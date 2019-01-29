Живу рядом с вокзалом, обычно бомжей, цыган, попрошаек — тьма. Денег никому не даю, так как знаю, что пропьют. На днях подошел человек. Уже приготовилась к отказу и проклятиям от него в свой адрес, а он просто попросил один пирожок. Сказал, что голодный. Купила ему горячий обед в столовой и одноразовую ложку, вынесла. Он, наверное, ожидал чего-то подобного, но... В тот день один человек на некоторое время стал счастливым. Этим человеком была я.

Мне было 22, ей 17. Я был обычным парнем, чья жизнь была спокойной до ее появления. Она училась в выпускном классе, не беспокоилась о будущем и прожигала жизнь. Но у меня получилось заглянуть под ее «темную вуаль», и я увидел доброго, чистого ребенка, который из-за тяжелых отношений с матерью и отчимом избрал себе такой путь. Однажды я пришел к ней домой и увидел, как отчим с ней обращается, а мать предпочитает жертвовать ребенком ради отношений. Девочка слышала только оскорбления и ничего хорошего не видела, с ее доброй натурой было тяжело это выдержать. Мы проговорили всю ночь, и я понял, как сильно ее полюбил. Я пообещал себе сделать все, чтобы вытащить ее. Я готовил ее к экзаменам, мы вместе выбирали вуз, она открылась мне и прочитала свои стихи. После выпускного я забрал ее к себе под крики матери и угрозы отчима. Она поступила в университет, в свободное время писала стихи дома, а не гуляла с сомнительными компаниями. У нее получилось построить прекрасные отношения с моей мамой, но при этом между нами все еще не звучало слов признаний: я решил не давить на нее своими чувствами. Однажды она проснулась раньше меня, приготовила вкусный завтрак и отдала мне стихотворение на 5 листах, в котором призналась в своих чувствах. Как я был счастлив! Мы уже 3 года вместе, сложный подросток превратился в замечательную и заботливую девушку.