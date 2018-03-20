18 историй, которые доказывают, что добрые поступки совершают вовсе не супергерои

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В этом огромном мире, где каждый день происходит очень много событий, в том числе и не самых позитивных, важно сохранить доброту и бескорыстно совершать хорошие поступки. Например, как сотрудники скорой помощи, которые не только помогли мужчине во время сердечного приступа, но еще и вернулись, чтобы дочистить снег, который их пациент не успел убрать сам. Зачастую в нашей памяти закрепляются плохие события, а хорошие быстро забываются. Так давайте же рассказывать о последних больше, ведь в мире столько отзывчивых людей.

Мы в AdMe.ru хотим показать, что вокруг нас много хорошего, нужно просто чаще об этом говорить.

1. Добровольцы почистили снег у домов пожилых людей

Джамал Коул из Чикаго написал в своем твиттере, что ему нужна помощь для уборки снега у пожилых людей. Он попросил прийти 10 человек, но, когда настал день уборки, пришло около 120 добровольцев, среди которых был человек, проехавший ради этого большое расстояние, и бабушка 70 лет со своей лопатой. Джамал раздал своим помощникам адреса, по которым нужна помощь, и все вместе они с легкостью справились еще до наступления вечера.

2. Путешественники спасли погибавшего щенка

Отдыхавшие в Индии Кристина и Евгений, путешественники из Киева, рискнули и решили увезти умирающего щенка из Индии. Они столкнулись со множеством трудностей, но все-таки сделали для него необходимые документы. Щенка назвали Чапати, и теперь они все вместе путешествуют по миру.

3. Мужчина каждый год ставит елку для нуждающихся

На каждое Рождество хозяин этого дома таким образом раздает вещи тем, кому они могут понадобиться.

4. Олимпийская чемпионка приютила бездомных собак, а для некоторых нашла новый дом

Канадская фигуристка Меган Дюамель, завоевавшая золото в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане, спасает собак, выращенных на убой. В прошлом году она забрала двух собак и в этом — еще одну, а для другой нашла новых хозяев в Канаде.

5. Мужчина прикрыл незнакомку от пуль

В октябре прошлого года неизвестный мужчина открыл стрельбу в Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки «Route 91 Harvest». Злоумышленник стрелял из помещения отеля, а мужчина с фото получил ранение, прикрыв собой девушку от пули, и это на самом деле достойно уважения.

6. Учительница усыновила самого трудного ученика

Трудный подросток Джереми из неблагополучной семьи едва не довел молодую учительницу Челси до увольнения. Каждый день в школе стал дня нее испытанием: девушка никак не могла наказать ужасного ученика, чем он и пользовался. Но учительница снова и снова собиралась с силами, каждый день пыталась найти с ним общий язык. И через 2 года у нее это получилось: мальчик проникся к ней симпатией. Когда у девушки уже закончился контракт и пришла пора уезжать, подросток попросил, чтобы она забрала с собой его и брата. Челси была ошарашена, но, хорошо подумав, решилась на этот шаг: ученик, его младший брат и учительница стали семьей — она взяла опекунство над ними. Сейчас Челси 26 лет и она работает в средней школе, ведет личную страницу, где рассказывает об успехах Джереми. Парень основательно подтянулся в учебе, перестал чувствовать себя неудачником и явно стремится к тому, чтобы поступить в колледж.

7. Девушка спасла друга детства

Жительница Кении Ванджа Муара спасла друга своего детства, попавшего в наркотическую зависимость и оставшегося без близких. Она создала страницу, на которой поделилась его историей. Люди оценили доброту девушки и помогли собрать деньги на курс реабилитации. Патрику было сложно, но он справился, перенес лечение и стал другим человеком. После полного выздоровления она также помогла другу основать небольшую лавочку, развитием которой он занимается сейчас.

8. Учителя поставили спасительный шкафчик

В одной из школ Америки учителя поставили необычный шкаф. Дети из малоимущих семей могут брать с его полок то, что не могут позволить себе их семьи: предметы гигиены, одежду.

9. Сотрудники скорой помощи убрали снег у дома пенсионера

Во время уборки снега у пожилого человека случился сердечный приступ. Сотрудники «скорой», которые приехали на вызов, оказались не только хорошими специалистами, но и людьми с большим сердцем. Они отвезли мужчину в больницу, а затем вернулись, чтобы закончить уборку снега за него.

