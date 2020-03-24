18 человек, которые наконец ступили на широкую белую полосу в жизни

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Учительница с 25-летним стажем перед выходом на пенсию решила запланировать путешествие. Она купила полис страхования за $ 400 и при этом не поленилась прочитать мелкий шрифт в договоре. И на 7-й странице заметила приписку о конкурсе «Платим тем, кто читает». Она отправила сообщение на указанный номер и получила $ 10 000.

Люди из этой подборки столь же везучи: они читают между строк, невероятным образом избегают падающих деревьев и всегда оказываются в нужное время и в нужном месте. Глядя на них, AdMe.ru готов признать: выражение «родился в рубашке» появилось не случайно.

1. «Мы переехали. Я занес сушилку в наш новый дом. И неожиданно обнаружил в вентиляции настоящий клад — € 105»

2. «Сегодня на репетицию мюзикла пришла Анджелина Джоли. Я показал ей свое тату. А она подписала его и поцеловала меня в щеку. Мне не пережить такого счастья»

3. «Так ветка упала над машиной»

4. Фанат поставил € 20, а получил почти € 16 тыс., угадав точный счет матча между командами

5. «Такую огромную ягоду клубники я нашел сегодня»

6. Когда любишь кошек, а их тут столько сразу

7. «Ела блины с вареньем и накапала себе на джинсы»

8. 10-летняя девочка побеждает в профессиональном турнире по UNO

9. На редкость удачно припарковался

10. «Два месяца назад мой кот пропал. А сегодня нашелся. Я на седьмом небе от счастья — и он тоже!»

11. «Нашел живую бабочку в брокколи. Капусту я купил и поставил в холодильник 5 дней назад»

12. «Вчера был ливень. Но владельцу этой машины крупно повезло»

13. Вот что должна значить фраза: «Теперь в 2 раза больше»

14. «Оставался у сестры в комнате племянника. Это вид с его кровати. Какой счастливчик»

15. «Уронил сдобную оладушку в чай и думал, что испорчу ее. Но нет, оказалось, что я сегодня везунчик»

16. «Либо мне крупно повезло, либо пора идти за дозиметром»

17. «Пошел гулять с собакой и случайно нашел монету 1899 года»

18. «Сегодня я наконец-то выиграл... у „Доширака“»

Бонус: когда не знаешь, радоваться или огорчаться

«В сети супермаркетов Billa проходила акция: каждому 100-му покупателю все товары в чеке по 10 рублей. Мне сегодня посчастливилось стать этим 100-м... с двумя йогуртами».

Есть ли у вас знакомые или друзья, которым, кажется, всегда везет? Как вы думаете, в чем причина такой удачливости: чистая ли это случайность, связано ли это с их чертами характера или, может, дело в чем-то другом?