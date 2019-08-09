20+ цитат из пьес Леонида Филатова, над которыми хочется сначала смеяться, а потом долго думать
Каждая новая пьеса или стихотворение Леонида Филатова всегда становились настоящим событием. Легкие и остроумные фразы мгновенно уходили в народ и звучали на каждом углу. Правда, после очередного приступа веселья над незадачливыми героями обычно возникал вопрос: «А не над собой ли мы смеемся?» Вот и думай, то ли сказка это была, то ли философская притча.
Мы в AdMe.ru тоже неровно дышим к произведениям Филатова. Поэтому вместе с вами с удовольствием перечитаем известные фрагменты из его юмористических пьес. А в бонусе к этой статье автор «Федота-стрельца...» и «Любви к трем апельсинам» сам признается, можно ли представить этот мир без шуток.
Про Федота-стрельца, удалого молодца
- Дак ведь бабьи-то суды про мужчин всегда худы.
Ты в себе не сумлевайся, ты любовник хоть куды.
Гордый профиль, твердый шаг, со спины — так чистый шах.
Только сдвинь корону набок, чтоб не висла на ушах!
-
Я — фольклорный элемент,
У меня есть документ.
-
Вот не стану есть икру,
Как обычно, по ведру
И на почве истощенья
Захвораю и помру!
-
Без меня не унывай.
Чаще фикус поливай!
-
Ну случайно, ну шутя
Сбилась с верного путя!
Так ведь я — дитя природы,
Пусть дурное, но — дитя!
-
Ты у нас такой дурак
По субботам али как?
-
Захворала — не беда. Съешь лягушку из пруда.
Нет надежней медицины, чем природная среда.
-
Ты, дружок, тово, видать!
От себя да чтоб устать?
Да с неглупым человеком
Можно сутки проболтать!
Любовь к трем апельсинам
- Поверьте мне, что ваш смешной дружок
Уместен здесь, как в морге драмкружок!
- Эге! У вас в компании, ребята,
Начальства что-то стало многовато.
Вас двое и всего один слуга -
И это на пятьсот квадратных га.
- Да, я дурак, я клоун, я паяц,
Зато смеюсь над всеми не боясь.
- Он говорит, что в нынешней эпохе
Из-под контроля вышли даже блохи.
- Врачи его лечили так и этак,
Другой давно бы помер от таблеток.
- Задачка, черт возьми, немногим проще,
Чем отыскать кокос в сосновой роще!
- Невесты — это все же не меню,
И их нельзя менять шесть раз на дню!
Золушка до и после
- При виде блеска города Парижа,
При виде власти, славы и монет
У некоторых сильно едет крыша.
А дома-то под крышею и нет!
- Тебе уже за тридцать. И не дело,
Что ты в таких годах все Принц и Принц.
- Беритесь за работу поживее,
На бал не опоздала я пока.
Я все вам приготовила, о Фея:
Вот тыква и четыре кабачка.
- Десятый час, а ты еще в постели.
Режим дворцовой жизни не таков.
- К тому же я больна, совсем разбита.
В желудке острый спазм, во лбу мигрень.
А если говорить совсем открыто,
То мне при сем при том еще и лень.
- Держите руку выше. Не на попе.
Рука на попе — это моветон.
Моцарт и Сальери
- — Будь тут кирпич, я и кирпич бы бросил!
— А вдруг в лицо попал бы сгоряча?
— Да у тебя лицо не то что просит,
А требует буквально кирпича!
- Завистники, завистники достали:
Куда ни ткни — завистники одни!
- Я выпил яд. Но завтра оклемаюсь.
Подумаешь, отравленный глоток.
Ну, может, животом чуток помаюсь,
Ну, может, пронесет меня чуток.
- — Коллеги к вам испытывают зависть?
— Им ничего другого не дано.
Бах — лжец, Шопен — подлец, Бизе — мерзавец,
Ну а Гуно... оно и есть — Гуно!
Бонус: «Ну можно ли представить мир без шуток?»
Ну можно ли представить мир без шуток?!
Да он без шуток был бы просто жуток!..
Когда на сердце холод, страх и тьма,
Лишь юмор не дает сойти с ума.
/.../ Простой пример. У вас упадок духа.
У вас гастрит, ангина и желтуха.
Ваш дом сгорел. От вас ушла жена.
К тому же вы с большого бодуна.
А вам навстречу медленно и чинно
Высокомерный шествует мужчина.
Дурак и хам. Красавец и атлет.
Удачливый самец в расцвете лет.
/.../ Но вдруг — природы ветреной причуда! -
Над ним летит случайная пичуга
И какает сердечно и тепло
На это горделивое чело!
Очередной прохвост не вышел в дамки,
И значит, жизнь в свои вернулась рамки,
И значит, в мире есть и стыд, и честь,
И справедливость тоже в мире есть!