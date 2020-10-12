17 историй о людях, которые не понаслышке знают о том, каково жить на 100 рублей в неделю
Даже если вы ведете строгий подсчет своих расходов, от непредвиденных трат не застрахован никто. Существует 6 наиболее частых типов таких издержек: неожиданные медицинские расходы и траты на ветеринарные услуги, незапланированные поездки и подарки (например, на свадьбу родных), ремонт дома или автомобиля. В этих случаях нередко приходится считать каждую копейку.
AdMe.ru решил принести вам с просторов интернета истории пользователей, которым в силу обстоятельств пришлось экономить. И некоторые их рассказы оказались весьма занятными.
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Жене нужно было фото на документы, зашла в студию, сделала. 4 штуки за 250 рублей. Решила взять второй экземпляр — фотограф просит опять 250 рублей.
Жена:
— Почему 250? Распечатка фото размером 10 на 15 у вас стоит 10 рублей, дополнительной работы никакой делать не надо.
— У нас каждое фото на документы стоит 250 рублей.
Жена подумала и дала ему флешку. Скинул фото — обошлось в 50 рублей. И тут она возвращает ее:
— Сделайте мне 1 фото 10 на 15 за 10 рублей.
Фотограф аж покраснел, но сделал. © Viktorrr100 / Pikabu
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Мы с сестрой обожали «ужины-сюрпризы» в конце месяца. Каждая из нас доставала наугад по 2 банки без этикеток из шкафчика, взвешивала в руках и трясла, чтобы угадать, что там. Но, что бы там ни оказалось, мы это готовили и ели вчетвером. Один прием пищи мог состоять из жареных бобов, консервированных персиков, кукурузы и тушеного мяса. Лишь позднее я поняла, что моя мудрая мама превратила в игру необходимость питаться продуктами, которые она купила по скидке. © matt314159 / Reddit
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В зале занимается странная женщина: пока делает упражнения, разговаривает сама с собой. Оказалось, что она говорит с воображаемым тренером. И результат есть, и экономия на настоящем наставнике. © Подслушано / ideer
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Мама перебралась из квартиры в собственный дом на окраине поселка. До работы ей теперь приходилось ходить минут 20–30 вместо прежних 10. Я посоветовала сдать на права и купить машину. А она мне выдала такую математику: «Вот смотри: выучиться на права — 30–40 тыс. рублей. Купить даже старенькую машину — еще 130–150 тысяч. На страховку и ремонт — еще 12–16. Плюс бензин. Выходит минимум тысяч 160–170. Такси по городу стоит 80 рублей. 160 000/ 80 = 2 000 поездок! Мне столько за всю жизнь не накатать на такси!» Попросила купить ей MP3-плеер и накидать аудиокниг. Теперь ходит пешком на работу и слушает. © Eqiulibr / Pikabu
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У нас с женой есть «правило 3 долларов»: если коробка хлопьев стоит больше 3 долларов, мы ее не будем брать. Всегда будут распродажи вашей любимой продукции, и тогда вы сможете ею запастись. Так мы приучились откладывать что-то на время и смогли стать богаче, поскольку всегда применяем его в повседневной жизни. © familydrivesme / Reddit
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В 90-е годы работала только мама. Ели макароны без масла, макароны с одной мелко порезанной и пожаренной сосиской на всех... И вот принесла мама с работы полпалки колбасы, отрезала каждому по 2 кусочка на бутерброды. Пошли мы к телевизору растягивать удовольствие и тут слышим с кухни: «Pрр!» — «Шшш!» Приходим, а там кот и щенок дерутся. Кот хотел свистнуть колбасу, но уронил щенку, и теперь вовсю пытался отвоевать. Время было так себе, продуктами не разбрасывались. То, что мама успела отобрать у собаки, отмыли, пожарили и съели. С макаронами. © akatadava / Pikabu
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Это было в период с 2000 по 2003 год. Я был малой, мать работала учителем начальных классов в школе. Хлеб стоил на тот момент 7 рублей, а мать получала 7 тыс. рублей деревянными. Однажды заметил, что хлеб стал стоить 11 рублей. На мой вопрос маме: «У тебя зарплата теперь будет 11 тыс. рублей?» — она посмотрела на меня глазами, по которым я понял, что ни фига не прав. © kirutoo / Pikabu
