чувство, когда можешь позволить себе занять весь самолет

А вы когда-нибудь становились свидетелями подобных случаев? Делитесь своими снимками.