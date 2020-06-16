18 смышленых человек, которых не застать врасплох ни днем, ни ночью

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Что делать, если на стене кто-то оставил грязные отпечатки ладоней или вы потеряли кошелек? Как решить проблему недостатка общения и доставить стеклянную посуду или другие вещи в сохранности, если, например, нужно переслать их почтой? Людей из нашей подборки не выбить из колеи никакими сложностями.

AdMe.ru обнаружил категорию людей, которые найдут решение и уместный ответ в любой ситуации. И скучать с ними не приходится точно.

«Мама не хотела, чтобы розетка выделялась на фоне камней на стене»

«Совсем недавно кто-то оставил отпечатки ладоней прямо на стене. Безобразие могли бы оттереть коммунальщики, но, к счастью, не стали. Теперь тут так»

«Отдыхал в лесу. Вернулся домой, и оказалось, что выронил кошелек, когда место под шашлыки выбирали. Но вскоре мне вернула его девушка, а все благодаря лайфхаку»

Когда видишь цель и идешь к ней

«Так мой сын делает бутерброды, чтобы не было выступающих краев»

Вместо того чтобы выбрасывать старые детали Lego, пчеловод решил сделать из них улей

Когда уровень смышлености 10 из 10

«Бабушка, вместо того чтобы покупать вазу, ставит цветы в пустую гильзу времен Второй мировой войны»

Профессионала не застанешь врасплох

С таким мужем соскучиться не удастся

Когда замучили спрашивать одно и то же

Когда журнального столика нет, а поесть с удобством у телевизора хочется

«Вышел побегать в парке, полюбовался бобром, а потом обнаружил у реки табличку, что парк закрыт. И тут встретил двух полицейских»

«Я не растерялся и, указывая на табличку, заявил: „Мусор тут разбросали“, а потом спокойно ушел с ней».

«Мои соседи хотели поставить забор, а срубать деревья на его месте не хотели. И нашли такой выход из положения»

Когда не хватает общения, но знаешь, как решить эту проблему

Чтобы никто не украл багаж

«Чтобы ездить с комфортом босиком, мой сын так переделал свой велосипед»

«Бабушка и дедушка повесили часы, которые идут в обратном направлении. В итоге в зеркале они отражаются правильно, и, готовясь на выход, легко следить за временем»