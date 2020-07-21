20+ девушек, которые исправили всего одну деталь во внешности. И теперь даже не верится, что на фото один и тот же человек

Не каждой девушке от природы достается идеальный нос. Благо что в силах человека изменить его длину и форму. Конечно, при желании и наличии нужной суммы денег. Ринопластика входит в топ-5 наиболее популярных процедур пластической хирургии. Эта операция настолько сильно может преобразить внешность, что с трудом верится, что на снимках один и тот же человек.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии девушек, которые доказали на собственном примере, что пластика носа творит чудеса.

Доктор Джуан Арриэта (Juan Arrieta)

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5. «Разница между фотографиями — 3 месяца»

6. «13 лет назад я сделала ринопластику. Вот фото до и после »

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11. «2 года после ринопластики. Изменения так прекрасны»

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Доктор А. Бугра Ченгиз (A. Buğra Cengiz)

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Доктор Бенджамин Брэдфорд (Benjamin Bradford)

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Доктор Тургут Юсе (Turgut Yüce)

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Доктор Фахриддин Облокулов

23. «Я мечтала сделать себе ринопластику еще со школы, мне никогда не нравился мой нос»

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