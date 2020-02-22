20+ фактов об английском языке от опытного лингвиста, о которых вам не расскажут ни в одной школе

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Лингвист, преподаватель иностранных языков и культур Кристина Констанденкова публикует в твиттере удивительные факты об английском языке. Иностранные языки — это ее стихия с детства, книги и фильмы она предпочитает на языке оригинала. Интересуется историей языка и собирает необычные факты о нем.

Мы в AdMe.ru уверены, что о многих особенностях английского языка вы до этого не знали.

Почему названия животных и их мяса разнятся (типа cow — beef, pig — pork, calf — veal)? Да потому что с 1066 по 1399 год (то есть от Вильгельма Завоевателя до Генриха IV) вся знать говорила на французском. А вот обычные люди использовали англосаксонскую речь. Выходит, выращивали зверей крестьяне, говорящие на английском языке, а когда они (животные) доходили в приготовленном виде до стола дворян, то мясо приобретало французское название.

Французов, как мы знаем, англичане не очень любят. И вот то, что у нас зовется «уйти по-английски», англичане назовут to take French leave. А французы вроде говорят filer à l’anglaise.

Когда вы изучали артикли, вам точно говорили, что они не используются с именами людей. Врали бессовестно. Использовать можно, но редко. К примеру, THE Alexander Petrov будет означать именно ТОТ САМЫЙ Александр Петров, а не просто Сашка из первого подъезда. А вот неопределенный артикль «a» перед именем как раз будет значить «просто некий». Типа там к вам пришел какой-то Александр Петров (an Alexander Petrov).

Многие ошибочно полагают, что по-английски все обращаются друг к другу на ты (you) и в языке нет формы «вы». Технически это как раз наоборот. Вспомните, форма 2-го лица у глаголов совпадает с множественным. И слово «ты» было — thou / thee. Сейчас не употребляется.

Куда же без произношения. X в начале слова почти всегда читается как Z, поэтому «зиракс», а не «ксерокс» (zeeuh-roks), ну и по мелочи: xylophone — zai-luh-fown, xenophobia — zeh-nuh-fow-bee-uh. И да, королева воинов из нашего детства — по-английски ЗИНА.

Коль речь зашла о сильных женщинах. Фирма Nike названа в честь богини победы, поэтому в англоязычном мире название звучит как «Найки», а не «Найк».

Английские орфография и произношение иногда делают больно. К примеру, есть слова though, rough, cough, through, bough, thorough. В них последние 4 буквы одинаковые, но ни одно слово из этого списка не рифмуется с другими.

Минутка мнемотехники. Путаетесь в little / a little / few / a few? Тут что важно: little и few — «мало», в смысле «недостаточно», а вот a little и a few — «мало», но уже побольше, сойдет. Как запомнить? В a little и a few букв больше, чем в little и few, вот и означают они величину побольше.

Ложные друзья переводчика. Неиссякаемая тема. Sympathy — это «сочувствие», а не «симпатия», fabric — «ткань», а не «фабрика», prospect — «перспектива», а не «проспект», biscuit — «печенье», а не «бисквит», наконец, accurate — это «точный», а не «аккуратный».

В английском очень развито словостяжение, рождающее так называемые «слова-портмоне», состоящие из 2 частей. Brunch = breakfast + lunch, smog = smoke + fog, Tanzania, кстати, это тоже Tanganyika + Zanzibar. Ну и из новейшего — Megxit. Изящно!

Если чей-то муж или жена ходит в public house, не торопитесь осуждать. Public house, то есть «место сбора публики», сейчас сокращено до известного всем слова pub, куда, впрочем, ходят и мужья, и жены. А вот публичный дом — это brothel.

Со словом Dutch есть 2 классных выражения. To go Dutch — это «разделить счет в ресторане», когда каждый платит за себя. Dutch courage — либо «алкоголь, выпитый для храбрости», либо само состояние смелости после выпивки.

Про американский английский. Там есть чудесное название майки-алкоголички — Wife-beater. Дословно — «избивающий жену». Чую, скоро радикальные движения доберутся и до этого и слово объявят вне закона. В Англии майка — vest, а в Америке vest — жилетка. В то время как в Англии жилетка — waistcoat.

Еще британцы часто создают и используют сокращенные уменьшительно-ласкательные слова, типа wellies — как сокращение от Wellington boots, brolly — от umbrella. Но особенно этим грешат в Австралии. У них там и avo вместо авокадо, и Barbie в смысле Barbecue. На этом фоне veggies вместо vegetables — вообще раз плюнуть. Кстати, «раз плюнуть» по-английски — это a piece of cake, easy-peasy lemon squeezy, duck soup ну и еще примерно тысячи вариантов, но эти какие-то съедобные.

