19 человек, которые наконец-то взяли себя в руки и указали своим комплексам на дверь

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Люди, чья самооценка основывается на внешних факторах: внешности, успехе на работе или в учебе, одобрении окружающих, — менее защищены. Они легче впадают в гнев, у них чаще случаются расстройства пищевого поведения, стрессы и конфликты. Но если во главу угла ставить соблюдение личных моральных принципов, то можно стать более стойким к жизненным невзгодам. Герои этой подборки сделали шаг к здоровому самовосприятию, и их смелость поражает до глубины души.

AdMe.ru убежден, что любой человек при должном терпении может справиться с личными слабостями и страхами. И отыскал в сети фото и твиты в пользу этого.

1. «Я впервые надела платье с тех пор, как пострадала от взрыва. Было очень страшно показывать свои шрамы, но я сделала это и чувствую себя вполне красивой»

2. «Мой папа побрил голову, чтобы помочь мне справиться с очередной потерей волос. И мы решили сделать семейный портрет в духе „Лысый и привлекательный“»

3. Девушка страдала от анорексии, которая делала ее похожей на измученного подростка. Но сумела восстановиться и стать зажигательной красоткой

4. «У нашего сына синдром Аспергера (один из видов аутизма). Но сегодня он вышел из своей зоны комфорта, чтобы сыграть Безумного Шляпника»

5. «Когда я рос, дети смеялись надо мной, потому что я выглядел как настоящий Боб-строитель. На время работы нам выдали каски, и я решил сделать это фото для своих близких»

6. После серьезных перемен в жизни становится ясно, что важно на самом деле

7. «Я многие годы стыдилась этой щербинки между зубами. Сейчас я не боюсь, что кто-то увидит ее, и даже немного горжусь этой своей изюминкой»

8. «Из-за болезни перед свадьбой я проводила кучу времени в постели и казалась себе огромной и уродливой. Но взглянув на снимки, я почувствовала себя счастливой»

9. «Вышла за пределы своей зоны комфорта с этим образом в стиле 60–70-х годов. Было немного страшно, но результат мне понравился!»

10. «Кто-то сказал мне, что я выгляжу так, словно Бог нажал случайную кнопку»

11. «Меня зовут Селия. После операции мне пришлось носить мешок для стомы — отверстия в животе. Вначале я была в депрессии. Но тетя сшила мне чехол для мешка, и теперь я чувствую себя уверенно»

«Для всех, кто столкнулся с подобной проблемой, я шью такие чехлы. Готова бесплатно поделиться. Это действительно изменило мою жизнь».

12. «У меня была низкая самооценка. Последние 2 года я старалась осознанно питаться, заниматься спортом, ухаживать за кожей и бровями и отращивать волосы»

«А недавно по совету пользователей я еще подстригла челку и избавилась от кругов под глазами. Теперь я чувствую себя намного увереннее».

13. Маленький шаг к уверенности в себе

14. «У меня был лишний вес, и я стыдился фотографироваться. За 8 месяцев я потерял 18 кг и сегодня сделал селфи. Приятно увидеть себя прежним, хотя и с несколькими морщинами и седыми волосками»

15. «Мы с моим супергероем женаты 3 года»

16. «Я постоянно теряю друзей из-за своей тревожности, и до недавнего времени я ненавидела то, как выгляжу. Но сестра сумела сделать фото так, что я нравлюсь себе»

17. «Я долгое время стеснялась себя, а потом начала работать над своим весом. Если раньше я носила 46–48 размер одежды, теперь мне подходит 42-й. Даже не верю, что это я»

18. «10 лет я упрямо выпрямляла волосы и наконец научилась любить их в естественном виде»

19. «Я была самой пухлой подружкой невесты на свадьбе моих друзей. Это подтолкнуло меня к изменениям. Но сегодня я хочу вспомнить, что мое „до“ тоже было прекрасно»

Какие комплексы или слабости удалось преодолеть вам? Было ли какое-то событие, которое заставило вас проще относиться к своим маленьким изюминкам?