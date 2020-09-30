17 фото с предысторией, по сюжету которых можно смело снимать блокбастеры

В жизни редко удается сделать удачный кадр, но некоторые люди умудряются все же подловить нужный момент. Так и получаются фотографии свадьбы с енотами вместо гостей, мистера Бина, заглянувшего в обычную квартиру, или морского льва, явно позирующего для камеры.

AdMe.ru решил разузнать подоплеку этих и других неординарных фото, которые пользователи разместили на интернет-страницах. Теперь их истории можете узнать и вы.

«На свадьбе мы фотографировались в парке, когда нас посетила дружелюбная семья енотов. Они искали остатки еды. Убедившись, что у нас ничего нет, они продолжили свой путь»

«Черепаха соседей убежала и оказалась практически на улице. Она весит почти 113 кг, и вот как они решили доставить ее домой»

«В ванную залетел мотылек, и сразу же сформировалась группа охотников»

«Чистила свой телефон и вспомнила случай. Я купила плюшевого медвежонка, и горничная отеля уложила его в заправленную кровать, пока меня не было»

«Унаследовали с женой от ее богатой бабушки дом вместе с этим сейфом. За 9 лет мы перевозили с собой сейф еще в 2 дома. А сегодня наконец-то открыли»

«Мы с папой в тренажерном зале корабля, который доставил нас в Канаду в 1954 году»

«У нас появился котенок, который ничего не боится, и теперь каждый раз мне приходится так обедать»

«Иногда достаточно просто сидеть на солнце и выглядеть потрясающе. Этот морской лев это понимает»

«Вчера я сломал ногу в парке. Но дружбаны из скейт-парка придумали, как мне сделать временную шину»

«Подарил отцу ростовую фигуру мистера Бина. И папа передвигал ее по всему дому, чем шокировал маму»

«Удалось поймать момент, когда моя подруга пытается уклониться от плевка»

«Приехал на работу и тут заметил на заднем сиденье пассажира. Думаю, мы снова едем домой...»

«Моя девушка готовится стать хирургом и пришла с работы с этим устройством. С помощью него она, не выходя из дома, может практиковаться в технике малоинвазивной хирургии»

«Жена проводит онлайн-занятия перед веб-камерой. Мы живем в однокомнатной квартире, поэтому мне приходится уходить в ванную. Смотрите, как я устроился»

«В понедельник у меня важная презентация, кроме того, я должен написать рассказ. Поэтому я решил соорудить театр для своего котенка»

«Моя жена бросила одеяло на стул сушиться, а у меня чуть не случился сердечный приступ»

«Мой друг прикрепил воздушные шары к своим дредам, а вчера отрезал их»