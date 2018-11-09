20+ твитов от девушки, которая все детство провела в глухом лесу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас есть детские воспоминания, которые мы бережно храним в своей памяти как самое сокровенное. А есть истории, которыми просто нельзя не поделиться. О жизни в тайге и необычных детских забавах рассказала пользователям твиттера иллюстратор из Томска Анна Пугачева. Ироничные твиты заставляют грустить, удивляться, радоваться и немного завидовать этой девушке. Пожалуй, такое детство мечтал бы провести каждый.

С разрешения автора AdMe.ru делится историями девочки, которая провела детство в лесу.

Моей маме было некогда возиться со мной в младенчестве: у нее были еще дети коров, свиней, кроликов, куриц, собак и кошек. Коляску со мной выставляли в сени при любой погоде.

В моих руках была отцовская столярка с пилами, ножовками, шлифовальным кругом, циркулярной пилой. Все пальцы в шрамах, но очень многое умею делать.

Отец сам делал мне игрушки из дерева и металлических штук: «Беларус», вездеход, ружье-двухстволка-вертикалка, самокат.

Я каталась на свиньях и купалась с ними в одном маленьком пруду. Против была только бабушка: «Аня, иди катайся на чужих!»

У меня всегда был противоэнцефалитный костюм. Всегда. А это пруд для купания со свиньями.

Я хорошо дружила с одним дедушкой, он был очень добрый. У него был дом на реке и лиственницы. Он несколько раз сидел в тюрьме за то, что лечил зубы людям.

Городская бабушка учила в трудколонии девушек шить и все детство пугала меня, что посадит в тюрьму, если буду себя плохо вести.

Я умею ставить капканы с тех времен, когда даже не ходила в школу. И по своей тупости вечно сама в них попадала пальцами. Они стояли в амбаре от мышей в мешке с кедровыми орехами.

«Ань, сходи сбей осиные гнезда в ларе, а то вдруг Надю покусают».

Про психологическое оружие: до 12 лет я слушала только детские сказки, «Вороваек», Шер и «Лесоповал». Других кассет дома не было. Поэтому я люблю читать книги.

Я заработала первые 16 рублей, когда еще в школу не ходила: сдала 8 кг сосновых шишек в лесничество.

Собирала металлолом по заброшенным домам, с детства отличаю дюраль, медь и алюминий.

В классе было 6 человек. Родители отдали в школу на год позже, чтобы [детей] было 6, а не 2.

Зимой в школе часто было так холодно, что дети сидели в верхней одежде и писали карандашами, потому что ручки писать переставали. Перемерзала труба, которая шла от котельной к школе.

Моя первая любовь — тракторист дядя Антоша. Как не полюбить человека, который держит на ходу трелевочник, «Кировец», «Беларус», ЗИЛ и еще кучу всего.

Мой отец всегда лечил нас сам, больше было некому. Перед 3-м классом вправил перелом руки, хорошо вправил. Самые ходовые лекарства — настойка березовых почек, керосин самолетный, барсучий жир и активированный уголь.

Очень часто из-за непогоды вырубало электричество, заваливало ЛЭП, которая шла к поселению. Свечи и дровяная печь — это было прямо огонь.

Было нормой играть в заброшенных домах. В 3-м классе насквозь проколола ногу в очень старом доме.

Как-то собрала пацанов играть в снежки. Грязью. Наутро крепко получила, потому что весь класс не пришел в школу — конъюнктивит.

В 6 лет я повела маминого городского брата с его женой за грибами. Они были в шоке, особенно когда я снимала с себя клещей и говорила: «Давайте на вас тоже посмотрим».

Я различаю всех животных, которых можно встретить в тайге. Отец — охотник, он научил меня уважать все живое, как ни странно, конечно.

В 6 лет на рыбалке я завалилась в воду, проверяя сети, и ревела, что меня больше не возьмут.

Было нормально есть сырую рыбу и мясо замороженное — строганину. До сих пор ем сырое.

Хочешь писать — иди на улицу в деревянный туалет, даже в минус 30.

Если весной кто-то сильно заболевал или рожал, то за ним прилетал вертолет. Вертолет — это очень круто!

Если ты хочешь купаться, то вон котлован. Правда, там пиявки маленькие, но ты же хочешь купаться! И корова туда тоже купаться придет и пить воду — но ты же хочешь купаться.

Я могла уйти в тайгу за грибами или выгуливать охотничьих собак одна в 6 лет. Один раз провалилась в болоте и меня вытянул молодой пес, которого я водила на поводке, потому что боялась, что он сбежит.

Отец брал меня с собой проверять капканы за 13 км от дома в 8 лет. Мы гнались за лосем, но тот ушел. И хорошо в целом.

Отец брал меня помогать тушить лесные пожары, такие, тлеющие уже.

Еще до школы помогала отцу пилить бревна на чурки и колоть дрова. А я как бы очень мелкая, и до переезда в Томск у меня был жуткий недовес.

С борта этого ЗИЛа меня однажды тошнило речной водой, потому что я чуть не утонула. Папа сказал: «Только маме не говори».

Папа отлично научил меня выживать в лесу: я еще в школу не ходила, а уже могла ориентироваться и питаться. Уходила на 3–4 км от дома в лес.

Папа научил меня драться и не бояться ничего. Я достаточно свободно махалась с пацанами выше меня.

Мои родители не парились: мы ходили на болото собирать клюкву, а на кочках мха было очень много гадюк. "Ань, руками не трогай". И не то чтобы я шибко хотела...

«Ань, а зачем тебе доски и почему ты их тащишь на болото?! А-а, ты домик на дереве строить будешь... Сестру с собой возьми».

Уверены, у вас тоже есть интересные детские истории. Делитесь ими в комментариях.