16 советов по безопасности, которые могут однажды спасти жизнь вам или вашим близким

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Переохладиться можно при любой температуре ниже +10 °С, особенно если вы вспотели или одеты в мокрую от дождя или снега одежду. При −34 °С гипотермия может наступить всего за 10 минут. Что делать, если машина застряла посреди дороги, как не замерзнуть и как вести себя в других критических ситуациях — пользователи подскажут ответы на эти вопросы.

AdMe.ru надеется, что в вашей жизни не возникнет обстоятельств, когда придется вспомнить эти рекомендации. Но все же, выезжая куда-либо в мороз, захватите с собой термос с горячим чаем, и будьте осторожны в пути и дома.

1. Почему нельзя близко подходить к поезду

Когда идет поезд — я отхожу от пути максимально далеко. Иногда у меня спрашивают: «Чего ты так боишься?» И тогда я рассказываю им одну историю. Железнодорожный переезд. Стоит дежурный, а половина его лица — синяк. У него спрашивают: — Петька, кто же тебя так побил? — Ага, если бы... Вышел встречать пассажирский поезд, а из него буханка хлеба вылетела — и прямо мне в табло. Хорошо, что скорость небольшая была. С грузовых поездов часто летит щебень. Иногда падают даже бревна и прочий крупный груз.

С пассажирских поездов летят бутылки, прочий мусор. А еще в них может быть туалет старого образца... © Motormaniac / Pikabu

2. Чтобы избежать распространения огня

3. Что делать, если машина в мороз застряла на месте

Если машина стоит на месте, холодно и уехать не получается: Первые действия — это утеплиться самому и позвонить друзьям и в службу помощи (112).

Для уменьшения потерь тепла стоит обкопать машину, засыпать снегом зазор между землей и автомобилем. Обязательно нужно убедиться, что выхлопная труба не закрыта снегом и газы не попадают в салон.

Если у вас есть полиэтилен или плащ-палатка с собой, ими стоит укрыть машину сверху.

Зимой лучше закинуть в багажник старые теплые вещи.

Газетами можно утеплиться самому, если нет одежды. Намотать на ноги, как портянки, надеть под шапку один слой газеты (30 % тепла уходит через голову, ее важно защитить). Так же лишними газетами можно обклеить окна изнутри (на слюну).

Если зажечь пару свечей из парафина в салоне, то температура повысится на несколько градусов.

Орать — смешной, но очень действенный способ.

Развести костер (не в машине). Если не из чего, то сжечь запаску. Если совсем печальный случай, то можно сжигать все постепенно (колеса и остальные важные части — в последнюю очередь). Например, запаска, заднее сиденье и так далее. Знаю случай, когда сожгли все колеса, а когда машина отогрелась от жара костра и завелась, уехать люди не смогли.

Сделать снежную берлогу (собирают кучу снега, плотно ее трамбуют). В ней копается пещера, там можно жечь костерок и греться.

Не забудьте сделать так, чтобы вас было заметно с дороги.

Самое важное — не засыпать, иначе это будет последний сон в вашей жизни. © tehnolog906 / Pikabu

4. Для безопасности детей и не только

У коллеги 2 года назад родилась дочка. И как-то в разговоре я ему посоветовал поставить на ПВХ-окна «детский» замок: дети очень любопытные, мало ли чего. Он согласился с доводами. Тем более замок стоит копейки, ставится самостоятельно минут за 10. А сегодня приносит презент со словами: «Это тебе за совет про „детский“ замок!» Я у него спрашиваю: «Что, дочка пыталась открыть окно?» Оказывается, он живет на последнем этаже, окна на ночь на проветривание открыты. Утром пришел на кухню, а там на оконной ручке веревочная петелька наброшена и веревочка проведена через створку. Кто-то ночью пытался окошко открыть снаружи. Так замок не дал этого сделать. Вот так-то, безопасность не только детская. © Ikarius / Pikabu

5. Что делать, если вас остановила подозрительная компания

Если вы встречаете на дороге незнакомцев, то есть потенциально плохих людей, всегда сообщайте им, что вы говорили с друзьями и семьей и те точно знают, где вы находитесь. Вы становитесь менее привлекательными в качестве жертвы . © shatabee4 / Reddit

Лучше не просто говорить о «друзьях», но быть более конкретным, например: «Я встречаюсь с сестрой» или «Моя мама ждет меня в ресторане». «Друзья» звучит более обобщенно, а упоминание членов семьи также подразумевает, что они будут звонить кому-то, если вы не появитесь. © dogsaretheanswer / Reddit

6. Если вы гуляете с коляской поздним вечером

7. Чтобы ребенок не потерялся

Мы думаем: если ребенок потеряется, то он сможет позвонить. Я вас разочарую: это не так. Пример: ребенок плещется в морских волнах в поле зрения. Вдруг его что-то увлекло и он отошел. Звонить просто некуда: в руках у вашего чада лишь ведерко с лопаткой. Пример более страшный: ребенок потерял сознание на детской площадке, пока вы ушли в соседний магазин. Решение этой проблемы — вот такой браслет-фенечка. Все бусинки содержат ту или иную цифру, из которых складывается номер вашего мобильного телефона. Ребенок не потеряет его, не испортит водой. Это не электронный «девайс» — у него не сядет батарейка, не треснет экран. Да, на него нельзя позвонить, но малыш всегда сможет попросить сделать звонок маме-папе. Или сотрудник полиции (скорой помощи) позвонит сам в кризисной ситуации, когда вы будете нужнее всего своему ребенку. © Greentea75 / Pikabu

