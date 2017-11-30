19 неочевидных идей применения эфирных масел, о которых вам, скорее всего, не рассказывали
У большинства людей эфирные масла ассоциируются исключительно с ароматерапией. Но на самом деле их спектр применения довольно широк.
AdMe.ru собрал для вас самые интересные советы по использованию эфирных масел, после которых вы обязательно захотите себе приобрести парочку, а то и больше.
1. Эфирное масло мяты снимает боль
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При головной боли натрите виски, добавив масло мяты в крем.
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При менструальной боли добавьте пару капель в сухой чай, через несколько минут заварите.
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При зубной боли смешайте 2–3 капли с растительным маслом, нанесите на ватный диск и прикладывайте к зубу.
2. Масло лимона поможет похудеть
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Во время еды распыляйте эфиры масла с помощью увлажнителя воздуха или аромалампы, поскольку запах лимона снижает аппетит.
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Смешайте пару капель с растительным маслом (льняным, оливковым и др.) и используйте как заправку к салатам, это поможет очистить кишечник от шлаков.
3. Масло чайного дерева для чистой кожи
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Эффективное средство при борьбе с акне: смешайте касторовое и льняное масло (1:3), добавьте 2–3 капли масла чайного дерева и наносите на чистую кожу, легко втирая. Затем немного распарьте кожу горячим влажным полотенцем (4–5 раз), после уберите остатки масла вместе с черными точками холодным полотенцем. Результат удивит и вдохновит.
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Если вы подхватили грибок ногтей на ногах, то обработайте пораженный участок чистым маслом чайного дерева.
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При герпесе и «простуде» на губах смешайте 2–3 капли масла с жирным кремом и наносите толстым слоем.
4. Масло лаванды отпугивает насекомых
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Воспользуйтесь маслом лаванды как духами, когда собираетесь на природу, это отпугнет кровососущих насекомых, к тому же такое средство абсолютно безопасно для детей и беременных женщин.
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Если у вас завелась моль, положите на полки с вещами ватные шарики с маслом лаванды.
5. Масло жасмина для красивых и блестящих волос
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Жасмин — сильнейший природный афродизиак, ароматные свечи с маслом жасмина создадут романтическую атмосферу и усилят влечение.
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Добавьте жасмин в массажное масло, это сделает вашу кожу гладкой и нежной.
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Масло жасмина питает и смягчает волосы, добавьте 4–5 капель в свой шампунь или бальзам.
6. Эфирное масло эвкалипта для здоровья и иммунитета
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Масло эвкалипта поможет снять отек носоглотки, используйте 1–2 капли при полоскании и 3–4 при ингаляциях.
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Чтобы облегчить кашель, разбавьте 4–5 капель масла со спиртовым раствором и прикладывайте компрессы.
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Масло эвкалипта ускорит заживление синяков, гематом и мозолей, если наносить его вместе с любым растительным маслом и легко массировать ушибленное место.
7. Масло пихты для чистоты дома
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Любые хвойные ароматы отлично очищают и дезинфицируют воздух: смочите ватный шарик аромамаслом и втяните его пылесосом — во время уборки по дому распространится приятный аромат.
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Масло пихты поможет справиться с въедливыми запахами, просто смешайте масло с солью, рассыпьте по чашкам и расставьте в нужных местах.
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Добавьте несколько капель в средство для мытья посуды и наслаждайтесь идеальной чистотой тарелок.
Бонус
Среди эфирных масел очень много подделок, поэтому будьте внимательны при покупке. Не приобретайте масла в аптеках и супермаркетах. Убедитесь, что масло соответствует следующим требованиям:
- Все масла для ароматерапии должны быть сертифицированы по международным стандартам ISO или GMP (Good Manufacturing Practice).
- На этикетке обязательно должно быть написано «100 % натуральное эфирное масло» или 100 % Essential Oil, Pure Essential Oil, Pure and Natural, другие формулировки исключены.
- Флакон должен быть из темного стекла (50 % затемнения) и иметь дозатор на горлышке.
Главный совет: используйте масла по всем правилам, тогда они станут для вас незаменимыми и излюбленными помощниками.
А у вас есть проверенные способы использования масел?
Фото на превью depositphotos