17 родственников, чьи чудачества выведут из себя даже каменную статую

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Родственники горят желанием помочь, но не всегда могут справиться с собственными проблемами. Их «тактичность» загоняет в краску, а логика оставляет здравый смысл в недоумении.

Читая эти истории из жизни, AdMe.ru отметил, что даже вполне милые родственники способны на не поддающиеся никакой логике чудачества. Убедитесь в этом и вы, тем более что в конце мы приготовили для вас бонус — доказательство того, что даже на самого лютого родственника найдется управа.

Бонус: и на самых лютых родственников найдется управа

Приехала к нам свекровь пожить, пока в ее квартире ремонт идет. И, так как она сама не знала, чего хочет, ремонт затянулся. Я надеялась, что она хоть с ребенком поможет, но свекровь свое присутствие в нашей квартире восприняла как отпуск: полный пансион, обслуживание по высшему разряду, да еще и над невесткой можно позубоскалить.

Я неконфликтный человек. И раз Тамара Иосифовна считала, что ее сын должен есть на завтрак только ненавистную для него яичницу, я готовила для него яичницу. Но за 4 месяца жизни под одной крышей свекровь допекла меня до такой степени, что даже я начала задумываться о переезде к родителям на время, пока свекровь живет у нас.

И тут она мне заявила:

— Ты даже не представляешь, как тебе со мной повезло. А знаешь, какая у меня свекровь? Мегера, каких свет не видывал. До сих пор ее побаиваюсь. Изводила меня как могла.

Так она подкинула мне мысль: управа на свекровь есть у ее свекрови. И я недолго думая пригласила к нам погостить бабушку мужа.

Утро, муж на работе, свекровь раздает советы, и тут звонок в дверь. Тамара Иосифовна сорвалась открывать дверь, радостно потирая руки в предвкушении стоящего за дверью мужчины. Открыла, а там:

— О, Тамарка, чего смотришь? Пошли, чай мне сделаешь. Я тортик принесла. Только тебе не дам: вредно. Хотя твоей фигуре уже ничто не поможет.

Лицо бабушки мужа аж светилось от удовольствия. И вот совпадение: в тот же день ремонт дома у Тамары Иосифовны закончился. Она спешно собрала вещи, попрощалась и отбыла восвояси. Я бабушку напоила чаем, и она тоже поехала домой, сказав, что при случае я могу еще обращаться к ней за помощью. © nik12892356 / Pikabu