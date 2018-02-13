17 находчивых родителей, которые смогут выкрутиться из любой ситуации

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Почти с каждым случались такие ситуации, когда родители рассказывали какие-то фантастические вещи, пытаясь, например, накормить вас или мотивировать выучить уроки. А вы помните что-нибудь подобное из своего детства? Сегодня AdMe.ru делится с вами забавными историями пользователей интернета о том, как креативно их родители пытались выдать нелепые утверждения за правду.

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Мой папа сказал, что киви — это на самом деле яйца обезьян. Это привело к куче сгнивших фруктов под моей кроватью. @DoctorStein

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Когда я был маленьким (лет 6–7), я был в ужасе от поездки в Диснейленд на аттракцион «Пираты Карибского моря». Но он нравится моему отцу, и поэтому, чтобы мы с сестрой не боялись, папа каждый раз, когда мы катались, подкладывал доллар туда, где мы находились. Он говорил нам, что это пираты поделились с нами своими сокровищами. @ederpin

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А я в детстве по лужам любил бегать. И вот как меня отучили: мне сказали, что в лужах водятся тритоны, и тех, кто по ним бегает, они утаскивают под воду. Жутко, конечно, но зато подействовало. Лужи я начал обходить за километр. @martin8989

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Мой отец однажды сказал моему брату, что, когда на груди растут волосы, — это мучительно больно. Несколько дней спустя, когда брат проходил мимо гостиной, папа схватил себя за грудь и закричал: «ААААААААААААА! Еще один лезет!» Испугал его до чертиков. Брат продолжал в это верить, пока у него самого не начали расти волосы на груди. @OneEyedWilson

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Моя мама портниха. Когда я ходила в детский сад, во время тихого часа моя воспитательница частенько ходила к моей маме что-то шить или ушивать и, естественно, рассказывала, как я вела себя в садике. Мама вечером забирала меня и в точности воспроизводила весь мой день. Я была в шоке. Мама сказала, что у нее есть третий глаз и она им все видит, а хранится он у нее на работе. Я при каждом удобном случае перерывала все шкафы у нее в ателье, чтобы найти третий глаз, но так и не нашла. @Zheniya

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Мои родители сказали мне, что я не смогу свистеть, если не буду есть хлеб. К сожалению, я верил в это, пока мне не исполнилось 15. Я просто тупица. @SantaIsADoucheFag

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Моя сестра, когда была маленькой, ненавидела есть рыбу. Поэтому, когда родители кормили ее, они говорили ей, что это «морская курица». @Frostillicus8711

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Наши соседи по даче на яблоню и грушу привязывали бананы, ананасы, апельсины, покупали арбузы и подкладывали их на грядку вместо тех заморышей, что вырастали на самом деле. Дети верили и рассказывали в электричке: «На нашей даче все растет! Абсолютно все!» @ПодкейнФрайз

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Мне мои родители говорили: «Видишь, кошки едят рыбу и очень хорошо видят в темноте, и глаза у них светятся. Это потому, что в рыбе есть фосфор». И я после очередной впихнутой в себя порции рыбы спрашивал: «Ну что, глаза светятся?» И всегда получал восхищенный утвердительный ответ. @Skipper20

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Однажды, когда нам только провели телефон, мама позвонила с работы домой. Трубку взял мой младший брат. Мама спросила, не пинает ли он дома мячик. Брат, естественно, соврал, что нет. Мама сказала, что нам провели телефон с видеокамерой и она теперь может видеть, что происходит дома, и если брат будет баловаться, то она его накажет. Потом перезвонила через 10 минут и сказала, что накажет. Мой брат взмолился о пощаде и начал вешать на уши лапшу, что он всего лишь пару раз пнул мяч. @654rico

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Когда мне было года 3, родители ели сгущенку, кривляясь и приговаривая: «Какая это гадость». Они предлагали мне попробовать, а я категорически отказывался. @nudeoak

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Мне тогда было, наверное, лет 10. Ночью была сильная метель, и выпало очень много снега. Отец сказал мне, что выронил $ 100 где-то на дорожке, ведущей к дому, и что если я найду их, то смогу оставить себе. Я расчистил всю дорожку... Хотя он и дал мне потом $ 20, я все равно был вне себя. @ctennessen

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Мои родители сказали, что если я вслух не скажу почтовому ящику, куда нужно отправить письмо, то оно не дойдет до адресата. Они смотрели и смеялись над тем, как 5-летний я разговариваю с почтовыми ящиками. @Dang_it_KK

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Мой сынишка-первоклашка прочел на баннере надпись «Baumschule». Дословный перевод — «школа для деревьев»: так в Германии называют питомники для деревьев. И спрашивает: «Мам, что такое „баумшуле“?» Я и рассказала ребенку, что в эту школу сдают детей, которые не очень-то успевают в обычной школе. «Посмотри по сторонам! Из мальчиков потом вырастают отличные дубочки, а из девочек — березки...» Минуты 3 спустя с заднего сиденья автомобиля раздался рев: «Маамааа!! Я не хочууу в баумшууулеееее!! Не отдавай меняяя!!!» @Наталья Безрукова

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Родители сказали мне, что всегда можно понять, врет человек или нет, просто посмотрев на его язык. Я верил, потому что они ВСЕГДА знали, когда я вру. Как? Когда я лгал, я подсознательно прикладывал усилия, чтобы спрятать свой язык, а когда говорил правду, то специально высовывал его как можно дальше, как бы говоря: «Смотрите! Я не вру! Чистая правда!» Это просто гениально, и я точно буду использовать этот приемчик на своих собственных детях. Эта уловка научила меня честно признавать свои ошибки, вместо того чтобы врать и нести еще большее наказание за свою ложь. @lending_ear

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Когда мне было года 4, мой брат, устав от моего воя «Дима, дай конфетку!», снял с люстры в зале одну из стекляшек, сунул мне в рот и сказал: «Соси!» Я честно сосала. На мой вопрос, почему не сладко, брат ответил: «Это специальный леденец, его надо долго сосать, он потом сладким станет!» Вот так я до вечера стекляшку с люстры и сосала, пока мама с работы не пришла и не вытащила ее у меня изо рта. @Олля _ex_Яблочко

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Я родилась с густой копной волос. Моя мама говорила мне, что знала, что у меня будет много волос, потому что она кашляла комками шерсти, когда была беременна. Это продолжалось до средней школы, пока я не поняла на уроках анатомии, что нет прямой связи между маткой и горлом, а женщины не кашляют комками шерсти. @tikiwooki