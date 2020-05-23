18 человек, которые в стремлении избежать лишней суеты превзошли бы буддийских монахов

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Закончились чистые чашки, а мыть не хочется? Аренда дорогая, а соседи порядком достали? Благодаря своей лени и неприхотливости, люди из этой подборки найдут выход из любой ситуации и решат любую проблему. И лишь на работе такое пофигистичное отношение к жизни нередко оборачивается комичными — или не слишком — казусами.

AdMe.ru погрузился в водоворот твитов и фото, чтобы выбрать из них любопытные доказательства того, что появился новый тип человека, гомо диванус, и в смекалке и лени ему нельзя найти равных.

1. Когда все чашки грязные, а тебе лень их мыть

2. «Я забыл эту пиццу в духовке около года назад»

3. Вероятно, сложно было достичь таких результатов

4. «Мама попросила младшего брата налепить пирожки, но не уточнила, как именно. Лепить ему было лень, поэтому он решил упростить себе задачу»

5. Обычно семьи создаются по любви или по расчету. Но, кажется, тут рождается новый вид семьи

6. «Купили с супругой рассаду клубники. Было прохладно, так что отставили ее. Через неделю увидели завязи, решили еще подождать. А сегодня собрали урожай, правда, всего по 2-3 ягоды с куста»

7. Вероятно, человек просто побоялся потревожить хрупкое космическое равновесие, сдвинув эту шину

8. «Подарила маме кружку с нашим фото, которое должно было проявиться под действием тепла. Она торопилась проверить ее, а оказалось...»

«...что в фотостудии решили не париться и напечатали чужое фото».

9. Так замкнулось колесо судьбы

10. «Годами я мирился с дурацкими соседями по комнате, оплачивал дорогую аренду и страдал от финансовых проблем. А потом пошел ва-банк и взял трейлер»

«Теперь плачу „ипотеку“ $ 300 в месяц, обожаю свой дом и не знаю хлопот. Для тех, кто не женат, самое то!»

11. Когда было лень придумывать текст

«Образец. Добавьте сюда свой текст».

12. Еще один распространенный способ не растрачивать понапрасну энергию

13. «Сегодня позвонил друг и попросил меня заехать, чтобы он смог отдать долг, а по пути купить ему хлеба. Подъезжаю к подъезду и думаю, что он спустится с 4-го этажа»

«Он же решил не напрягаться. Спустил деньги и карту на веревке, а хлеб поднял. А я еще думал, что это я лентяй».

14. Когда обещаешь себе начать жизнь с нового листа, но завтра, а утром просыпаешься и понимаешь, что «завтра» еще не наступило, так этот день — сегодня

15. Подставка для ноутбука за $ 1 000

16. «Короче, мы купили на Avito старое советское кресло и отреставрировали его. 500 лайков — и я выложу фотки и видео процесса. Но, надеюсь, не наберется, потому что мне лень»

17. Когда хочется жить в гармонии с природой, а приходится работать курьером

18. «Жена, разбирая вещи, нашла книгу, подаренную мне года 3 назад. „Читать будешь?“ — „Отложи, потом посмотрю...“ А ведь 3 года назад разговор был такой же»

А как вы проводите свободное время? Плохо ли, по-вашему, что современные люди столько времени проводят за гаджетами, и если да, то как это можно изменить?