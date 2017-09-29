19 животных, которые нашли свой личный рай
Иногда так хочется расслабиться, развалиться в теплой кровати, понежиться в объятиях любимых людей и насладиться моментом. Но упиваться этими чудесными мгновениями хочется не только нам: как говорится, животным не чуждо ничто человеческое.
Вот вам доказательства от AdMe.ru того, что животные тоже знают толк в радостях жизни.
1. У меня лучший хозяин на свете
2. Эти огромные коровы так любят меня
3. Я никому его не отдам
4. Для настоящей любви не существует никаких преград
5. Какое счастье наконец-то вытянуть свои уставшие лапки
6. Моя пре-е-е-лесть
7. О боже! Я в раю!
8. Мм, блаженство для моих тощих лап
9. Давай сфоткай, как мы любим друг друга
10. А что это я тут нашел? Это твой нос?
11. Да это же лучшее место для отдыха!
12. Как хорошо, когда в машине есть держатель для щенков
13. Готов держать этот хот-дог в зубах вечно
14. Наконец-то! Моя любимая осень
15. Да-да, вот так хорошо, продолжай
16. Чеши меня полностью
17. Дайте хоть 5 минут полежать
18. Это высшая степень наслаждения
19. Ну а это еще лучше!
Фото на превью reddit