8. Если на вас нападают

В начальной школе за мной погнались мальчики. Я почти уже добежала до своего дома, но они догнали меня. И вот тут мне в голову пришла идея закричать «Папа!», громко и несколько раз, хотя я точно знала, что папа на работе. Мальчики разбежались со словами «Бежим, она здесь живет!» — а я спокойно пошла домой. Много лет спустя смотрела передачу о самообороне, где мужчина говорил, что, когда избивают или хотят совершить насилие, надо кричать «Папа!». У мужчин, которые это услышат, проснется отцовский инстинкт, а нападающие будут думать, что близкий человек рядом, и, возможно, убегут. Кричать можно и взрослым и детям: так в голове окружающих выстроится образ беззащитного ребенка, а не взрослой тети. © missApril / Pikabu

9. Если кто-то идет вслед за вами

10. Чтобы избежать отравления парами бытовой химии

Никогда не используйте отбеливатели и чистящие средства на основе аммиака одновременно или в одной комнате. Сочетание их паров создает пары хлорамина, которые вдыхать смертельно опасно. © FMoradipour /Reddit

По этой же причине не стоит использовать отбеливатель, когда вы очищаете что-то от мочи кошки. © BeMyLittleSpoon /Reddit

11. Если кто-то пытается похитить вас

Сделайте все возможное, чтобы избавиться от преступников. Кричите, пинайте — что угодно. Чем больше вы боретесь, тем больше вероятность того, что они сдадутся и оставят вас в покое.

Если вас все же схватили, помечайте дорогу: периодически бросайте мелкие предметы, такие как часы или серьги. А если вы находитесь в транспортном средстве — плюйте, вырывайте кусочки волос, вытирайте их кровью. Оставьте столько ДНК, сколько сможете. © queenoflitgitness / Reddit

12. Если вы долгое время страдали от жажды

Если вы страдаете от сильного обезвоживания и нашли-таки воду, не ложитесь спать, пока не сходите в туалет. Может возникнуть искушение выпить много воды, а затем лечь под дерево. Не делайте этого: вы все еще обезвожены. То, что вы можете сходить в туалет, показывает, что в вашем организме достаточно жидкости, чтобы он мог выпустить лишнее, — и лишь тогда можно вздремнуть. Ложитесь под тем, что обеспечит вам полную тень. © brad-corp / Reddit

13. Если упал оголенный электропровод

Не приближайтесь к электроустановкам, упавшим на землю проводам ближе чем на 8 м.

Вы не сможете оказать помощь человеку, попавшему под воздействие высокого напряжения.

Если вы оказались в зоне растекания тока по земле (рядом с вами упал провод на землю, вы рядом с заземлителем, через который протекает ток короткого замыкания, и тому подобное), сведите ноги вместе и покиньте опасную зону так называемым гусиным шагом: чем меньше будет расстояние между ногами, тем меньше будет уровень шагового напряжения.

Если вы находитесь внутри транспортного средства, корпус которого оказался под напряжением, — не пытайтесь выбраться наружу. Звоните по телефонам экстренных служб (например, 112).

Если вы находитесь внутри транспортного средства, корпус которого находится под напряжением, и при этом произошло возгорание, нужно рискнуть покинуть его. Нельзя ни за что придерживаться рукой или осторожно спускаться, нужно только прыгать на сомкнутые вместе ноги. Удаляться нужно тоже гусиным шагом.

Любая «сухая» палка может оказаться достаточно влажной для того, чтобы стать проводником напряжения. © Lipker / Pikabu

14. Если заблудились в дикой природе и очень голодны

В дикой природе вы можете найти еду, безопасность которой будет вызывать у вас сомнения. Но, если вас мучит сильный голод, вы захотите узнать, не погубит ли она вас. Вот как это сделать. Разотрите немного того, что вы нашли, о свою кожу, подождите 2 часа. Если никакой реакции нет, потрите немного о губу и подождите снова. Попробуйте крошечный кусочек, подождите еще.

Если вы не почувствовали недомогания, через несколько часов съешьте небольшое количество. Так в основном наши предки и выясняли, что безопасно.

Всегда варите или готовьте еду, если это возможно. Интересно, что съедобные продукты, как правило, выглядят самыми грубыми на вид, их труднее всего достать или они имеют опасные иглы. В то время как те, что легко добыть и имеют яркую окраску, бывают ядовиты. Корни растений в 10 раз более питательны, чем стебли и плоды. © Dankyness / Reddit

15. Если ребенок остается дома один

16. Если вы упали на рельсы метро

Недавно на моих глазах молодой парень оступился и чуть не упал на пути. Поэтому выкладываю инструкцию по сохранению жизни в этой опасной ситуации. Не пытайтесь выбраться наверх или прятаться от поезда под край пассажирской платформы: там находится контактный рельс под напряжением.

Найдите черно-белую рейку или электронное табло с красными цифрами, на котором отображается время. Рейка и табло — это то место, куда надо идти. Пройдите за рейку как можно быстрее и там поднимитесь (по лестнице).

Если поезд уже приближается к вам или вы не можете передвигаться, компактно лягте в желоб: руки вдоль тела, ноги вытягиваются вместе с туловищем, голова кладется ровно. Лучше лечь лицом вниз, чтобы поберечь психику (головой навстречу поезду). Свободную одежду (полы, капюшон, шарф) подберите под себя и не шевелитесь. Нужно будет продержаться некоторое время, пока все необходимое для вашего спасения не будет сделано. © anyhumanheart / Pikabu

Какие советы могли бы вы дать другим читателям? Может, в вашей жизни были ситуации, когда подобные рекомендации спасли чью-то жизнь или здоровье?