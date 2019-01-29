19 мотивирующих историй, которые возвращают веру в лучшее, а главное — в себя
У всех нас бывают такие моменты, когда руки опускаются и кажется, что все пропало. Но лучем надежды, окрыляющим и придающим сил, может стать улыбка и участие незнакомца, внезапный звонок старого друга или неожиданный подарок от любимого дедушки.
Мы в AdMe.ru вдохновились историями пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6». Приятно, когда люди замечают добро и делятся им. А еще приятнее — когда творят его сами.
- Работаю свадебным администратором. За всю карьеру организовала много запоминающихся свадеб. Но самая моя любимая, которую вспоминаю с трепетом и улыбкой, была в прошлом году. Обеспеченная пара решила пригласить на свою свадьбу детей из приютов. 258 сирот были гостями на празднике: они танцевали, играли, ели сколько влезет, их развлекали кумиры молодежи. Жених и невеста получили самые искренние пожелания в мире и 258 прекрасных открыток, сделанных своими руками. После свадьбы плакала от радости.
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Расстались с парнем. Я жила в его квартире, и он выгнал меня, даже не дав времени найти жилье. Сижу на работе, вроде креплюсь, а слезы так и катятся. Но все коллеги, даже те, с которыми хорошо общалась, старательно это игнорируют. Пришел начальник, вывел меня из кабинета, расспросил обо всем. Предложил пожить пока у него. Я со всеми сумками к нему — а там его жена. Он ей все объясняет, она хмурится, я готовлюсь ночевать на вокзале. Но тут она резко выдает: «Вот негодяй!» Забрала у меня из рук вещи, отправила в душ, потом еще на кухне отпаивала чаем и вытирала мне слезы. Мне хватило недели, чтобы найти жилье, но эти люди вернули мне веру в человечество.
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Когда брату было 7 лет, читала ему «Гарри Поттера». Он занимался карате и готовился к выступлению, плакал от страха. Я сделала для него «зелье удачи» из сока, соврав, что в книжке не выдумали зелье, а приукрасили реальность (как со сливочным пивом). Через месяц стал просить «зелье» каждый день. Я напряглась, прочитала лекцию о вере в себя, но он сказал, что это для подруги. Сделала последний пузырек — отстал. А потом встретила его подругу с мамой, у которой успешно прошла сложная операция. Не подвел «Феликс Фелицис»!
- Всегда верила в честность, а лучший друг, напротив, во всем искал подвох. Гуляли в спальном районе Москвы, подходит к нам девушка и просит денег: сказала, что из Индии, опаздывает на самолет, таксист привез не туда, а кредитку и телефон потеряла. Я дала на такси и немного сверху, чтобы нормально добралась. Записала, как найти меня на фейсбуке, и уехала. Друг говорил, что я наивная и повелась на развод. Девушка оказалась честной, из богатой семьи, вернула деньги и позвала в гости за ее счет. Лечу!
- Я праздновала Новый год в кругу семьи. Мне подарили айфон, который я давно хотела. Удивил мой 90-летний дед. После боя курантов он протянул мне небольшую черную коробочку. Взяв ее в руки, я подумала, что она совершенно пустая. Дед сказал открывать аккуратно. Я сняла крышку — и вдруг наружу выпорхнула яркая тропическая бабочка! Дед пожелал мне такого же прекрасного и легкого года, как этот парусник, и, подмигивая на айфон, напомнил, что самое главное в жизни не имеет цены. Я запомню это навсегда.
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Учительница информатики из моей школы была фанатиком своего предмета, получить хорошую оценку было нереально, на уроках гнобила нас. Моей однокласснице пророчила убогое будущее из-за того, что та не могла нарисовать дом в Бейсике, правильно считать в разных системах счисления. Но в 10-м классе она переехала с семьей в США, где во время учебы в школе поняла, что хочет быть программистом. Учителя воодушевили. Поступила в университет. Закончила. Сейчас сотрудник Apple.
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Мой друг в 41 год вдруг очень захотел получить медаль и занялся бегом. Получил одну, вторую, пятую, десятую, и так втянулся, что сейчас не пропускает ни одного марафона, триатлона и других забегов, в том числе благотворительных. Он настолько зарядил всех вокруг своей энергией, что все до одного в нашей компании начали заниматься каким-либо видом спорта. Говорят, что дурной пример заразителен, а у нас вышло наоборот.
- Мой первый муж был толстый и некрасивый, мало зарабатывал и любил выпить, зато харизматичный, творческий и романтичный. После развода решила повысить планку и искать еще и симпатичного, ну и чтобы зарабатывал не меньше моего. И вот через 7 лет поисков встретила его: красивый, умный, с потрясающим чувством юмора, носит меня на руках, обеспечивает нас обоих. И нет в этой истории никакого подвоха. Просто каждая достойна счастья и хорошего отношения.
