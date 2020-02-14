16 советов по безопасности, которые могут однажды спасти жизнь вам или вашим близким
Переохладиться можно при любой температуре ниже +10 °С, особенно если вы вспотели или одеты в мокрую от дождя или снега одежду. При −34 °С гипотермия может наступить всего за 10 минут. Что делать, если машина застряла посреди дороги, как не замерзнуть и как вести себя в других критических ситуациях — пользователи подскажут ответы на эти вопросы.
AdMe.ru надеется, что в вашей жизни не возникнет обстоятельств, когда придется вспомнить эти рекомендации. Но все же, выезжая куда-либо в мороз, захватите с собой термос с горячим чаем, и будьте осторожны в пути и дома.
1. Почему нельзя близко подходить к поезду
Когда идет поезд — я отхожу от пути максимально далеко. Иногда у меня спрашивают: «Чего ты так боишься?» И тогда я рассказываю им одну историю.
Железнодорожный переезд. Стоит дежурный, а половина его лица — синяк. У него спрашивают:
— Петька, кто же тебя так побил?
— Ага, если бы... Вышел встречать пассажирский поезд, а из него буханка хлеба вылетела — и прямо мне в табло. Хорошо, что скорость небольшая была.
С грузовых поездов часто летит щебень. Иногда падают даже бревна и прочий крупный груз.
С пассажирских поездов летят бутылки, прочий мусор. А еще в них может быть туалет старого образца... © Motormaniac / Pikabu
2. Чтобы избежать распространения огня
3. Что делать, если машина в мороз застряла на месте
Если машина стоит на месте, холодно и уехать не получается:
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Первые действия — это утеплиться самому и позвонить друзьям и в службу помощи (112).
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Для уменьшения потерь тепла стоит обкопать машину, засыпать снегом зазор между землей и автомобилем. Обязательно нужно убедиться, что выхлопная труба не закрыта снегом и газы не попадают в салон.
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Если у вас есть полиэтилен или плащ-палатка с собой, ими стоит укрыть машину сверху.
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Зимой лучше закинуть в багажник старые теплые вещи.
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Газетами можно утеплиться самому, если нет одежды. Намотать на ноги, как портянки, надеть под шапку один слой газеты (30 % тепла уходит через голову, ее важно защитить). Так же лишними газетами можно обклеить окна изнутри (на слюну).
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Если зажечь пару свечей из парафина в салоне, то температура повысится на несколько градусов.
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Орать — смешной, но очень действенный способ.
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Развести костер (не в машине). Если не из чего, то сжечь запаску. Если совсем печальный случай, то можно сжигать все постепенно (колеса и остальные важные части — в последнюю очередь). Например, запаска, заднее сиденье и так далее. Знаю случай, когда сожгли все колеса, а когда машина отогрелась от жара костра и завелась, уехать люди не смогли.
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Сделать снежную берлогу (собирают кучу снега, плотно ее трамбуют). В ней копается пещера, там можно жечь костерок и греться.
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Не забудьте сделать так, чтобы вас было заметно с дороги.
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Самое важное — не засыпать, иначе это будет последний сон в вашей жизни. © tehnolog906 / Pikabu
4. Для безопасности детей и не только
У коллеги 2 года назад родилась дочка. И как-то в разговоре я ему посоветовал поставить на ПВХ-окна «детский» замок: дети очень любопытные, мало ли чего. Он согласился с доводами. Тем более замок стоит копейки, ставится самостоятельно минут за 10.
А сегодня приносит презент со словами: «Это тебе за совет про „детский“ замок!»
Я у него спрашиваю: «Что, дочка пыталась открыть окно?»
Оказывается, он живет на последнем этаже, окна на ночь на проветривание открыты. Утром пришел на кухню, а там на оконной ручке веревочная петелька наброшена и веревочка проведена через створку. Кто-то ночью пытался окошко открыть снаружи. Так замок не дал этого сделать.
Вот так-то, безопасность не только детская. © Ikarius / Pikabu
5. Что делать, если вас остановила подозрительная компания
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Если вы встречаете на дороге незнакомцев, то есть потенциально плохих людей, всегда сообщайте им, что вы говорили с друзьями и семьей и те точно знают, где вы находитесь. Вы становитесь менее привлекательными в качестве жертвы. © shatabee4 / Reddit
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Лучше не просто говорить о «друзьях», но быть более конкретным, например: «Я встречаюсь с сестрой» или «Моя мама ждет меня в ресторане». «Друзья» звучит более обобщенно, а упоминание членов семьи также подразумевает, что они будут звонить кому-то, если вы не появитесь. © dogsaretheanswer / Reddit
6. Если вы гуляете с коляской поздним вечером
7. Чтобы ребенок не потерялся
Мы думаем: если ребенок потеряется, то он сможет позвонить. Я вас разочарую: это не так. Пример: ребенок плещется в морских волнах в поле зрения. Вдруг его что-то увлекло и он отошел. Звонить просто некуда: в руках у вашего чада лишь ведерко с лопаткой. Пример более страшный: ребенок потерял сознание на детской площадке, пока вы ушли в соседний магазин. Решение этой проблемы — вот такой браслет-фенечка.
Все бусинки содержат ту или иную цифру, из которых складывается номер вашего мобильного телефона. Ребенок не потеряет его, не испортит водой. Это не электронный «девайс» — у него не сядет батарейка, не треснет экран. Да, на него нельзя позвонить, но малыш всегда сможет попросить сделать звонок маме-папе. Или сотрудник полиции (скорой помощи) позвонит сам в кризисной ситуации, когда вы будете нужнее всего своему ребенку. © Greentea75 / Pikabu
8. Если на вас нападают
В начальной школе за мной погнались мальчики. Я почти уже добежала до своего дома, но они догнали меня. И вот тут мне в голову пришла идея закричать «Папа!», громко и несколько раз, хотя я точно знала, что папа на работе. Мальчики разбежались со словами «Бежим, она здесь живет!» — а я спокойно пошла домой.