Вечная ошибка многих — неисчислимые существительные. Если с водой или мукой примерно все ясно, то как быть с деньгами, новостями и тостами? Никак. Запомнить, что они всегда грамматически в единственном числе. Money / news is, не are. Почему так? Типа деньги ж можно посчитать, особенно чужие. Дело в том, что концепция исчисляемого подразумевает возможность посчитать предмет самим собой (штуками). Деньги считаются фунтами, евро, тугриками, но не «деньгой». Как и вода — литрами. Поэтому неисчисляемое.

А чем считать новости и советы? News, advice, furniture, toast и иже с ними (видимо, эта неисчисляемость ему передалась по наследству от bread) считаются кусочками, то есть a piece of. На русском «кусок совета / новости» звучит дико, но что делать.

Про advice. Это совет, а глагол «советовать» — to advise, со звонким z в окончании. По аналогии работает practice — to practise. Та же история с f / v и озвончением в произношении: relief — to relieve, belief — to believe, grief — to grieve.

Еще про глаголы. Есть тип возвратного глагола с частицей «себя»: чувствовать себя. Пытаясь перевести «я чувствую себя» по кальке, получаем I feel myself. Не лучший вариант. Feel в переходной форме (когда после него еще стоит существительное / местоимение) означает скорее «щупать», а не «чувствовать». В лучшем случае получится «я щупаю себя».

Единственный город, название которого употребляется с определенным артиклем the, — Гаага. The Hague.

Еще лайфхак для запоминания (хорош для начинающих): пара this / that. Th i s находится бл и зко, th a t — д а леко.

s находится бл зко, th t — д леко. Как-то раз студент, прочитав фразу how to give a shot to a dog, удивленно спросил, зачем, мол, собаку спаивать. И это классно, потому что многозначных слов в английском много, shot — одно из них. Изначально это «выстрел / удар», но также обозначает и фотоснимок, укол, и пресловутый шот алкоголя.

Но самое универсальное, на мой взгляд, слово — get. Забыл точный глагол? Используй get. Серьезно. Это и «получить», и «добраться», и «стать», и «понять», и «купить», и «надоедать», и «наказывать», и еще примерно миллион вариантов.

Еще заметка об изящности языка. В английском все родственники, «приобретенные» в браке, называются in-laws (по закону стали родней вам). Mother-in-law, brother-in-law, son-in-law... И никаких золовок, своячениц и десятков других слов.

Sibling. Это одновременно брат или сестра, в общем, любой родственник, рожденный вашими родителями. В русский его уже «привнесли» — часто встречаю слово «сиблинги».

Любопытные параллели. Наш подопытный кролик — Guinea pig (главное, не налажать с произношением, там gi-nee). Мы говорим «китайская грамота», англичане — it’s all Greek to me; у нас «рак на горе свистит», а у них when pigs fly. Наше «ни пуха ни пера» соотносится с довольно кровожадным пожеланием Break a leg, а «как две капли воды» имеют аналог as two peas in a pod.

Мы привыкли, что слово beautiful обычно используется по отношению к женщинам, в то время как о мужчинах принято говорить handsome. Однако, если почитать Джейн Остин в оригинале, там handsome woman через одну. Но в целом так говорят о дамах сильных, пышущих здоровьем, а не о субтильных и миниатюрных.

Согласно общему правилу, наречия — это прилагательные + суффикс -ly (nice — nicely). Но есть прилагательные, оканчивающиеся на -ly: costly, friendly, lovely. Как быть с наречием в таком случае? Выход не самый изящный, но какой есть: добавляется in a... manner. In a cowardly manner — «трусливо».

Вот еще расхожее заблуждение. Мы привыкли, что слово fine как прилагательное означает «хороший», но вообще-то это еще и «тонкий». Поэтому, выбирая шампунь, будьте внимательны: for fine hair — это для тонких, а не нормальных волос.

Еще часто путают lay и lie. А запомнить легко: l a y — кл а сть, li e — л е жать. Ну и еще врать.

y — кл сть, li — л жать. Ну и еще врать. Девушки, если в Шотландии вас назвали курицей (hen), не торопитесь оскорбляться. Это такое вполне себе расхожее обращение к женщинам — типа нашей «милочки», но без пренебрежительной коннотации.