19 неочевидных идей применения эфирных масел, о которых вам, скорее всего, не рассказывали

У большинства людей эфирные масла ассоциируются исключительно с ароматерапией. Но на самом деле их спектр применения довольно широк.

AdMe.ru собрал для вас самые интересные советы по использованию эфирных масел, после которых вы обязательно захотите себе приобрести парочку, а то и больше.

1. Эфирное масло мяты снимает боль

  • При головной боли натрите виски, добавив масло мяты в крем.

  • При менструальной боли добавьте пару капель в сухой чай, через несколько минут заварите.

  • При зубной боли смешайте 2–3 капли с растительным маслом, нанесите на ватный диск и прикладывайте к зубу.

2. Масло лимона поможет похудеть

  • Во время еды распыляйте эфиры масла с помощью увлажнителя воздуха или аромалампы, поскольку запах лимона снижает аппетит.

  • Смешайте пару капель с растительным маслом (льняным, оливковым и др.) и используйте как заправку к салатам, это поможет очистить кишечник от шлаков.

3. Масло чайного дерева для чистой кожи

  • Эффективное средство при борьбе с акне: смешайте касторовое и льняное масло (1:3), добавьте 2–3 капли масла чайного дерева и наносите на чистую кожу, легко втирая. Затем немного распарьте кожу горячим влажным полотенцем (4–5 раз), после уберите остатки масла вместе с черными точками холодным полотенцем. Результат удивит и вдохновит.

  • Если вы подхватили грибок ногтей на ногах, то обработайте пораженный участок чистым маслом чайного дерева.

  • При герпесе и «простуде» на губах смешайте 2–3 капли масла с жирным кремом и наносите толстым слоем.

4. Масло лаванды отпугивает насекомых

  • Воспользуйтесь маслом лаванды как духами, когда собираетесь на природу, это отпугнет кровососущих насекомых, к тому же такое средство абсолютно безопасно для детей и беременных женщин.

  • Если у вас завелась моль, положите на полки с вещами ватные шарики с маслом лаванды.

5. Масло жасмина для красивых и блестящих волос

  • Жасмин — сильнейший природный афродизиак, ароматные свечи с маслом жасмина создадут романтическую атмосферу и усилят влечение.

  • Добавьте жасмин в массажное масло, это сделает вашу кожу гладкой и нежной.

  • Масло жасмина питает и смягчает волосы, добавьте 4–5 капель в свой шампунь или бальзам.

6. Эфирное масло эвкалипта для здоровья и иммунитета

  • Масло эвкалипта поможет снять отек носоглотки, используйте 1–2 капли при полоскании и 3–4 при ингаляциях.

  • Чтобы облегчить кашель, разбавьте 4–5 капель масла со спиртовым раствором и прикладывайте компрессы.

  • Масло эвкалипта ускорит заживление синяков, гематом и мозолей, если наносить его вместе с любым растительным маслом и легко массировать ушибленное место.

7. Масло пихты для чистоты дома

  • Любые хвойные ароматы отлично очищают и дезинфицируют воздух: смочите ватный шарик аромамаслом и втяните его пылесосом — во время уборки по дому распространится приятный аромат.

  • Масло пихты поможет справиться с въедливыми запахами, просто смешайте масло с солью, рассыпьте по чашкам и расставьте в нужных местах.

  • Добавьте несколько капель в средство для мытья посуды и наслаждайтесь идеальной чистотой тарелок.

Бонус

Среди эфирных масел очень много подделок, поэтому будьте внимательны при покупке. Не приобретайте масла в аптеках и супермаркетах. Убедитесь, что масло соответствует следующим требованиям:

  • Все масла для ароматерапии должны быть сертифицированы по международным стандартам ISO или GMP (Good Manufacturing Practice).
  • На этикетке обязательно должно быть написано «100 % натуральное эфирное масло» или 100 % Essential Oil, Pure Essential Oil, Pure and Natural, другие формулировки исключены.
  • Флакон должен быть из темного стекла (50 % затемнения) и иметь дозатор на горлышке.

Главный совет: используйте масла по всем правилам, тогда они станут для вас незаменимыми и излюбленными помощниками.

А у вас есть проверенные способы использования масел?

Фото на превью depositphotos

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