20+ человек поделились самыми бредовыми стереотипами о своих странах

Я из Калифорнии. Некалифорнийцы скажут: «Вау! Я люблю пальмы и пляжи. Ты счастливчик!» Но я живу посреди пустыни. Ничего, кроме грязи, полыни и ветра со скоростью более 100 км/ч. © grand_tiremaster / reddit

Новозеландцы считают, что в России у всех стоят видеорегистраторы в машинах. Наверное, это потому, что ролики с авторегистраторов так популярны на YouTube и все их смотрят. И конечно, у них складывается впечатление, что в России все водят просто ужасно. © Natalia NZ / youtube

Я из Польши. Когда я учился в старшей школе, к нам по обмену приехали ученики из Франции. Был май, стояла жара в +35 °C, а они вышли из автобуса в мехах! Я не шучу. Они ожидали увидеть белых медведей. © Trudar / reddit