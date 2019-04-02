20 фактов, которые скрываются за таблицей Менделеева. Теперь вы не скажете, что химия — скучная наука

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150 лет назад (в 1869 году) Д.И. Менделеев выступил с докладом об открытии периодического закона — взаимосвязи между свойствами химических элементов и их атомной массой. Но окончательно его вклад в науку признали только в середине 80-х годов XIX века, когда сбылись предсказания ученого об открытии новых веществ (галлия, скандия, германия). С тех пор таблица Менделеева существенно расширилась, а любая клетка в ней — результат многих лет работы исследователей из разных веков и стран.

AdMe.ru подготовил подборку фактов о таблице Менделеева, отобранных свежим взглядом. Вы даже узнаете, как она связана с географией Земли, если дочитаете до бонуса в конце статьи.

1. Названия лишь 2 элементов в таблице связаны с реальными женщинами

2. Литий — металл, который не тонет в воде (и керосине)

3. Соединения неодима меняют цвет в зависимости от освещения

4. Кристаллы йода — черные, его спиртовой раствор — желто-коричневый, а пары — фиолетовые

5. Индий настолько мягкий, что его можно откусить зубами

6. И название «индий» не имеет отношения к Индии. Все из-за цвета индиго, в который он окрашивает пламя горелки

7. О плотности элементов наглядно. Вот как выглядит 1 г разных металлов

8. Задолго до нашей эры сурьмой и ее сульфитом (антимонитом) подводили глаза и чернили брови. Жаль, что эта красота токсична

Антимонит.

9. Селен выглядит как эритроцит, борется с перхотью и даже отметился при создании красного стекла для рубиновых звезд Московского Кремля

10. Аргон — самый распространенный инертный газ на земле. С его помощью создают атмосферу, в которой не происходят реакции у элементов, чувствительных к воздуху и воде

11. Цезий невероятно химически активен (поэтому его хранят в ампулах с аргоном)

12. Уран выглядит как обычный серый металл, но его соединения действительно светятся зеленым в ультрафиолете

13. Вольфрам расплавить труднее, чем все остальные металлы. Понадобится температура около 3 400 °C (для сравнения: железо плавится при 1 500 °C)

14. Как выглядит отбеливание хлором

15. Всего лишь 2 ученых увековечили в таблице Менделеева еще при жизни

16. Ксенон считается допингом: при его вдыхании увеличивается выносливость спортсменов и эффективность тренировок

17. Европий напоминает золотистые перья. Вещества на его основе используют для защиты банкнот евро от подделок

18. Титан — один из самых твердых металлов. Его диоксид переливается всеми цветами радуги, поэтому им покрывают камни для украшений

19. В списке элементов отметился бог: в честь Тора назван торий. И древнегреческий титан Прометей, который дал имя прометию

20. Серебряная кнопка от YouTube сделана из цинка и покрыта настоящим серебром (по версии блогера-химика)

Бонус: химическая география

Названия многих химических элементов связаны со странами и географическими объектами в них: 1. США: Bk — берклий, Cf — теннессин, Lv — ливерморий. 2. Америка: Am — америций. 3. Франция: Fr — франций, Lu — лютеций, Ga — галлий. 4. Скандинавия: Sc — скандий. 5. Дания: Hf — гафний. 6. Великобритания: Sr — стронций. 7. Европа: Eu — европий. 8. Швеция: Ho — гольмий, Tb — тербий, Er — эрбий, Y — иттрий. 9. Германия: Ge — германий, Ds — дармштадтий, Hs — хассий, Re — рений. 10. Россия: Db — дубний, Mc — московий, Ru — рутений. 11. Индия: Be — бериллий. 12. Япония: Nh — нихоний.