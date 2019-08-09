20+ цитат из пьес Леонида Филатова, над которыми хочется сначала смеяться, а потом долго думать

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Каждая новая пьеса или стихотворение Леонида Филатова всегда становились настоящим событием. Легкие и остроумные фразы мгновенно уходили в народ и звучали на каждом углу. Правда, после очередного приступа веселья над незадачливыми героями обычно возникал вопрос: «А не над собой ли мы смеемся?» Вот и думай, то ли сказка это была, то ли философская притча.

Мы в AdMe.ru тоже неровно дышим к произведениям Филатова. Поэтому вместе с вами с удовольствием перечитаем известные фрагменты из его юмористических пьес. А в бонусе к этой статье автор «Федота-стрельца...» и «Любви к трем апельсинам» сам признается, можно ли представить этот мир без шуток.

Про Федота-стрельца, удалого молодца

  • Дак ведь бабьи-то суды про мужчин всегда худы.
    Ты в себе не сумлевайся, ты любовник хоть куды.
    Гордый профиль, твердый шаг, со спины — так чистый шах.
    Только сдвинь корону набок, чтоб не висла на ушах!

  • Я — фольклорный элемент,
    У меня есть документ.

  • Вот не стану есть икру,
    Как обычно, по ведру
    И на почве истощенья
    Захвораю и помру!

  • Без меня не унывай.
    Чаще фикус поливай!

  • Ну случайно, ну шутя
    Сбилась с верного путя!
    Так ведь я — дитя природы,
    Пусть дурное, но — дитя!

  • Ты у нас такой дурак
    По субботам али как?

  • Захворала — не беда. Съешь лягушку из пруда.
    Нет надежней медицины, чем природная среда.

  • Ты, дружок, тово, видать!
    От себя да чтоб устать?
    Да с неглупым человеком
    Можно сутки проболтать!

Любовь к трем апельсинам

  • Поверьте мне, что ваш смешной дружок
    Уместен здесь, как в морге драмкружок!
  • Эге! У вас в компании, ребята,
    Начальства что-то стало многовато.
    Вас двое и всего один слуга -
    И это на пятьсот квадратных га.
  • Да, я дурак, я клоун, я паяц,
    Зато смеюсь над всеми не боясь.
  • Он говорит, что в нынешней эпохе
    Из-под контроля вышли даже блохи.
  • Врачи его лечили так и этак,
    Другой давно бы помер от таблеток.
  • Задачка, черт возьми, немногим проще,
    Чем отыскать кокос в сосновой роще!
  • Невесты — это все же не меню,
    И их нельзя менять шесть раз на дню!

Золушка до и после

  • При виде блеска города Парижа,
    При виде власти, славы и монет
    У некоторых сильно едет крыша.
    А дома-то под крышею и нет!
  • Тебе уже за тридцать. И не дело,
    Что ты в таких годах все Принц и Принц.
  • Беритесь за работу поживее,
    На бал не опоздала я пока.
    Я все вам приготовила, о Фея:
    Вот тыква и четыре кабачка.
  • Десятый час, а ты еще в постели.
    Режим дворцовой жизни не таков.
  • К тому же я больна, совсем разбита.
    В желудке острый спазм, во лбу мигрень.
    А если говорить совсем открыто,
    То мне при сем при том еще и лень.
  • Держите руку выше. Не на попе.
    Рука на попе — это моветон.

Моцарт и Сальери

  • — Будь тут кирпич, я и кирпич бы бросил!
    — А вдруг в лицо попал бы сгоряча?
    — Да у тебя лицо не то что просит,
    А требует буквально кирпича!
  • Завистники, завистники достали:
    Куда ни ткни — завистники одни!
  • Я выпил яд. Но завтра оклемаюсь.
    Подумаешь, отравленный глоток.
    Ну, может, животом чуток помаюсь,
    Ну, может, пронесет меня чуток.
  • — Коллеги к вам испытывают зависть?
    — Им ничего другого не дано.
    Бах — лжец, Шопен — подлец, Бизе — мерзавец,
    Ну а Гуно... оно и есть — Гуно!

Бонус: «Ну можно ли представить мир без шуток?»

Ну можно ли представить мир без шуток?!
Да он без шуток был бы просто жуток!..
Когда на сердце холод, страх и тьма,
Лишь юмор не дает сойти с ума.

/.../ Простой пример. У вас упадок духа.
У вас гастрит, ангина и желтуха.
Ваш дом сгорел. От вас ушла жена.
К тому же вы с большого бодуна.

А вам навстречу медленно и чинно
Высокомерный шествует мужчина.
Дурак и хам. Красавец и атлет.
Удачливый самец в расцвете лет.

/.../ Но вдруг — природы ветреной причуда! -
Над ним летит случайная пичуга
И какает сердечно и тепло
На это горделивое чело!

Очередной прохвост не вышел в дамки,
И значит, жизнь в свои вернулась рамки,
И значит, в мире есть и стыд, и честь,
И справедливость тоже в мире есть!

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