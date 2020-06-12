19 старых вещей, которые нарушили все законы физики и нисколько не испортились со временем

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У многих вещей срок службы неоправданно короткий. Не успевает человек товар купить, как ему уже нужно раскошелиться на новый. Но если подходить к выбору со всей ответственностью, то есть шанс приобрести такой предмет, который увидит ваших внуков.

Пользователи сети рассказали, какие вещи прослужили им многие годы и еще послужат. AdMe.ru полностью поддерживает желание людей сохранить такие артефакты памяти.

«Это я с моим грузовичком в конце 1980-х. Откуда мне было знать, что через три десятилетия с ним будет играть и мой сын?»

«25 лет назад я купил эту разделочную доску, и она все еще как с прилавка. Пользовался ею каждый день. Думаю, она еще меня переживет»

«Думаю, вам понравится эта печь Magic Chef середины 50-х»

«Оксфордский портфель 1880 года. Мой дедушка не разлучался с ним со школьной скамьи. После него портфель таскали мама, дядя, тетя и наконец я. Он до сих пор в отличном состоянии»

«Мои дети обожают эту 25-летнюю игрушку. Они проводят с ней больше времени, чем со всеми новомодными подарками»

«30 лет назад мои бабушка и дедушка подарили мне этого коня. Сегодня его унаследовал мой сынок»

«Эта штука портит каждое мое утро с 1996 года»

«Это мой велосипед 1969 года. Уверен, он прослужит вечность при минимальном уходе. Я катаюсь на нем регулярно уже 10 лет»

«Траншейные часы 1916 года»

«Пепе верен своему делу уже больше 22 лет»

«Камера Rolleiflex 1958 года досталась мне в наследство. Она работает идеально, и с ее помощью получаются красивые снимки»

«Мои родственники не прогадали, когда купили набор Le Creuset в 1977 году»

«Моя девушка до сих пор использует печь Frigidaire 50-х годов. Она гораздо лучше новых, которые трудно чинить»

«Этот секундомер был сделан в СССР, а я до сих пор его использую на занятиях физкультурой с учениками»

«35 лет назад мама и папа купили одинаковые пуховики North Face. Родители носили их вплоть до сегодняшнего дня. А теперь один из них перешел в наследство мне»

«Эти часы Casio достались мне в наследство от отца»

«Мой дед не оставил мне большого наследства. Но на каждую рыбалку на протяжении 20 лет я беру эти весы»

«Моя мама купила себе это платьице еще до моего появления на свет. За эти годы оно не порвалось и не полиняло. Теперь оно стало основой моего гардероба»

«Нашла на блошином рынке пару убитых ботинок 1967 года. Денег было маловато, но я выложила за них $ 10 — и вот что получилось»

А какие вещи из поколения в поколение передаются в вашей семье?