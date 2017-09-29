19 животных, которые нашли свой личный рай

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Иногда так хочется расслабиться, развалиться в теплой кровати, понежиться в объятиях любимых людей и насладиться моментом. Но упиваться этими чудесными мгновениями хочется не только нам: как говорится, животным не чуждо ничто человеческое. Вот вам доказательства от AdMe.ru того, что животные тоже знают толк в радостях жизни.

1. У меня лучший хозяин на свете

2. Эти огромные коровы так любят меня

3. Я никому его не отдам

4. Для настоящей любви не существует никаких преград

5. Какое счастье наконец-то вытянуть свои уставшие лапки

6. Моя пре-е-е-лесть

7. О боже! Я в раю!

8. Мм, блаженство для моих тощих лап

9. Давай сфоткай, как мы любим друг друга

10. А что это я тут нашел? Это твой нос?

11. Да это же лучшее место для отдыха!

12. Как хорошо, когда в машине есть держатель для щенков

13. Готов держать этот хот-дог в зубах вечно

14. Наконец-то! Моя любимая осень

15. Да-да, вот так хорошо, продолжай

16. Чеши меня полностью

17. Дайте хоть 5 минут полежать

18. Это высшая степень наслаждения

19. Ну а это еще лучше!