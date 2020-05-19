18 жизненных твитов от людей, которые смотрят на мир сквозь призму самоиронии
Бывают такие люди, которые умеют видеть мир под особым углом, и из-за этого все их шутки всегда попадают в цель. Но особое мастерство — это уметь посмеяться над собой. Иногда при помощи самоиронии люди наносят упреждающий удар по своим недостаткам и слабостям, а иногда просто создают расслабляющую атмосферу.
AdMe.ru убежден, что самоиронией можно лечить душевные раны вместо подорожника. А если вы в этом еще сомневаетесь, прочитайте наши твиты.
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Фото на превью almost_bergman / Twitter