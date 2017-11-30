19 неочевидных идей применения эфирных масел, о которых вам, скорее всего, не рассказывали

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У большинства людей эфирные масла ассоциируются исключительно с ароматерапией. Но на самом деле их спектр применения довольно широк.



AdMe.ru собрал для вас самые интересные советы по использованию эфирных масел, после которых вы обязательно захотите себе приобрести парочку, а то и больше.