20 человек, которые просто забронировали номер в отеле, а получили кота в мешке

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Бронируя номер в отеле, мы хотим получить просторные апартаменты с белоснежными простынями и видом из окна на достопримечательности города. Но, как водится, реальность не всегда соответствует ожиданиям — после заезда можно обнаружить в номере курьезные «сюрпризы». И хорошо, если это просто шутка администрации или персонала, а не серьезный прокол.

AdMe.ru решил опубликовать истории людей, которые не понаслышке знают, что значит потерять дар речи от увиденного в своем номере.

«Войдя в номер, мы увидели это. Гостиничному персоналу потребовалось 7 чистых полотенец, 1 пульт и 2 крышки от бутылок, чтобы создать это произведение искусства»

Вот какой вид на самом деле открывается из комнаты в знаменитом дорогом отеле The Venetian в Лас-Вегасе

«Даже и не знаю, кому тут больше повезло с видом»

«Хм, не совсем понимаю, что двигало сотрудниками отеля, когда они решили сделать это»

Когда ты просто хотел открыть дверь в ванную

«Хотите — верьте, хотите — нет, но это мой номер в высококлассном отеле»

А вот и тот самый знаменитый вид из номера на 65-м этаже в отеле на Таймс-сквер

«Так выглядит душ в номере, который я снял на всю неделю»

«Ночевал в отеле. Проснулся и увидел это»

Приятно, когда в гостиницах добавляют эти маленькие детали, которые напоминают о доме

Вот как выглядит еда в отеле за $ 25

В номере находится чайник, но рядом лежит журнал, где сказано, что за его использование полагается штраф

«Использовать электрический чайник запрещено. Штраф — € 40»

Бутылка воды из отеля

«Пожалуйста, наслаждайтесь. Мы выставим вам счет $ 4 за бутылку».

«Вот как выглядит дверной стоппер в моем отеле. Представляю вам „Разрушитель пальцев — 5 000“»

«Зеркало в моем номере повесили так, что с улицы можно увидеть, что происходит на кровати, даже когда шторы плотно закрыты»

«Вот номер в котором я жил, пока был в Праге»

«В моем 5-звездочном отеле чашки выглядят так, словно кто-то уже попил из них кофе до меня»

«Комбо из фена и душа в моем номере»

«Вот как выглядела доставка еды в номер, которую я так сильно ждал»

«Мне обещали номер с видом на море. Технически они не соврали, но что-то здесь не так»

«Когда я въехал в свой номер, оказалось, что он немного не доделан»