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Пришли однажды с женой и 2 детьми в детский центр. С маленьким ребенком мог пройти 1 сопровождающий бесплатно. На кассе просим 2 детских билета и себе 2 бесплатных. Тут узнаем, что за 2-го сопровождающего нужно платить, так как мы все вместе идем. Начал выяснять, что было бы, если бы пришли по отдельности, и тут жена молниеносно выдает: «Мы с дочкой их вообще первый раз видим». В итоге взяли отдельно билет для дочери, с которой прошла жена, и для сына, с которым прошел я. © Jericholeen / Pikabu
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Неделю назад еду вечером мимо мусорных контейнеров. Темно. Свет фар выхватывает зеркальный трельяж, лежащий рядом с контейнерами, а на нем рог лося. Торможу, сдаю назад. Супруга спрашивает: «Зачем он тебе?» Отвечаю, что сдам в приемку. Вижу недоверие в ее глазах... На следующий день вместе едем сдавать рог — 2 100 рублей в бюджет семьи. © leher / Pikabu
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Мы не были бедны, но лишь потому, что отец вкалывал, как вол, а мама старалась экономить. Однажды она придумала кулинарные пятничные вечера вместо просмотра фильмов. Я всегда обожал спагетти с мясным соусом, но из экономии мама не стала использовать говяжий фарш и сделала томатный соус, объявив, что у нас на ужин настоящий итальянский маринара. Вечер французской кухни не был претенциозным: у нас был луковый суп. Но мы вошли во вкус и с нетерпением ждали каждую очередную пятницу, чтобы попробовать простенькое блюдо из европейской кухни вроде вареного картофеля с приправами. © John Mullen / Quora
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Помню, как в студенческие годы девочка из общаги на свой день рождения, потеряв от голода контроль над собой, свистнула из кастрюли сваренную курицу с общей кухни. Закрылась в комнате, начала есть, а тут к ней пришли друзья поздравлять с днюхой. Она курицу спрятала под кровать, открывает, а они говорят: «С днем рождения! Но мы без подарка, потому что мы скинулись, купили курицу, сварили ее, но какая-то крыса прямо из кастрюли свистнула». © ebounty / Pikabu
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Для нас даже McDonald’s был дорогим, но мой отец часто приносил коробку «Хэппи Мил», в которой были наггетсы и картофель фри. Только спустя годы я узнал, что на самом деле он каждый раз приносил одну и ту же коробку, а еду для нее делал сам. © xXDhamoXx / Reddit
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В 2014 году была студенткой. Сессия, есть нечего. Пошла на вокзал и на последние деньги купила на завтра билет домой. Иду и думаю, хватит ли мне одной штуки картошки. И тут спотыкаюсь и падаю в слякоть. В тот же момент ко мне подходит цыганка: «Дай денег: детки маленькие, на памперсы нужно». Блин, а я, голодная, прямо со злости закричала на нее: «Ты посмотри на свою одежду и на мою. Я студентка, у меня дома еды нет, и ты еще у меня деньги просишь?» Она в ответ: «Мне Бог помогает, и тебе поможет». А я: «Так и мне дай, если тебе помог». И тут она достает 30 гривен, дает мне и уходит... Я в шоке взяла. На макароны и 2 сосиски хватило. © Vitasume / Pikabu
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Когда в кошельке мало денег, а нужно идти в магазин, всегда надеваю самые высокие каблуки, чтобы ноги как можно быстрее устали и не было желания 2 часа проторчать, рассматривая все, что хочется. © Подслушано / VK
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Были на даче с семьей, грибов набрали, шашлычок... Пришло время домой выдвигаться, жена говорит: давай, мол, еще за грибами сбегаем. Лес рядом, за полчаса еще 2 корзинки нарезали: моховички, красные, пару белых. Едем домой. Грибов много, куда их девать — даже не знаю. Жена с телефона пишет в группу в VK: так, мол, и так, корзинка грибов. Когда доехали, нас уже ждали... И бензин отбил, и еще деньги остались. © Zebra355 / Pikabu
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Узнала расценки у психологов. Мама, оказывается, мне столько денег сэкономила, всегда заканчивая похвалу фразой: «И я это говорю не потому, что я твоя мать, а потому что это правда». © vie_fastueuse / Twitter
Какие способы экономии есть у вас? Какие траты считаете лишними, а от чего, по-вашему, отказываться не стоит даже в сложной жизненной ситуации?