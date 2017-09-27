2 способа, которые помогут сломать привычку бедности

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Закон Паркинсона сформулировал английский писатель Сирил Норткот Паркинсон много лет назад, и он отлично объясняет, почему большинство людей до конца жизни остаются бедными. Мы в AdMe.ru считаем, что каждому человеку будет нелишним ознакомиться с этим законом и узнать, как же выбраться из его ловушки.

Согласно закону, расходы людей растут с такой же скоростью, как и их доходы. И, как правило, они тратят все, что заработали, и даже больше. Независимо от того, насколько много люди зарабатывают, появляются дополнительные статьи расходов, чтобы поддерживать новый образ жизни. Такая привычка съедает все новые деньги. Это приводит не только к постоянной нехватке денег, появлению долгов и череде постоянных кредитов, но и вызывает беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне.

Чтобы изменить ситуацию, стоит начать действовать вопреки закону Паркинсона. Но для этого нужно порвать замкнутый круг «расходы равны доходам». Только когда вы сможете преодолеть искушение потратить все, что вы зарабатываете, у вас получится начать откладывать деньги.

Кроме этого, стоит проанализировать свои расходы. Если вам удастся их снизить по сравнению с доходами, вы сможете сберечь оставшиеся деньги или вложить их. Так постепенно, со временем вы сможете стать финансово обеспеченным человеком и повысите свой уровень жизни.

Представьте, что ваше финансовое положение весьма плачевно и вам нужно срочно решить эту проблему. Для начала критически проанализируйте свой бюджет, тщательно изучите каждую статью расходов. Старайтесь найти способы сэкономить. Конечно, не стоит слишком затягивать пояс, иначе вы рискуете быстро потерять мотивацию.

Но разумный баланс найти крайне важно — стремитесь как минимум к 10–20 % сокращения ваших расходов в ближайшие месяцы. Составьте бюджет постоянных обязательных затрат за месяц и временно ограничьте ваши расходы этой суммой.

Но разумный баланс найти крайне важно — стремитесь как минимум к 10–20 % сокращения ваших расходов в ближайшие месяцы. Составьте бюджет постоянных обязательных затрат за месяц и временно ограничьте ваши расходы этой суммой. Заключите с собой «договор» класть под проценты или вкладывать деньги с любого дополнительного дохода. Начать можно с небольшой суммы, например с 5 %, но стремиться стоит к 50 %. Научитесь жить на те деньги, которые остаются. Делайте это на протяжении всей вашей активной жизни.

Богатый человек — это не тот, у кого есть квартира, машина, кто дважды в год отдыхает на море, а тот, чьи доходы превышают его расходы, у кого нет долгов и у кого есть сбережения.