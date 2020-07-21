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20+ девушек, которые исправили всего одну деталь во внешности. И теперь даже не верится, что на фото один и тот же человек

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Не каждой девушке от природы достается идеальный нос. Благо что в силах человека изменить его длину и форму. Конечно, при желании и наличии нужной суммы денег. Ринопластика входит в топ-5 наиболее популярных процедур пластической хирургии. Эта операция настолько сильно может преобразить внешность, что с трудом верится, что на снимках один и тот же человек.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии девушек, которые доказали на собственном примере, что пластика носа творит чудеса.

Доктор Джуан Арриэта (Juan Arrieta)

1.

© drjuanarrieta / instagram

2.

© drjuanarrieta / instagram

3.

© drjuanarrieta / instagram

4.

© drjuanarrieta / instagram

5. «Разница между фотографиями — 3 месяца»

© drjuanarrieta / instagram

6. «13 лет назад я сделала ринопластику. Вот фото до и после »

© drjuanarrieta / instagram

7.

© drjuanarrieta / instagram

8.

© drjuanarrieta / instagram

9.

© drjuanarrieta / instagram

10.

© drjuanarrieta / instagram

11. «2 года после ринопластики. Изменения так прекрасны»

© drjuanarrieta / instagram

12.

© drjuanarrieta / instagram

Доктор А. Бугра Ченгиз (A. Buğra Cengiz)

13.

© op.dr.abugracengiz / instagram

14.

© op.dr.abugracengiz / instagram

15.

© op.dr.abugracengiz / instagram

Доктор Бенджамин Брэдфорд (Benjamin Bradford)

16.

© drbenbradford / instagram

17.

© drbenbradford / instagram

Доктор Тургут Юсе (Turgut Yüce)

18.

© drturgutyuce / instagram

19.

© drturgutyuce / instagram

20.

© drturgutyuce / instagram

21.

© drturgutyuce / instagram

22.

© drturgutyuce / instagram

Доктор Фахриддин Облокулов

23. «Я мечтала сделать себе ринопластику еще со школы, мне никогда не нравился мой нос»

© doctor_fahriddin / instagram

24.

© doctor_fahriddin / instagram

25.

© doctor_fahriddin / instagram

Как вы думаете, девушкам из нашей статьи стоило идти на жертвы ради красоты? Или вам больше понравились их фотографии, сделанные до пластики?

Фото на превью drjuanarrieta / instagram
53372475
34k