10. Девушка помогла пожилому мужчине с обедом и заработала на обучение

Эвони Уильямс из Хьюстона находилась на своем обычном рабочем месте в кафе. Она увидела, что пожилому мужчине с кислородным баллоном нужна помощь. У него не получалось есть заказанную еду. Эвони решила ему помочь, порезав ее на кусочки. Увидевшая это женщина была настолько тронута поступком сотрудницы, что решила поделиться этой историей на фейсбуке. Пост увидело много людей, в том числе руководство Южно-Техасского университета, предложившее впоследствии девушке стипендию в $ 16 000, благодаря которой она сможет оплатить свое обучение.

11. Добрый полицейский вернул кошелек необычным способом

Мужчина потерял свой кошелек и по счастливой случайности получил его обратно с запиской от одного из самых добрых полицейских.

«Меня зовут Джон Джетт, я полицейский из государственной полиции штата Луизиана. Во время работы на Марди Грасс я нашел ваш кошелек на Бурбон-стрит рядом с улицей Сент-Луис. Сначала я хотел оставить его в бюро находок отдела полиции 8-го района, но он не работал. И тогда я решил отправить бумажник почтой. Я посмотрел адрес на ваших документах. Все в кошельке осталось так же, как было, когда я его нашел». Джон Джетт

Он заплатил из собственного кармана за то, чтобы отправить потерю хозяину, и все деньги в кошельке остались в целости и сохранности.

12. Мужчина спас детеныша шимпанзе от браконьеров

Бельгийский пилот работает в заповеднике Африки, защищая животных от браконьеров. Одним из таких животных стал детеныш шимпанзе — Мусса. Пилот вызволил малыша из рук человека, который помимо шимпанзе держал дома еще и двух крокодилов, не ухаживая за ними должным образом. Но, к счастью, теперь с детенышем все в порядке и о нем хорошо заботятся.

13. После операции женщина не могла убрать снег возле дома. Но ей помог неизвестный спасатель

Пока женщина поправлялась после операции на спине, некому было убирать снег и лед около ее дома. И вот кто-то из ее соседей взял ситуацию под свой контроль, убрав снежные завалы. Женщина написала записку: «Спасибо тебе, Снежный Ангел», а на следующее утро увидела ответ от неизвестного помощника: «Всегда пожалуйста». И она до сих пор не знает, кто этот добрый человек.

14. Волонтеры спасают детей, которых пытаются продать

Группа добровольцев, состоящая из бывших сотрудников правоохранительных органов, ВМС США и других бывших военнослужащих, помогает в поисках и спасении детей, ставших жертвами торговли. Их команда спасла уже 64 ребенка за последние 3 года. Компания содействует не только в поисках, но и обеспечивает юридическую помощь, безопасное жилье и реабилитацию.

15. Ортопед делает протезы для животных

Врач-ортопед Деррик Кампана раньше занимался протезами для людей, но однажды он увидел пони, у которого не было одной ноги. Это задело его за живое, и мужчина изготовил для пони уникальный протез. С тех пор Кампана отошел от привычной ортопедии: он изготовил искусственную ногу для слона, подорвавшегося на мине в Таиланде, для козленка Бьюти и многих других животных.

16. Врачи собрали аппарат для вентиляции легких из того, что нашлось

На борту самолета внезапно стало плохо женщине — она не могла дышать. К счастью, летевшие тем же рейсом доктора Мэтью и Джон смогли собрать для нее аппарат искусственной вентиляции легких из подручных средств. Они 45 минут боролись за жизнь женщины в салоне самолета, пока пилоты не совершили экстренную посадку, чтобы женщине оказали необходимую помощь.

17. Спортсмен спас щенка с фермы по разведению собак

Этот парень не только хороший спортсмен, но и человек с доброй душой. Он забрал к себе в 2014 году двух дворняжек из Сочи, а в этом году — одну с собачьей фермы в Пхенчхане. Но он стал спасителем не только для этих троих. Совместно с организацией Humane Society International мужчина организовал вывоз других собак из жутких клеток. Их отправили на передержку, после которой животных транспортируют в приюты США и Канады. А там бездомным песикам подыщут новые семьи.

18. Корги подняла настроение мужчине в аэропорту

Все случилось в аэропорту, где девушка с собакой ждала своего рейса. Внезапно собака по кличке Кора бросилась к невеселому мужчине, сидевшему неподалеку. Увидев ее перед собой, он не испугался, а, наоборот, расплакался от счастья. Как оказалось, мужчина накануне потерял свою собаку, а Кора облегчила ему горе утраты. Корги словно почувствовала, что мужчина в печали, и решила ему помочь.

А среди ваших знакомых были подобные события? А может, вы сами спасли чью-то жизнь? Или просто оказали небольшую помощь? Мы надеемся, эта статья вдохновит вас совершать еще больше добрых дел.