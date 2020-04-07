17 родственников, чьи чудачества выведут из себя даже каменную статую
Родственники горят желанием помочь, но не всегда могут справиться с собственными проблемами. Их «тактичность» загоняет в краску, а логика оставляет здравый смысл в недоумении.
Читая эти истории из жизни, AdMe.ru отметил, что даже вполне милые родственники способны на не поддающиеся никакой логике чудачества. Убедитесь в этом и вы, тем более что в конце мы приготовили для вас бонус — доказательство того, что даже на самого лютого родственника найдется управа.
- Моя будущая свекровь стыдилась покупать средства личной гигиены для себя, поэтому попросила меня, как будущую невестку. Ладно, я купила ей годовой запас тех прокладок, которые ей нравились, и завернула так, что они выглядели как экстравагантный подарок. Затем я оставила их на стойке регистрации, где она работала. На мою беду она случайно развернула их на работе и после этого убедила сына, что я не гожусь ему в жены. Но, учитывая, что именно я приносила в семью основной доход, я не слишком расстроилась, что это закончилось. © Jane Bradley / Quora
- Мне было где-то 10 лет, когда мама отправила меня с ее дядей в деревню. У нас была пересадка в Москве, следующий поезд отходил нескоро, где-то через 12 часов. Уселись мы с дядей Витей в зале ожидания, разложив чемоданы и кульки. И тут он говорит: «Я позвоню маме и вернусь». Я ждала его час, 2, 3... Начала нервничать. Спустя 5 часов уже захотела в туалет, а отойти никак: вещи охранять надо. Спасибо женщине напротив, она заметила мое волнение, сводила меня в туалет, пока ее муж присмотрел за вещами, а потом накормила бутербродами и вызвала полицию. И тут дядя Витя вдруг вернулся, и мы таки поехали в деревню. Когда по приезде домой я рассказала эту историю маме, она была в шоке. Как оказалось, дядя ей вообще не звонил, просто ему стало скучно, он решил прогуляться по Москве, потом выпил в кафешке немного, а про меня забыл. Вспомнил о моем существовании только тогда, когда билеты в паспорте увидел. © Kolotuha / Pikabu
- После 3 лет супружеской жизни овдовела и осталась одна с маленьким сыном. Желания с кем-то знакомиться не было совсем. Дом, работа, сын, иногда друзья — и так на протяжении 2 лет. И вот моя сердобольная свекровь решила устроить мою жизнь. Кстати, мы с ней уже не общались совсем и она обвиняла меня во всех смертных грехах! Она вычитала объявление о знакомстве в журнале и от своего имени написала письмо и приложила мое фото. Я жила тем временем своей жизнью, не подозревая, какое счастье меня ждет. И тут мне пришло письмо на 6 страницах от мужика на 12 лет старше, который вовсю себя расхваливал, рассказывал, сколько у него поросят и соток земли. И утверждал, что для меня в мои 23 года еще не все потеряно. Мужику я объяснила, что замуж не собираюсь, а свекрови устроила скандал и забрала у нее все мои фото. © olga.optimistka / Pikabu
- Свекровь сестры поймала нашу маму на улице и стала говорить, мол, может, проблемы какие у вашей дочери «по-женски»? Циститы были в детстве? Должна же быть причина, почему детей нет все еще! (И взгляд такой укоряющий, мол, подсунули нам пустоцветку!..) Сестра с мужем в то время не планировали детей, так как жили в одной квартире со свекровью и ее дочерью и, естественно, предохранялись. Как съехали, так и зачали ребенка. Уж не знаю, женское здоровье восстановилось, наверное... © irenion / Pikabu
Свекровь всегда права.
- Мы c будущим мужем жениться хотели только на свои средства. Накопить много не вышло, поэтому решили, что лучше расписаться вдвоем и потратить деньги на путешествие. Но свекровь требовала свадьбу: «Как это без ресторана? Это мой праздник, у меня сын женится», «Вася, не забудь позвать тетю Веру», «А на второй день закажем турбазу».
Будущий муж просил согласиться, «чтобы не огорчать маму». Сошлись на том, что на свадьбу она нам подарит ужин в ресторане человек на 15–20 (она уже решила, кого позовет). Сил спорить не было. А перед торжеством свекровь заявила вдруг, что давно не была в отпуске, очень устала и полетит с нами в свадебное путешествие. После этого я не выдержала и послала лесом всю их семейку. © TyzhTouragent / Pikabu
- Несмотря на наши объяснения, моя теща долго не могла понять, как пользоваться списком контактов в телефоне, и набирала номера вручную. Номер моей жены на одну цифру отличается от ее номера, поэтому она отправляла СМС себе, думая, что пишет своей дочери — моей жене.
