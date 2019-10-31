20+ человек поделились самыми бредовыми стереотипами о своих странах
Жизнь в других уголках Земли часто кажется нам не такой, какой она является на самом деле. Одни думают, что Флорида — это отпуск круглый год, а другие уверены, что люди на Багамах до сих пор спят в хижинах. Подобные заблуждения не оставляют равнодушными жителей разных мест земного шара, и они решили поделиться самыми запоминающимися из них.
Нам в AdMe.ru подняли настроение эти 26 историй, и мы хотим подарить и вам заряд положительных эмоций.
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Я из Калифорнии. Некалифорнийцы скажут: «Вау! Я люблю пальмы и пляжи. Ты счастливчик!» Но я живу посреди пустыни. Ничего, кроме грязи, полыни и ветра со скоростью более 100 км/ч. © grand_tiremaster / reddit
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Новозеландцы считают, что в России у всех стоят видеорегистраторы в машинах. Наверное, это потому, что ролики с авторегистраторов так популярны на YouTube и все их смотрят. И конечно, у них складывается впечатление, что в России все водят просто ужасно. © Natalia NZ / youtube
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Я из Польши. Когда я учился в старшей школе, к нам по обмену приехали ученики из Франции. Был май, стояла жара в +35 °C, а они вышли из автобуса в мехах! Я не шучу. Они ожидали увидеть белых медведей. © Trudar / reddit
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Я живу в Лас-Вегасе. Послушайте, все, что случается в Вегасе, остается в интернете и в историях местных, которые видели это. Так что не глупите. © kyothinks / reddit
- В США думают, что в России практически каждый человек блестяще владеет оружием. В России в школах учат собирать и разбирать автомат Калашникова, и я тоже умею это делать. Я показал американцам, как я разбираю и собираю автомат (раза в 4 быстрее, чем они). Смотрели они на меня со страхом. © Sususususu / pikabu
- Есть мнение, что китайцы много мусорят. Честно говоря, дома у русских обычно чище, чем у нас. Но люди, которые мусорят на улице, тоже считаются некультурными в Китае. © Tianhao / pikabu
- Я из Лас-Вегаса. Нет, мы не живем в казино. © findsarahh / reddit
- Люди уверены, что все испанцы любят, умеют и танцуют фламенко. Помимо того, что фламенко подразделяется на десяток-другой подвидов, не так уж много людей его танцует. Если это не андалузцы и не цыгане, то процент умеющих падает с высокой горки. Например, моя свекровь из Саморы вообще не танцует, а фламенко считает отстоем. И она была недовольна, когда внучка пошла в танцевальную школу. © SpainBenidorm / pikabu
- Нет, я не вижу членов мафиозных семей, бегающих по Сицилии с оружием. © rastavet / reddit
- Я из Кейптауна, Южная Африка. Когда люди слышат об Африке, они сразу представляют, что мы все здесь держим дома львят и ездим на слонах. Увы, они и понятия не имеют, что у нас есть интернет и другие современные технологии. © Anthead3w / reddit
- Некоторое время я жила в Париже. «Город любви, город огней» — это все правда лишь отчасти. Мои друзья думали, что я живу красивой аристократической жизнью. На самом деле большую часть времени я старалась не нарваться на странных людей и постоянно проверяла карманы. А количество мужчин, которые писают на улице посреди дня, повергло меня в шок. © vh26 / reddit
- Многие русские уверены, что испанцы живут по принципу «сиеста — фиеста — маньяна». Практика показывает, что чем севернее, тем меньше адептов сиесты. С каждым годом все больше учреждений, фирм и школ переходят на интенсивный график без 3-часового обеденного перерыва. © SpainBenidorm / pikabu
- Будучи британцем, я негодую из-за стереотипа, что мы пьем чай целыми днями. Это неправда. Многие из нас пьют его еще и ночью. © DoctorOctagonapus / reddit
- Новозеландцы считают, что все в России очень любят балет, мы все его смотрим, девочки ходят в танцевальные классы, и у меня тоже интересуются, умею ли я танцевать. © Natalia NZ / youtube
- Сингапур. Люди думают, что мы находимся где-то в Китае или Японии, ну или в Корее. И еще: «Вау, ты так хорошо говоришь по-английски, наверное, у тебя был отличный учитель». Спасибо, но английский — мой родной язык. © alykatxx / reddit
- Я живу на Багамах. Многие считают, что мы дикари и целый день ловим рыбу, пьем из кокосовых орехов, живем в соломенных хижинах и спим в гамаках. А еще кто-то однажды спросил меня: «Ребят, вы же катаетесь на дельфинах или они просто ваши друзья?» © Sleeping_Virus / reddit
- Считается, что в Китае плохая экология. Это справедливо только для больших городов, таких как Пекин, Шанхай, а также для многих северных городов. Но эту проблему уже решают и правительство, и люди. Воздух уже становится чище. И на западе Китая еще не загрязненная экология, там всегда синее небо и чистая вода. © Tianhao / pikabu
- Я не знаю, почему стал так популярен мем об Австралии, где говорится, что здесь все хотят тебя убить. Да, у нас есть крокодилы, пауки и змеи, но они есть и в Америке. А Австралия на самом деле безопасная и очень дружелюбная страна. © jack096 / reddit
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Считается, что испанцы пьют сангрию. Ну если только жарким летним вечером где-нибудь на отдыхе... А так это явно туристический напиток. Сами испанцы в подобных обстоятельствах предпочитают пиво или клару — его смесь с лимонной фантой. © SpainBenidorm / pikabu
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Я из Африки. Люди часто спрашивают, видел ли я снег. Я отвечаю: «Нет». Тогда они спрашивают, видел ли я когда-нибудь дождь. Господи! Я даже не знаю, что ответить. © Anicha1 / reddit
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Я живу в Лас-Вегасе. Иногда люди бывают шокированы тем, что я работаю в школе. Несколько раз мне говорили: «Я даже не думал, что в Вегасе есть школы». © glimblade / reddit
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Американцы думают, что русские не умеют шутить и никогда не улыбаются. Такое часто встречается в американских фильмах, и от меня ожидали такого же поведения. По их мнению, если мне говорят какую-то шутку, то я должен воспринимать ее с каменным лицом. © Sususususu / pikabu
- Новая Зеландия представляется всем как экологически чистый край. Но реальность далека от этого: страна переживает экологический кризис, большинство рек непригодны для плавания, а из-за устаревшей канализации загрязняются пляжи. © theloveableidiot / reddit
- Я долгое время жил в Ливерпуле. Многие туристы, особенно американские, удивлялись, что не все местные — фанаты «битлов». © shakeyourrumba / reddit
- Экскурсия в Кейптауне с говорящим названием «Винный тур». Солидный ресторан. «Девушки, вы из России?» — призывно улыбнулся молодой официант. «Да», — величаво кивнула я. Проще согласиться, чем объяснять, что такое Беларусь. «Понятно, — вздохнул парень, помолчал и уточнил: — Вы будете наслаждаться вином или пить?» Я поперхнулась чем-то очень дорогим и подтвердила, что дамы желают наслаждаться. © argentina88 / pikabu
- Иногда туристы, посещающие средневековые города Италии, спрашивают, куда можно пойти переночевать. Они думают, что это парки развлечений, которые закрываются на ночь. © leaningtoweravenger / reddit
А какие раздражающие заблуждения о стране, в которой вы живете или в которой бывали, знаете вы?
Фото на превью glimblade / reddit