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За свои 29 лет я пережила очень многое. Любимый муж несправедливо осужден. Его мама выгнала нас с дочкой из квартиры. Ребенок попал в больницу с переломом позвоночника: упала льдина с крыши. Потеряла престижную работу, попала под сокращение. И это все за 3 месяца. Но я не опустила руки. Поставила ребенка на ноги за 2 года, сейчас бегает, прыгает, все хорошо. Добилась оправдания мужа и восстановления его в должности. Нашла хорошую работу. Помирила мужа с мамой. Пусть мы и хрупкие девушки, но можем многое, нужно только захотеть.
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Живу в маленьком городе, работаю кассиром в продуктовом, образование — 9 классов. Еще год назад я выглядела как типичная провинциалка в «адидасе» с местного рынка, с лишним весом, розовой помадой и желтым цветом волос. А потом в магазине появился постоянный покупатель — интеллигентный мужчина 40 лет с чарующим голосом и веселым нравом. Он постоянно делал мне комплименты, рассказывал забавные истории, был очень мил и приветлив. Однажды он удивленно спросил, почему я так себя не люблю. После его слов будто что-то щелкнуло в моей голове. Я отказалась от еды вроде «Доширака» — лишний вес ушел, кожа преобразилась. Перекрасилась в русый, купила первое в своей жизни платье-рубашку, начала бегать по утрам. С зарплаты понемногу откладываю, поступила в колледж на преподавателя английского. Начальник наблюдал за всем этим, решил повысить до товароведа. Всего один вопрос от малознакомого человека и его участливое отношение круто изменили мою жизнь, которую я сама себе портила.
- По ошибке отправила работодателю не тот файл: вместо отчета — часть своей книги, которую недавно начала писать. Когда заметила ошибку, извинилась, отправила то, что нужно. А через неделю мне позвонил начальник и сказал, что он организовал встречу с одной издательской компанией, и они бы с радостью обсудили со мной возможную публикацию книги, когда она будет дописана. Я просто не могу поверить в свое счастье.
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Живу рядом с вокзалом, обычно бомжей, цыган, попрошаек — тьма. Денег никому не даю, так как знаю, что пропьют. На днях подошел человек. Уже приготовилась к отказу и проклятиям от него в свой адрес, а он просто попросил один пирожок. Сказал, что голодный. Купила ему горячий обед в столовой и одноразовую ложку, вынесла. Он, наверное, ожидал чего-то подобного, но... В тот день один человек на некоторое время стал счастливым. Этим человеком была я.
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Мне было 22, ей 17. Я был обычным парнем, чья жизнь была спокойной до ее появления. Она училась в выпускном классе, не беспокоилась о будущем и прожигала жизнь. Но у меня получилось заглянуть под ее «темную вуаль», и я увидел доброго, чистого ребенка, который из-за тяжелых отношений с матерью и отчимом избрал себе такой путь. Однажды я пришел к ней домой и увидел, как отчим с ней обращается, а мать предпочитает жертвовать ребенком ради отношений. Девочка слышала только оскорбления и ничего хорошего не видела, с ее доброй натурой было тяжело это выдержать. Мы проговорили всю ночь, и я понял, как сильно ее полюбил. Я пообещал себе сделать все, чтобы вытащить ее. Я готовил ее к экзаменам, мы вместе выбирали вуз, она открылась мне и прочитала свои стихи. После выпускного я забрал ее к себе под крики матери и угрозы отчима. Она поступила в университет, в свободное время писала стихи дома, а не гуляла с сомнительными компаниями. У нее получилось построить прекрасные отношения с моей мамой, но при этом между нами все еще не звучало слов признаний: я решил не давить на нее своими чувствами. Однажды она проснулась раньше меня, приготовила вкусный завтрак и отдала мне стихотворение на 5 листах, в котором призналась в своих чувствах. Как я был счастлив! Мы уже 3 года вместе, сложный подросток превратился в замечательную и заботливую девушку.
- Недавно заметила в переходе дедушку, торговавшего книгами. Он выглядел настолько подавленным, что я не удержалась и решила купить у него что-нибудь. Стала разглядывать фолианты и с ужасом поняла, что все книги мне знакомы, а продает их сам автор — наш местный писатель. В его сборниках множество стихов и рассказов о культуре и истории нашего края, которые я в детстве так сильно любила. Вспомнила его, мужчину с добрыми глазами, что часто захаживал в школьную библиотеку и каждый раз дарил экземпляр своего творения. Рассказала по памяти несколько его стихов. А у него на глаза слезы навернулись. Расспросила его, как так вышло. Оказывается, его выгнали из редакции под предлогом, что им нужен молодой, свежий взгляд. А он, кроме как писать, ничего больше не умеет. Через знакомых помогла ему устроиться в редакцию хорошей газеты. Теперь каждый раз, когда вижу статьи с его подписью, меня переполняет счастье. Все-таки нужно быть более внимательными к окружающим. Может, прямо сейчас кто-то рядом нуждается именно в вас.