«Ужин?» — пишет она. И тут же получает СМС обратно: «Ужин?»
«Что?» — спрашивает она. На ее телефон приходит ответ: «Что?»
Она решила, что дочь подкалывает ее, и вечером пришла разбираться. Так мы узнали, что наша теща общалась сама с собой эсэмэсками. © thedragon4453 / Reddit
- Мы с мужем жили от свекрови отдельно, в соседнем доме, но окна располагались наискосок друг на друга. Она приходила каждое утро и ругалась, что я мужа не проводила на работу. Он вставал тихонько, собирался, брал обед, завтракал и уходил. Я с ребенком спала. В комнате свет не включал, только в прихожей. А надо было встать, включить везде свет, одеть его, накормить, все собрать, поцеловать и т. д. Наблюдала каждое утро. Пока я не устроила ей скандал. © amaryllis7944 / Pikabu
- Сидим семьей на даче, болтаем о разном. И тут бабушка выдает:
— У меня проблемы с ногами начались.
Мама и я напряглись, перебирая в голове возможные болезни. А бабушка продолжает:
— Правую ногу в раковине нормально мою, а левую с трудом поднимаю.
Мысленно поржав, сказали старушке, что в 87 лет это вполне нормальное явление. Что мама в 62, и я в 30 давно моем ноги в ванне. Бабуля нам не поверила. © JxaJxa /Pikabu
- Я люблю свою свекровь, но она совершенно непрактичная женщина. За нее все делают муж или сын. Однажды мы с ней поехали за покупками на ее машине, я была за рулем. Мы приобрели все, что было нужно, и она спросила, можем ли мы заправить автомобиль. Я сказала: «Да, конечно». В то время я была беременна и поэтому ожидала, что она сделает это сама. А она смотрела на меня несколько секунд, а потом спросила, могу ли я заправить машину. Оказалось, она ни разу этого не делала, хотя уже 15 лет за рулем. © Daniela Arvesuk / Quora
- В детстве, когда родители уходили на работу, мы с сестрой оставались вдвоем. Мне было лет 8, ей — 12. Мама всегда говорила, что, пока мы не уберем дома, гулять нас не пустит. К слову, это было время, когда популярным был сериал «Зачарованные». Все, кто смотрел его, должны помнить, как кого-то из сестер захватывали духи. Моя сестра постоянно притворялась, что в нее вселился какой-то дух, а освободить ее я могла, только если наведу порядок в доме. Плакала, боялась и убирала. © «Подслушано» / Vk
- Однажды мы с мужем вышли за мороженым. Наш ребенок решил остаться со свекровью и свекром. Через час мы вернулись домой и увидели, что входная дверь не заперта, а дом в кромешной темноте. Свекровь со свекром крепко спали в своей комнате, а малыш сидел в нашей комнате и был напуган. Он сказал, что родители мужа выставили его из комнаты и закрыли дверь. Мы были шокированы. Что, если бы ребенок отправился искать нас на улице? © unknown / Quora
- Мы пригласили зятя с моей сестрой на вечеринку в моем доме. Муж сестры и раньше демонстрировал странное поведение, но это стало последней каплей. Моя жена, великолепный кондитер, несколько недель готовила сладости, а в день мероприятия разложила их на подносы по всей кухне, столовой и гостиной. В какой-то момент она отвела меня в сторону и сказала: «Странно, но печенье исчезает сразу, как я его кладу на стол». Она ушла, и тут я увидел, как зять набивает им свои карманы, а то, что не помещается, припрятывает в книжном шкафу. Там уже было изрядное количество. После этого я ему сказал, чтобы он забрал то, что у него в карманах, и уходил из нашего дома. Больше он не возвращался. © Gerry Jurrens / Quora
- Свекровь подарила всем своим невесткам по браслету с бриллиантом, включая меня. Я подумала, что он очень красив, хотя редко ношу что-то, кроме бижутерии, поскольку часто теряю вещи. Но при ней старалась всегда надевать его. И вот спустя несколько лет она подошла ко мне и предложила мне продать браслет ей. Я была шокирована и спросила зачем. Оказалось, одна из невесток потеряла свой браслет и была расстроена, так что она решила пожертвовать ей мой браслет вместо утраченного. © Anne Riley / Quora
- Мать моего молодого человека была до ужаса ленивой женщиной. Это сказалось на ее массе: в свои 45 она весила более 160 кг. Увидев меня, она поняла, что нашла себе новую рабыню. Она орала мне из кухни, чтобы я подала ей ложку, лежащую в метре от нее. Стоило мне купить торт, она непременно съедала большую часть в одиночку, несмотря на то что он покупался для похода в гости. Она могла вальяжно зайти в квартиру и бросить: «Организуй мне чай». И устроить истерику, если не принесешь его в комнату. К слову, она с нами даже не жила — так, в гости приезжала (по 5 раз в неделю). В один момент я просто поставила молодому человеку ультиматум: «Либо ты затыкаешь ее, либо я ухожу». И знаете что? Сработало. Сейчас я наконец-то свободна от ее присутствия. © sabatiniraf / Pikabu
«Моя свекровь жалуется, что ее планшет никак не заряжается».
