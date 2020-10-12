17 историй о людях, которые не понаслышке знают о том, каково жить на 100 рублей в неделю

Мама перебралась из квартиры в собственный дом на окраине поселка. До работы ей теперь приходилось ходить минут 20–30 вместо прежних 10. Я посоветовала сдать на права и купить машину. А она мне выдала такую математику: «Вот смотри: выучиться на права — 30–40 тыс. рублей. Купить даже старенькую машину — еще 130–150 тысяч. На страховку и ремонт — еще 12–16. Плюс бензин. Выходит минимум тысяч 160–170. Такси по городу стоит 80 рублей. 160 000/ 80 = 2 000 поездок! Мне столько за всю жизнь не накатать на такси!» Попросила купить ей MP3-плеер и накидать аудиокниг. Теперь ходит пешком на работу и слушает. © Eqiulibr / Pikabu

У нас с женой есть «правило 3 долларов»: если коробка хлопьев стоит больше 3 долларов, мы ее не будем брать. Всегда будут распродажи вашей любимой продукции, и тогда вы сможете ею запастись. Так мы приучились откладывать что-то на время и смогли стать богаче, поскольку всегда применяем его в повседневной жизни. © familydrivesme / Reddit

В 90-е годы работала только мама. Ели макароны без масла, макароны с одной мелко порезанной и пожаренной сосиской на всех... И вот принесла мама с работы полпалки колбасы, отрезала каждому по 2 кусочка на бутерброды. Пошли мы к телевизору растягивать удовольствие и тут слышим с кухни: «Pрр!» — «Шшш!» Приходим, а там кот и щенок дерутся. Кот хотел свистнуть колбасу, но уронил щенку, и теперь вовсю пытался отвоевать. Время было так себе, продуктами не разбрасывались. То, что мама успела отобрать у собаки, отмыли, пожарили и съели. С макаронами. © akatadava / Pikabu