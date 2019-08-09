20+ цитат из пьес Леонида Филатова, над которыми хочется сначала смеяться, а потом долго думать

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Каждая новая пьеса или стихотворение Леонида Филатова всегда становились настоящим событием. Легкие и остроумные фразы мгновенно уходили в народ и звучали на каждом углу. Правда, после очередного приступа веселья над незадачливыми героями обычно возникал вопрос: «А не над собой ли мы смеемся?» Вот и думай, то ли сказка это была, то ли философская притча.

Мы в AdMe.ru тоже неровно дышим к произведениям Филатова. Поэтому вместе с вами с удовольствием перечитаем известные фрагменты из его юмористических пьес. А в бонусе к этой статье автор «Федота-стрельца...» и «Любви к трем апельсинам» сам признается, можно ли представить этот мир без шуток.

Про Федота-стрельца, удалого молодца

Любовь к трем апельсинам

Золушка до и после

Моцарт и Сальери

Бонус: «Ну можно ли представить мир без шуток?»

Ну можно ли представить мир без шуток?!

Да он без шуток был бы просто жуток!..

Когда на сердце холод, страх и тьма,

Лишь юмор не дает сойти с ума.



/.../ Простой пример. У вас упадок духа.

У вас гастрит, ангина и желтуха.

Ваш дом сгорел. От вас ушла жена.

К тому же вы с большого бодуна.

А вам навстречу медленно и чинно

Высокомерный шествует мужчина.

Дурак и хам. Красавец и атлет.

Удачливый самец в расцвете лет.



/.../ Но вдруг — природы ветреной причуда! -

Над ним летит случайная пичуга

И какает сердечно и тепло

На это горделивое чело!



Очередной прохвост не вышел в дамки,

И значит, жизнь в свои вернулась рамки,

И значит, в мире есть и стыд, и честь,

И справедливость тоже в мире есть!