- Свекровь попросила меня заехать к моей золовке, забрать оттуда ее пылесос и привезти к ней домой. Ее дочь живет на расстоянии 160 км от моего дома, а моя свекровь — в противоположной стороне и в более 800 км от меня. Когда я отказалась проехать больше 1 900 км, чтобы привезти ей пылесос, она была оскорблена до глубины души и не разговаривала со мной после этого 2 месяца. © Mickie McCord / Quora
- Родители мужа приезжали на неделю, чтобы позаботиться о наших детях, пока мы были за границей. У нас была хорошо оборудованная гостевая комната для них. Вернувшись из поездки, я спустилась в прачечную в подвале, чтобы бросить вещи в стирку. На ступеньках что-то валялось. Это был прекрасный коврик с длинным ворсом из комнаты для гостей, который родственники привели в негодность и выбросили. А когда я пришла в их комнату, я увидела, что они полностью переставили там всю мебель, даже телевизор поставили у окна, откуда ребенок мог его легко включить, и поменяли светильник на кухне. До сих пор не могу их понять: как можно без спроса что-то менять в чужом доме? © Tricia Chitwood / Quora
- Первая дичь произошла сразу после свадьбы. Новоиспеченная мама заявила, что детей нам заводить рано, и посоветовала мне поставить спираль, так как от таблеток портится характер, а от презервативов мужчины не получают удовольствия. А потом понеслось, как снежный ком: свекровь влезала в нашу жизнь, проводила инспекцию нашего шкафа и холодильника, забирала гладить рубашки мужа и все вещи, даже трусы, приобретала сыночке на свой вкус. Меня начала бесить слабохарактерность моей «каменной стены», и мы решили отдохнуть на море. Свекровь слезно упросила нас заглянуть к ним по дороге и предложила перекусить, чтобы не останавливаться в забегаловках. После порции советов родители мужа принесли для него одну чашку кофе, одну тарелку омлета и один кусок пирога, а мне предложили помыть за ним посуду. Апогеем ситуации стало то, что муж сел за стол и, грустно посматривая на меня, съел завтрак. Вскоре по моей инициативе мы развелись. © PushkaPampushka / Pikabu
Бонус: и на самых лютых родственников найдется управа
Приехала к нам свекровь пожить, пока в ее квартире ремонт идет. И, так как она сама не знала, чего хочет, ремонт затянулся. Я надеялась, что она хоть с ребенком поможет, но свекровь свое присутствие в нашей квартире восприняла как отпуск: полный пансион, обслуживание по высшему разряду, да еще и над невесткой можно позубоскалить.
Я неконфликтный человек. И раз Тамара Иосифовна считала, что ее сын должен есть на завтрак только ненавистную для него яичницу, я готовила для него яичницу. Но за 4 месяца жизни под одной крышей свекровь допекла меня до такой степени, что даже я начала задумываться о переезде к родителям на время, пока свекровь живет у нас.
И тут она мне заявила:
— Ты даже не представляешь, как тебе со мной повезло. А знаешь, какая у меня свекровь? Мегера, каких свет не видывал. До сих пор ее побаиваюсь. Изводила меня как могла.
Так она подкинула мне мысль: управа на свекровь есть у ее свекрови. И я недолго думая пригласила к нам погостить бабушку мужа.
Утро, муж на работе, свекровь раздает советы, и тут звонок в дверь. Тамара Иосифовна сорвалась открывать дверь, радостно потирая руки в предвкушении стоящего за дверью мужчины. Открыла, а там:
— О, Тамарка, чего смотришь? Пошли, чай мне сделаешь. Я тортик принесла. Только тебе не дам: вредно. Хотя твоей фигуре уже ничто не поможет.
Лицо бабушки мужа аж светилось от удовольствия. И вот совпадение: в тот же день ремонт дома у Тамары Иосифовны закончился. Она спешно собрала вещи, попрощалась и отбыла восвояси. Я бабушку напоила чаем, и она тоже поехала домой, сказав, что при случае я могу еще обращаться к ней за помощью. © nik12892356 / Pikabu
Какие чудачества и выходки совершали ваши родственники? Как вам удавалось разрешить конфликты с ними?
Фото на превью PushkaPampushka / Pikabu