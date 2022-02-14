18 фото, которые наглядно покажут, как выглядят изнутри знакомые всем вещи

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Казалось бы, что такого занимательного могут скрывать обыкновенный тест на беременность, кубик Рубика или шахта лифта. Сталкиваясь в повседневной жизни со многими вещами, мы даже не задумываемся о том, как они устроены.

Нам в AdMe.ru стало страсть как любопытно узнать, что таят внутри себя обыденные предметы и помещения. И некоторые из них не на шутку нас впечатлили.

«Внутри дорогого электронного теста на беременность скрывается обыкновенный дешевый тест на беременность»

«А электронное устройство в виде сенсора считывает количество полосок и отображает результат на дисплее».

Вот как выглядят внутри грудные импланты

«Может, интересно кому. Так происходит топка бани по-черному»

Основным отличием такой бани является отсутствие дымохода. Баня отапливается печью без трубы. Такая особенность приводит к тому, что весь дым от сгоревших поленьев остается внутри помещения, оседая на всех поверхностях. Отсюда и пошло название «баня по-черному». — Прим. AdMe.ru.

Внутри канцелярской кнопки всего лишь крошечный гвоздик

Зубной ряд мало кто видел изнутри. Это съемные протезы верхней и нижней челюсти, надетые на манекен

«Я офицер полиции. Что же находится внутри полицейской машины? Святые тефтельки, сколько тут всего!»

Вот что скрывается в глубине кубика Рубика

«Моя электрическая зубная щетка без корпуса»

Маяк изнутри

«У подружки сломалась швейная машинка, поэтому она разобрала ее и починила. А в процессе сделала это потрясающее изображение в разрезе»

Вот что находится внутри терминала самообслуживания в McDonald’s

Кирпичная труба внутри похожа на необъяснимое космическое явление

«Принимал посильное участие в починке лифта. Шахта лифта изнутри»

Как выглядят упаковки с газировкой в ресторанах быстрого питания

Внутри лампочки

Вот так выглядит водонагреватель после 6 лет эксплуатации

Внутри турбины на гидроэлектростанции

А это яйцо без скорлупы