Много лет спустя смотрела передачу о самообороне, где мужчина говорил, что, когда избивают или хотят совершить насилие, надо кричать «Папа!». У мужчин, которые это услышат, проснется отцовский инстинкт, а нападающие будут думать, что близкий человек рядом, и, возможно, убегут. Кричать можно и взрослым и детям: так в голове окружающих выстроится образ беззащитного ребенка, а не взрослой тети. © missApril / Pikabu
9. Если кто-то идет вслед за вами
10. Чтобы избежать отравления парами бытовой химии
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Никогда не используйте отбеливатели и чистящие средства на основе аммиака одновременно или в одной комнате. Сочетание их паров создает пары хлорамина, которые вдыхать смертельно опасно. © FMoradipour /Reddit
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По этой же причине не стоит использовать отбеливатель, когда вы очищаете что-то от мочи кошки. © BeMyLittleSpoon /Reddit
11. Если кто-то пытается похитить вас
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Сделайте все возможное, чтобы избавиться от преступников. Кричите, пинайте — что угодно. Чем больше вы боретесь, тем больше вероятность того, что они сдадутся и оставят вас в покое.
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Если вас все же схватили, помечайте дорогу: периодически бросайте мелкие предметы, такие как часы или серьги. А если вы находитесь в транспортном средстве — плюйте, вырывайте кусочки волос, вытирайте их кровью. Оставьте столько ДНК, сколько сможете. © queenoflitgitness / Reddit
12. Если вы долгое время страдали от жажды
Если вы страдаете от сильного обезвоживания и нашли-таки воду, не ложитесь спать, пока не сходите в туалет. Может возникнуть искушение выпить много воды, а затем лечь под дерево. Не делайте этого: вы все еще обезвожены. То, что вы можете сходить в туалет, показывает, что в вашем организме достаточно жидкости, чтобы он мог выпустить лишнее, — и лишь тогда можно вздремнуть. Ложитесь под тем, что обеспечит вам полную тень. © brad-corp / Reddit
13. Если упал оголенный электропровод
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Не приближайтесь к электроустановкам, упавшим на землю проводам ближе чем на 8 м.
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Вы не сможете оказать помощь человеку, попавшему под воздействие высокого напряжения.
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Если вы оказались в зоне растекания тока по земле (рядом с вами упал провод на землю, вы рядом с заземлителем, через который протекает ток короткого замыкания, и тому подобное), сведите ноги вместе и покиньте опасную зону так называемым гусиным шагом: чем меньше будет расстояние между ногами, тем меньше будет уровень шагового напряжения.
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Если вы находитесь внутри транспортного средства, корпус которого оказался под напряжением, — не пытайтесь выбраться наружу. Звоните по телефонам экстренных служб (например, 112).
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Если вы находитесь внутри транспортного средства, корпус которого находится под напряжением, и при этом произошло возгорание, нужно рискнуть покинуть его. Нельзя ни за что придерживаться рукой или осторожно спускаться, нужно только прыгать на сомкнутые вместе ноги. Удаляться нужно тоже гусиным шагом.
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Любая «сухая» палка может оказаться достаточно влажной для того, чтобы стать проводником напряжения. © Lipker / Pikabu
14. Если заблудились в дикой природе и очень голодны
В дикой природе вы можете найти еду, безопасность которой будет вызывать у вас сомнения. Но, если вас мучит сильный голод, вы захотите узнать, не погубит ли она вас. Вот как это сделать.
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Разотрите немного того, что вы нашли, о свою кожу, подождите 2 часа. Если никакой реакции нет, потрите немного о губу и подождите снова. Попробуйте крошечный кусочек, подождите еще.
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Если вы не почувствовали недомогания, через несколько часов съешьте небольшое количество. Так в основном наши предки и выясняли, что безопасно.
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Всегда варите или готовьте еду, если это возможно.
Интересно, что съедобные продукты, как правило, выглядят самыми грубыми на вид, их труднее всего достать или они имеют опасные иглы. В то время как те, что легко добыть и имеют яркую окраску, бывают ядовиты. Корни растений в 10 раз более питательны, чем стебли и плоды. © Dankyness / Reddit
15. Если ребенок остается дома один
16. Если вы упали на рельсы метро
Недавно на моих глазах молодой парень оступился и чуть не упал на пути. Поэтому выкладываю инструкцию по сохранению жизни в этой опасной ситуации.
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Не пытайтесь выбраться наверх или прятаться от поезда под край пассажирской платформы: там находится контактный рельс под напряжением.
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Найдите черно-белую рейку или электронное табло с красными цифрами, на котором отображается время. Рейка и табло — это то место, куда надо идти. Пройдите за рейку как можно быстрее и там поднимитесь (по лестнице).
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Если поезд уже приближается к вам или вы не можете передвигаться, компактно лягте в желоб: руки вдоль тела, ноги вытягиваются вместе с туловищем, голова кладется ровно. Лучше лечь лицом вниз, чтобы поберечь психику (головой навстречу поезду). Свободную одежду (полы, капюшон, шарф) подберите под себя и не шевелитесь. Нужно будет продержаться некоторое время, пока все необходимое для вашего спасения не будет сделано. © anyhumanheart / Pikabu
Какие советы могли бы вы дать другим читателям? Может, в вашей жизни были ситуации, когда подобные рекомендации спасли чью-то жизнь или здоровье?
Фото на превью Unknown / Imgur