- Хочу поделиться с вами настоящим новогодним чудом. Я работаю в крупном онкологическом центре. Привезли к нам старую бабушку: рак, 4-я стадия. Приехала она на скорой одна, без родственников. Врач ее осмотрел и стал готовить к переводу в хоспис, попытался деликатно сообщить, что ей осталось жить не более месяца. Я присутствовала при этом разговоре и была несколько шокирована, когда немощная бабуля набросилась на врача чуть ли не с кулаками, крича: «Ты что, окаянный, городишь?!» Выяснилось, что бабушке 85 лет и она одна растит 3 маленьких детей. Ее сын и невестка погибли в аварии много лет назад, а внучка бросила детей на бабушку и переехала в Америку. За детьми пока согласилась присмотреть соседка. В общем, бабуля сообщила, что умирать она категорически отказывается, ей нельзя, ну вот прямо никак. И мы просто обязаны ей помочь. Мы только руками развели. Но она крепко держала позиции. От хосписа отказалась, по утрам делала зарядку, устроила в отделении нечто вроде клуба по интересам — через пару дней знала уже всех пациентов. И похоже, и впрямь не собиралась умирать. В итоге на новогоднем корпоративе было принято решение все-таки прооперировать «безнадежную» бабулю, назначить химиотерапию. И что бы вы думали? Уже через неделю после операции она носилась по этажам, что-то напевая, ухаживала за лежачими больными, читала им книги вслух. А через месяц мы провожали ее домой всем отделением. И не смогли сдержать слез, когда в палату вбежали ее правнуки, бросились к ней с объятиями и поцелуями и рассказали, что все вместе писали письмо Дедушке Морозу и просили его об одном — вернуть им любимую бабулю. А бабуля встала, подхватила свои сумки, обняла каждого из нас и на прощание сказала, что абсолютно все в наших руках и мы ни в коем случае не имеем права сдаваться, каким бы безвыходным ни казалось нам собственное положение. И это был самый чудесный новогодний подарок за всю мою жизнь!
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В юности имела вредные привычки, школу прогуливала, кое-как поступила в вуз. Моей соседкой в общаге стала девушка из интеллигентной семьи. Как-то к нам приехали ее родители, позвали пить чай. Ее отец заговорил со мной по душам, сказал, что я могу стать лучше. На самом деле мне всегда не хватало подобных слов поддержки. После 2-часового разговора меня будто подменили. Я избавилась от вредных привычек, стала учиться, сменила круг общения. Все думали, что это пройдет. Если бы не тот вечер, я бы не была той, кем являюсь сейчас. Та девушка поступила в другой вуз за границей, мы больше не виделись, но я безмерно благодарна за тот разговор и чай с плюшками.
- Мои соседи — очень богатые люди. Но деньги их ничуть не испортили. Они помогают одинокой бабуле, живущей в нашем подъезде. Регулярно подбирают бездомных животных, лечат их и отдают в добрые руки. Безвозмездно помогли матери-одиночке, когда ее ребенок попал в больницу с тяжелым заболеванием. Если бы было больше таких людей, наш мир бы стал прекрасным местом.
- С детства пишу стихи, публикуюсь в различных изданиях, выступаю на вечерах, даю интервью, имею свой маленький фан-клуб — в общем, добилась какого-никакого успеха. Но никогда я еще не ощущала такой гордости, как в кафе, когда официант принес мне счет, а внутри была записка от него с моим стихотворением и словами благодарности за то, что я его вдохновляю.
- После 8 лет брака и наконец-то выплаченной ипотеки я узнала, что муж мне изменяет. Отпираться не стал, предложил развод, а нашу большую 2-комнатную квартиру с хорошим ремонтом хотел поделить так: ему — небольшую двушку в менее престижном районе, а мне — комнату в коммуналке. Все потому, что его дама беременна и им нужно больше места, а я все равно одна. А еще потому, что на погашение ипотеки уходила в основном его зарплата, а то, что мы на мою зарплату ели, путешествовали и одевались, — это не в счет. Обещал судиться, а пока привел свою даму к нам в дом, который я обустраивала с такой любовью. После этого я однажды просто сидела на лавочке и рыдала. Ко мне подсел хорошо одетый мужчина, и я от отчаяния ему рассказала про свою беду. Он мне предложил один безумный вариант. Я переехала на время к подруге, а в одну комнату пустила погостить этого мужчину и 4 его друзей. Не знаю, что там произошло, но через неделю ко мне пришел муж и сказал, что готов оставить мне квартиру за компенсацию в 100 тыс. рублей! Мы развелись тихо-мирно, деньги ему я отдала, живу в своей квартире. Того мужчину видела один раз. Он подарил мне цепочку на память и сказал, чтобы я не боялась: ему от меня ничего не нужно, он просто помог, потому что у них не принято обманывать и обижать женщин. Пожелал счастья и исчез.
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