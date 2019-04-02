20 фактов, которые скрываются за таблицей Менделеева. Теперь вы не скажете, что химия — скучная наука
150 лет назад (в 1869 году) Д.И. Менделеев выступил с докладом об открытии периодического закона — взаимосвязи между свойствами химических элементов и их атомной массой. Но окончательно его вклад в науку признали только в середине 80-х годов XIX века, когда сбылись предсказания ученого об открытии новых веществ (галлия, скандия, германия). С тех пор таблица Менделеева существенно расширилась, а любая клетка в ней — результат многих лет работы исследователей из разных веков и стран.
AdMe.ru подготовил подборку фактов о таблице Менделеева, отобранных свежим взглядом. Вы даже узнаете, как она связана с географией Земли, если дочитаете до бонуса в конце статьи.
1. Названия лишь 2 элементов в таблице связаны с реальными женщинами
2. Литий — металл, который не тонет в воде (и керосине)
3. Соединения неодима меняют цвет в зависимости от освещения
4. Кристаллы йода — черные, его спиртовой раствор — желто-коричневый, а пары — фиолетовые
5. Индий настолько мягкий, что его можно откусить зубами
6. И название «индий» не имеет отношения к Индии. Все из-за цвета индиго, в который он окрашивает пламя горелки
7. О плотности элементов наглядно. Вот как выглядит 1 г разных металлов
8. Задолго до нашей эры сурьмой и ее сульфитом (антимонитом) подводили глаза и чернили брови. Жаль, что эта красота токсична
Антимонит.
9. Селен выглядит как эритроцит, борется с перхотью и даже отметился при создании красного стекла для рубиновых звезд Московского Кремля
10. Аргон — самый распространенный инертный газ на земле. С его помощью создают атмосферу, в которой не происходят реакции у элементов, чувствительных к воздуху и воде
11. Цезий невероятно химически активен (поэтому его хранят в ампулах с аргоном)
12. Уран выглядит как обычный серый металл, но его соединения действительно светятся зеленым в ультрафиолете
13. Вольфрам расплавить труднее, чем все остальные металлы. Понадобится температура около 3 400 °C (для сравнения: железо плавится при 1 500 °C)
14. Как выглядит отбеливание хлором
15. Всего лишь 2 ученых увековечили в таблице Менделеева еще при жизни
16. Ксенон считается допингом: при его вдыхании увеличивается выносливость спортсменов и эффективность тренировок
17. Европий напоминает золотистые перья. Вещества на его основе используют для защиты банкнот евро от подделок
18. Титан — один из самых твердых металлов. Его диоксид переливается всеми цветами радуги, поэтому им покрывают камни для украшений
19. В списке элементов отметился бог: в честь Тора назван торий. И древнегреческий титан Прометей, который дал имя прометию
20. Серебряная кнопка от YouTube сделана из цинка и покрыта настоящим серебром (по версии блогера-химика)
Бонус: химическая география
Названия многих химических элементов связаны со странами и географическими объектами в них:
1. США: Bk — берклий, Cf — теннессин, Lv — ливерморий.
2. Америка: Am — америций.
3. Франция: Fr — франций, Lu — лютеций, Ga — галлий.
4. Скандинавия: Sc — скандий.
5. Дания: Hf — гафний.
6. Великобритания: Sr — стронций.
7. Европа: Eu — европий.
8. Швеция: Ho — гольмий, Tb — тербий, Er — эрбий, Y — иттрий.
9. Германия: Ge — германий, Ds — дармштадтий, Hs — хассий, Re — рений.
10. Россия: Db — дубний, Mc — московий, Ru — рутений.
11. Индия: Be — бериллий.
12. Япония: Nh — нихоний.
Удалось ли нам вас удивить? Если бы в школе на уроках химии больше рассказывали о таких фактах, вы бы связали свою жизнь с этой наукой?
Фото на превью Thoisoi / Youtube, Thoisoi / Youtube